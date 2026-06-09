Alimente care îți distrug tenul, lent, dar sigur!

O piele frumoasă, în special după pragul de 30 de ani, se menține nu doar printr-un ritual cosmetic costisitor, dar și prin ceea ce mănânci sau bei. Există câteva alimente care îți distrug tenul, la fel și unele băuturi. Îți spunem de ce să te ferești pentru a-ți menține pielea sănătoasă.

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  de  Andreea Ilie
Alimente care îți distrug tenul, lent, dar sigur!

O dietă cu excese pe termen lung va lăsa urme pe fața ta. Cu siguranță, un praf de sare, o prăjitură sau un pahar de vin nu pot fi considerate abuzuri alimentare care îți afectează pielea, dar când anumite obiceiuri devin o rutină îndoielnică, pe termen lung, trebuie să iei măsuri și să elimini sursele periculoase! Evită să consumi alimente care îți distrug tenul și caută substitute sănătoase. Printre cele mai dăunătoare pielii se numără sarea, zahărul și alimentele cu conținut glicemic mare.

10 alimente care îți distrug tenul și pe care să le eviți:

Sarea

Totul ține de obișnuință și orice învăț are și un dezvăț! Elimină adausul de sare și, ca să te convingem, îți aducem aminte că toate ingredientele au deja sare, în formă naturală. Sarea provoacă reținerea de lichide în organism (pungile de sub ochi, de exemplu), pielea căpătând un aspect lipsit de fermitate. Ca soluție: înlocuiește alimentele bogate în sare cu cele care au potasiu.

Zahărul

Dulciurile se consumă cu moderație, altfel riști să „deranjezi” colagenul din piele, responsabil pentru tonusul acesteia. Consumate în exces, moleculele de zahăr nu mai sunt procesate în totalitate, acumulând compuși care pun în pericol această proteină atât de importantă pentru piele.

Alcoolul

Ecuația este simplă: alcoolul afectează ficatul, organul responsabil pentru eliminarea toxinelor și, respectiv, claritatea și luminozitatea pielii. Bei prea mult, riști un ten cu toane, care se îngrașă sau se usucă necontrolat. Alcoolul provoacă rozacee, acnee, apariția ridurilor și a petelor pigmentare, așa că fii moderată! Plus că, acesta privează corpul de vitamina A, responsabilă pentru refacerea pielii.

Cafeină

În special dacă ai un ten deshidratat, trebuie să te ferești de băuturile cu cafeină deoarece acestea limitează circulația sangvină, contractă vasele de sânge și încurajează deshidratarea pielii. Toate duc la o îmbătrânire prematură a pielii!

Amidonul

Acesta se găsește în alimente precum pâine, paste sau orez alb și declanșează inflamarea pielii deoarece are un conținut glicemic mărit. Acest proces duce la eliberarea enzimelor care afectează elastina și colagenul din piele. Este de evitat, în special pentru tenul acneic sau cu tendința acneică.

Lactatele

Excesul de produse lactate afectează și înrăutățește chiar condiția tenului acneic, aflându-se astfel pe lista cu alimente care îți distrug tenul.

Alimente cu gluten

Dacă ai o sensibilitate la gluten, evită-l deoarece cauzează o formă încăpățânată de dermatită.

Prăjelile

Mâncărurile prăjite nu fac deloc bine tenului pentru că îngreunează circulația sângelui, blochează porii și încurajează apariția acneei și aspectul tern al tenului.

Mezelurile din sandwich-uri

E bine să le eviți, ca regulă de bază! Poți înlocui mezelurile folosite la micul dejun cu alte alimente care nu conțin conservanți, sare sau nitrați.

Fructele de mare

La asta, nu te așteptai, nu? Totuși, fructele de mare consumate în exces pot cauza dezechilibre la nivelul pielii (acneea) din cauza iodinei pe care acestea o conțin.

În concluzie, ferește-te de alimente care îți distrug tenul, apelând la nutrienți sănătoși și la proteine bune pielii. Peștele, nucile, soia, uleiul de măsline, avocado, diverse tipuri de fasole – doar câteva exemple de nutrienți esențiali pentru o piele frumoasă!

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Foto: Arhiva ELLE

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