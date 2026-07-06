Ozempic Face & Hair: efectele negative ale noii obsesii pentru slăbit

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Mișcarea body positivity a trecut aproape ca un flash prin fața noastră. Ne-am amăgit, pentru puțin timp, că am învățat să acceptăm corpurile în toate formele și dimensiunile lor, doar pentru a reveni la o mentalitate poate chiar mai toxică decât cea din anii ’90, când expresia „heroin chic” era pe buzele tuturor. Nu doar că am început din nou să idealizăm corpurile extrem de slabe, dar și lucrurile pe care am fost dispuși să le facem pentru a le obține au depășit de mult zona dietelor drastice.

Astăzi, conversația despre slăbit nu se mai poartă în jurul curelor absurde care promiteau „minus cinci kilograme în șapte zile”, ci în jurul medicamentelor GLP-1, transformate aproape peste noapte într-un adevărat fenomen cultural. Semaglutida a fost creată inițial pentru tratamentul diabetului de tip 2, însă popularitatea sa a explodat rapid odată ce a început să fie asociată cu pierderea accelerată în greutate. Substanța imită un hormon natural produs de organism, GLP-1, care reglează glicemia și joacă un rol important în controlul apetitului. Pe lângă diminuarea senzației de foame, aceasta prelungește și starea de sațietate, ceea ce îi face pe utilizatori să mănânce considerabil mai puțin.

Rezultatele au început să apară rapid, la fel și obsesia colectivă din jurul lor. În doar câțiva ani, Ozempic, Wegovy sau Mounjaro au ieșit din zona tratamentelor medicale și au ajuns direct în cultura pop. Însă folosirea lor în afara unui context medical clar a venit și cu o serie de efecte secundare, de la greață, amețeli și probleme digestive până la complicații mai severe, precum pancreatita sau insuficiența renală. Cu toate acestea, cele mai frecvente rămân modificările vizibile ale pielii și căderea părului.

Ozempic Face

În ultimele luni, termenul „Ozempic face” a devenit aproape imposibil de evitat online. Tot mai multe persoane vorbesc despre o laxitate accentuată a pielii, pierderea volumului facial, riduri mai vizibile și un aspect general mai obosit al feței după pierderea rapidă în greutate. Deși nu putem vorbi despre un diagnostic medical oficial, medicii spun că fenomenul este cât se poate de real.

„În ultimii doi ani, a devenit o prezență constantă. Odată cu popularizarea acestor tratamente pentru slăbit, profilul pacientului din clinică s-a schimbat. Vedem săptămânal pacienți care vin cu o greutate ideală atinsă, dar care sunt nemulțumiți de felul în care arată fața lor. Se plâng adesea că, deși corpul arată ca la 20 de ani, fața le trădează vârsta sau chiar îi îmbătrânește prematur din cauza laxității și a pierderii de volum”, spune Cristina Safta, medic dermatolog în clinicile Cronos Med.

Specialiștii spun însă că aceste efecte nu sunt cauzate direct de tratament, ci mai degrabă de viteza cu care corpul pierde în greutate.

„În esență, nu medicamentul ‘topește fața’, ci ritmul și amplitudinea scăderii ponderale”, spune Ana Maria Nedelcu, estetician și fondatoarea clinicii Dermaspa. „Când pacientul pierde rapid grăsime, se pierde și volum din compartimentele adipoase faciale, în special din zona obrajilor, a zonei perioculare și a liniei mandibulare. Pielea nu are timp să se retracteze proporțional, mai ales după 40 de ani, când colagenul, elastina și capacitatea de remodelare sunt deja reduse. Rezultatul constă într-un aspect mai ‘tras’, șanțuri mai evidente, jowls, laxitate și accentuarea ridurilor. Studiile pe scădere masivă în greutate arată clar o devolumizare facială și o creștere a laxității, iar analiza sistematică despre ‘Ozempic face’ concluzionează că fenomenul este probabil consecința slăbirii rapide, nu o atrofie facială specifică GLP-1″.

Diferența majoră dintre o slăbire „clasică” și una obținută cu GLP-1 ține, în primul rând, de viteză. O scădere ponderală obținută prin dietă echilibrată și sport oferă, de obicei, țesuturilor timp să se adapteze gradual. În schimb, în cazul tratamentelor GLP-1, pierderea în greutate poate fi mult mai rapidă și mai consistentă.

Această pierdere rapidă de volum devine foarte vizibilă la nivelul feței și gâtului, „mai ales la pacienții care slăbesc peste 10-15% din greutate, pierd kilogramele într-un ritm accelerat, au peste 40-45 de ani, au deja fotoîmbătrânire, piele subțire sau laxitate, nu fac antrenament de forță și nu susțin aportul proteic”.

