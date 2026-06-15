9 trucuri pentru ca dieta ta să dea rezultate în cel mai scurt timp

Există câteva trucuri pentru a-ți îmbunătăți dieta, care se potrivesc foarte bine în cazul în care vrei să pierzi în greutate. Aceste trucuri au foarte mult sens, mai ales când te gândești la rezultate.

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  de  Andreea Ilie
9 trucuri pentru ca dieta ta să dea rezultate în cel mai scurt timp

Oricând începi să simți că jeanșii sunt prea strâmți sau dacă pur și simplu nu îți mai place cum îți vin hainele, urmează aceste sfaturi.

1. Consumă cât mai puțini carbohidrați din amidon

Acest mic sfat este unul dintre cele mai vechi și încercate trucuri de dietă. Toți știm că amidonul te face să iei în greutate. Cu aceste feluri trendy de mâncare, cum ar fi pâinea cu cereale, cartofii roșii, fasolea sau noua cereală vedetă, freekeh, putem trece cu vederea foarte ușor câți carbohidrați mâncăm.

Nu ai nevoie de exces de carbohidrați, oricât de sănătoasă ar fi sursa pe care o alegi. O dată sau de două ori ar trebui să fie de ajuns, iar dacă îți dorești să pierzi în greutate, nu mânca deloc. Alege legume fără carbohidrați și cereale bogate în proteine, cum ar fi ovăzul sau quinoa.

2. Elimină fructele cu conținut bogat în zahăr

Fructele sunt sănătoase în multe feluri, dar pot reprezenta și unul dintre motivele pentru care iei în greutate. Acestea sunt încărcate de vitamine și minerale, care sunt excelente pentru tine, dar pot duce la balonare și chiar la luarea în greutate în zona abdomenului.

Motivul este zahărul pe care îl conțin fructele, cunoscut sub numele de fructoză. Fructoza este necesară pentru corp în anumite cantități, iar restul se transformă în grăsime. Fructele bogate în fructoză ar trebui evitate, iar fructele ce au un conținut scăzut ar trebui mâncate în cantități mici – căpșuni, zmeură, afine, fructe de acai, fructe goji, banane, papaya sau portocale.

3. Crește nivelul de proteine

Creșterea nivelului de proteine este foarte eficientă în pierderea în greutate și în îmbunătățirea masei musculare. Creșterea acestuia cu doar 10% poate fi factorul care îți va îmbunătăți rapid metabolismul. Proteinele se digeră mai greu ca orice alt macronutrient, iar cu cât metabolismul are mai multă muncă de făcut, cu atât vei slabi mai mult.

Asigură-te că alegi surse sănătoase! Mâncând cu 1/4 mai multe alimente care conțin proteine pe zi ar trebui să fie mai mult decât suficient. Acest lucru îți va păstra senzația de sațietate mai mult timp și îți va menține mai bine nivelul insulinei.

4. Mănâncă atunci când îți este foame

Nu sări niciodată peste mese atunci când vrei să pierzi în greutate. Acest lucru se va simți imediat. Va cauza o creștere bruscă a nivelului de insulină, care mărește nivelul cortizolului din corp, ducând la acumularea grăsimilor.

Cortizolul, hormonul stresului, este primul hormon pe care corpul tău îl eliberează atunci când este stresat, incluzând momentul în care îți este foame. De asemenea, cortizolul cauzează acumularea grăsimilor în corp, ca și mecanism de supraviețuire. Așa că mănâncă atunci când îți este foame și nu ignora durerile de stomac! Mănâncă trei mese pe zi și servește două gustări între mese, atunci când simți nevoia.

5. Sportul este obligatoriu!

Împreună cu dieta, sportul este necesar pentru a pierde în greutate. Este suficient să te antrenezi 30 – 40 de minute pe zi, așa că nu te stresa cu antrenamente lungi doar pentru a slăbi. Alege cardio pentru un proces mai rapid, dar adaugă și câteva ore de forță pe parcursul săptămânii, pentru modelarea masei musculare.

6. Elimină mâncarea procesată

Știu că este atât de evident, dar nu mai cumpăra mâncare procesată, chiar dacă este mâncare dietetică. Mâncarea curată, reală, este răspunsul pentru pierderea în greutate. Legumele, proteinele și grăsimile sănătoase nu au nevoie de marketing, așa că alege-le pe acestea în locul celor procesate, care susțin că te ajută să slăbești.

7. Mănâncă foarte multe plante

Mâncarea pe bază de plante va fi mereu cea mai bună alegere pentru pierderea în greutate. Nu spun că ar trebui să adoptăm o dietă vegană, dar consumul de alimente pe baza de plante îți va susține dieta, îți va da senzația de sațietate și îți va îmbunătăți calitatea vieții.

8. Atenție la grăsimi!

Da, grăsimile sănătoase ar trebui consumate, dar când vine vorba de pierderea în greutate, trebuie să fim foarte atente. Cel mai ușor mod de a lua în greutate este să exagerezi cu grăsimile sănătoase. Mănâncă o lingură sau două pe zi cel mult, dacă vrei să slăbești. Elimină untul, uleiurile, avocado sau nucile. Semințele, cum ar fi cele de in sau cânepă, conțin mai multe fibre și sunt mult mai prietenoase.

9. Evită produsele lactate

Multe persoane preferă să renunțe la produsele lactate pentru a slăbi, dar consideră câteva foarte benefice. Dacă decizi că acest lucru funcționează pentru tine, alege cea mai bună opțiune – organicul iaurt grecesc. Evită în schimb laptele, brânza și celelalte produse lactate, dacă vrei să pierzi în greutate. În locul laptelui, optează pentru laptele neîndulcit de migdale și evită alte produse lactate cu zaharuri.

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Foto: Arhiva Revistei ELLE

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