Sub efectul GLP-1, apetitul scade foarte mult, iar multe persoane ajung să mănânce insuficient. „Iar dacă nu consumi suficiente proteine, corpul nu are resursele necesare pentru a forma colagen nou”, explică dr. Safta.

Primele efecte apar, de obicei, în zona perioculară și a obrajilor, mai spune medicul. „Grăsimea din zona pomeților se topește, lăsând impresia de ochi înfundați și cearcăne adânci”. Pe măsură ce fața pierde din suportul adipos, explică și Ana Maria Nedelcu, trăsăturile încep să pară „mai alungite și mai obosite”, iar șanțul lacrimal, cearcănele și laxitatea pleoapei inferioare devin mult mai vizibile.

Modificările nu se opresc însă aici. „Din cauza gravitației și a lipsei suportului, pielea alunecă spre partea inferioară a feței”, spune Cristina Safta. Astfel apar pierderea conturului mandibular și laxitatea de la nivelul gâtului, unde pielea este deja mult mai subțire. În unele cazuri, adaugă Ana Maria Nedelcu, se observă inclusiv pierdere de volum la nivelul tâmplelor, lucru care accentuează și mai mult aspectul de îmbătrânire al feței.

Atunci când vine vorba despre prevenirea sau ameliorarea acestor efecte, medicii spun că accentul nu ar trebui să cadă pe „umplerea” rapidă a feței, ci pe menținerea fermității și a calității pielii pe măsură ce volumul se pierde.

„Recomandarea mea de top o reprezintă procedurile cu ultrasunete înalt focusate, HIFU, care ne ajută să împiedicăm alunecarea rapidă și masivă a feței”, explică Cristina Safta. „Acestea sunt combinate frecvent cu terapii de radiofrecvență fracționată pentru skin tightening”.

Ana Maria Nedelcu spune că, pentru laxitatea incipientă și calitatea pielii, sunt recomandate și proceduri precum Ultherapy, laserele non-ablative de tip Clear + Brilliant, PRP-ul, polinucleotidele, exozomii și mezoterapia cu acid hialuronic care nu oferă volum feței. Acasă, rutina ar trebui să includă retinol și SPF zilnic.

Pentru pierderea de volum, ambele spun că acidul hialuronic trebuie folosit strategic, pentru armonizare, nu pentru volumizare excesivă. Ana Maria explică: „În funcție de caz, pot fi folosite și biostimulatoare precum Sculptra, Radiesse, PLLA sau CaHA, iar uneori chiar fat grafting, însă doar după stabilizarea greutății”. „Când o față a pierdut mult volum și pielea este lăsată, dacă încercăm să umplem tot acel spațiu gol doar cu acid hialuronic, rezultatul va fi de «pillow face», o față umflată, nenaturală”, adaugă Cristina Safta.

La nivelul gâtului și al mandibulei, fondatoarea clinicii Dermaspa recomandă în continuare radiofrecvența, HIFU și biostimulatoarele, iar în cazurile de laxitate severă poate fi luat în calcul inclusiv lifting-ul chirurgical. În același timp, atrage atenția că unele proceduri pot face mai mult rău decât bine atunci când sunt făcute prea devreme sau prea agresiv. Printre cele mai riscante se numără umplerea excesivă cu filler înainte de stabilizarea greutății, tratamentele agresive cu CO₂ pe o piele deja subnutrită sau deshidratată, procedurile de tightening făcute prea frecvent, fără timp de refacere, dar și tratamentele estetice realizate fără suport nutrițional și fără stabilizarea greutății.

Medicii spun însă că rezultatele pot fi doar parțiale dacă pacientul continuă să slăbească rapid. Procedurile pot îmbunătăți textura, hidratarea, luminozitatea și fermitatea pielii și pot stimula producția de colagen, însă nu pot compensa complet pierderea progresivă de volum adipos. „Este ca și cum am încerca să construim o casă pe nisipuri mișcătoare”, spune Cristina Safta despre tratamentele făcute înainte de stabilizarea greutății. Laxitatea moderată poate fi ameliorată, însă pierderea importantă de volum necesită, de cele mai multe ori, filler, biostimulare sau chiar chirurgie. Tocmai de aceea, explică Ana Maria Nedelcu, „abordarea ideală nu este să aștepți finalul procesului de slăbire, ci să însoțești această perioadă cu proceduri de regenerare și susținere dermică, urmând ca planul estetic să fie ajustat ulterior, după stabilizarea greutății”.

GLP-1 și căderea părului

Dincolo de modificările vizibile ale feței, există un alt efect pe care medicii spun că îl întâlnesc din ce în ce mai des în cabinet: căderea părului.

„Există o creștere moderată, dar reală, a diagnosticului de alopecie la utilizatorii de GLP-1, în special la dozele mari pentru slăbit”, spune Maria Barsevschi, medic dermatolog, specliazat în diagnosticarea căderii părului și restaurarea capilară la Elos Hair Clinic. „Iar cel mai frecvent tip de cădere observat este efluviumul telogen, adică o cădere difuză a părului la nivelul întregului scalp”.

La fel ca în cazul pielii, medicii spun că nici aici problema nu pare să fie medicamentul în sine, ci mai degrabă modul în care organismul reacționează la pierderea rapidă în greutate. „Asocierea dintre terapia cu agoniști ai receptorului GLP-1 și modificările părului este predominant indirectă”, explică Maria Barsevschi. Potrivit acesteia, stresul metabolic, scăderea accelerată în greutate și posibilele carențe nutriționale, în special de fier, zinc sau vitamine, sunt factorii care pot declanșa un efluvium telogen tranzitoriu, adică o cădere difuză a părului.

Practic, explică medicul dermatolog, impactul asupra părului reflectă răspunsul foliculului la toate transformările prin care trece organismul într-un timp foarte scurt, nu neapărat un efect toxic direct al tratamentului. Există însă și câteva studii preliminare care sugerează că receptorii GLP-1 ar putea influența direct ciclul folicular, cel puțin la nivel teoretic. Deocamdată, însă, dovezile clinice rămân limitate.

Căderea nu apare, de cele mai multe ori, imediat. „Este întâlnită cel mai adesea la aproximativ două până la șase luni de la inițierea terapiei cu GLP-1”, explică Maria Barsevschi.

„Vestea bună este că, atunci când vorbim despre efluvium telogen, căderea este reversibilă. Părul începe de obicei să se regenereze în termen de aproximativ 9-12 luni după stabilizarea greutății, corectarea carențelor și ajustarea dozei. În schimb, atunci când slăbirea rapidă «demască» o alopecie androgenetică deja existentă, situația devine mai complexă. Miniaturizarea foliculară este mai puțin reversibilă, însă poate fi stabilizată sau ameliorată prin terapii anti-androgenice”.

Maria Barsevschi spune că nu există încă un protocol standard de prevenție pentru căderea părului în contextul terapiilor GLP-1. „În primul rând, trebuie corectată cauza”. Asta înseamnă evaluarea aportului de proteine și verificarea eventualelor carențe de fier, zinc, vitamina B12, folat sau vitamina D3, frecvent asociate cu pierderea rapidă în greutate. La fel de importantă este și „discuția cu medicul despre viteza de slăbire și dacă aceasta este accelerată sau excesivă”, situație în care poate fi necesară ajustarea dozelor sau a planului alimentar.

Înainte de orice tratament, trebuie excluse și alte cauze posibile ale alopeciei, precum disfuncțiile tiroidiene, bolile autoimune sau căderea post-infecțioasă. Abia apoi „putem vorbi despre tratamente specifice pentru păr care grăbesc regenerarea”. Cele mai accesibile sunt terapiile topice aplicate la nivelul scalpului, cu substanțe „care au proprietăți anti-androgenetice sau vasodilatatoare” și care pot fi utilizate inclusiv acasă. În clinică, rezultatele pot fi susținute și prin proceduri regenerative precum PRP-ul sau mezoterapia scalpului.

De asemenea, medicul spune și că femeile par să fie mai expuse la aceste efecte, în special cele cu istoric de cădere postpartum sau menstruații abundente, care pot asocia anemie feriprivă. Mai vulnerabile sunt și persoanele care aveau deja un teren fragil înainte de tratament, precum cele cu alopecie androgenetică, efluvium telogen recurent, disfuncții tiroidiene, boli autoimune, deficit de vitamina B12 sau boală celiacă.

Toți cei trei specialiști atrag însă atenția asupra aceluiași lucru: organismul nu percepe pierderea rapidă în greutate ca pe un simplu proces estetic. Iar atunci când tratamentele GLP-1 sunt folosite fără să existe o nevoie medicală reală, corpul începe inevitabil să reacționeze. De cele mai multe ori, aceste schimbări se observă prima dată la nivelul feței și al părului. Iar asta face ca discuția despre aceste tratamente să fie mult mai complicată decât pare la prima vedere.

Credite foto: Codruț Sebastian Neguț

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