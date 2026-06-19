7 moduri în care dietele frecvente îți accelerează îmbătrânirea

Deși dietele au rolul de a-ți subția talia, unul dintre efectele secundare ale unui regim alimentar strict este grăbirea îmbătrânirii.

Homepage  / Health & Diet / Diet & Fitness
  de  Andreea Ilie
7 moduri în care dietele frecvente îți accelerează îmbătrânirea

Ridurile, pielea uscată și o activitate tiroidiană scăzută sunt doar câteva moduri prin care curele de slăbire pot afecta armele naturale pe care corpul tău le are pentru a-și menține tinerețea.

1. Lipsa de colagen

Cele mai multe diete sunt scăzute în proteine, iar acesta e unul dintre modurile principale prin care acestea contribuie la apariția ridurilor. N-ar trebui să exagerezi cu cantitatea de proteine consumate, pentru că și acesta poate fi un factor al îmbătrânirii, însă nici să le excluzi. Colagenul e produs din proteine și grăsime, iar orice dietă lipsită de proteine de bună calitate îți va face pielea să-și piardă fermitatea. Cele mai bune surse sunt peștele, iaurtul grecesc, cânepa, albușurile de ou, carnea organică de pui și de curcan sau ovăz.

2. Alimentație săracă în grăsime

Să optezi pentru o alimentație scăzută în grăsime este o greșeală dacă îți pasă de aspectul tenului, pentru că îți pierzi suplețea pielii. Cealaltă componentă a colagenului e grăsimea și o poți aduna din surse sănătoase, precum nucile și semințele, fructele de avocado, uleiul de măsline și uleiul de nucă de cocos, alături de ouă. În pofida reputației lor, ouăle organice sunt foarte benefice în dietă, deoarece sunt bogate în Omega 3 la fel și peștele.

3. Lipsa vitaminei A

Dacă îți este frică să mănânci carbohidrați, probabil eviți legumele bogate în amidon, precum cartofii dulci, dovleacul și morcovul, care sunt surse importante de betacaroten, pe care corpul nostru îl transformă în vitamina A. Această vitamină este faimoasă pentru rolul său în prevenirea ridurilor și pentru faptul că ne întărește sistemul imunitar.

4. Activitatea scăzută a glandei tiroide

Multe persoane nu iau în considerare faptul că dietele afectează activitatea glandei tiroide, însă acesta este unul dintre primele efecte ale unei cure. Scăderea consumului de carbohidrați este o greșeală frecventă, pentru că duce la încetinirea activității glandei tiroide și determină corpul să-și găsească combustibilul în alte surse. Iar o tiroidă lentă duce la căderea părului, uscarea tenului și apariția ridurilor.

5. Lipsa vitaminei E

Vitamina E e un antioxidant ce luptă cu semnele îmbătrânirii și o poți găsi în ouă, migdale, uleiuri de plante, spanac, pește și fructe avocado. Din păcate, cele mai multe diete ne sfătuiesc să evităm alimentele bogate în grăsimi. Suplimentele cu vitamina E nu sunt la fel de benefice pielii precum cele provenite din alimentație deoarece corpul tău nu le absoarbe la fel de ușor.

6. Uscarea pielii

Pielea devine uscată și își pierde strălucirea în timpul curelor de slăbire din cauza faptului că evitarea alimentelor bogate în grăsimi devitalizează epiderma, cauzează descuamarea și face ridurile mult mai proeminente. Alege o dietă bogată în nuci, semințe, fructe de avocado, ulei de cocos, somon și ouă. Aceste alimente îți stimulează metabolismul, contribuind la sculptarea siluetei.

7. Deficit de fier

Multe femei evită curele de slăbire deoarece pot avea ca efect secundar un deficit de fier. Asta duce la oboseală și la îmbătrânirea pielii. Fierul e necesar penru funcționarea globulelor roșii și îl poți găsi în iaurt, ouă, alge, ciocolată, nuci și semințe. Include mai multe alimente din această listă în dieta ta pentru a-ți menține nivelul de fier din organism la cote optime. Deficitul de fier are ca efect secundar o piele palidă, lipsită de strălucire.

Citește și:
9 trucuri pentru că dieta ta să dea rezultate în cel mai scurt timp

Foto: Arhivă Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
5 simptome care pot indica prezența cancerului tiroidian
Health & Diet
5 simptome care pot indica prezența cancerului tiroidian
9 trucuri pentru ca dieta ta să dea rezultate în cel mai scurt timp
Health & Diet
9 trucuri pentru ca dieta ta să dea rezultate în cel mai scurt timp
Vulva shame - ce trebuie să știi despre acest tip nociv de presiune asupra femeilor și cum ne afectează
Health & Diet
Vulva shame - ce trebuie să știi despre acest tip nociv de presiune asupra femeilor și cum ne afectează
Suplimentele alimentare în privința cărora trebuie să ai grijă
Health & Diet
Suplimentele alimentare în privința cărora trebuie să ai grijă
Alimente care îți distrug tenul, lent, dar sigur!
Health & Diet
Alimente care îți distrug tenul, lent, dar sigur!
Industria nemuririi: cum a ajuns obsesia pentru nemurire o afacere de trilioane de dolari și care sunt controversele
Health & Diet
Industria nemuririi: cum a ajuns obsesia pentru nemurire o afacere de trilioane de dolari și care sunt controversele
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din health & diet
Ce se întâmplă în corpul tău în perioada ciclului menstrual
Ce se întâmplă în corpul tău în perioada ciclului menstrual
Health & Diet

Atunci când știi în ce mod ciclul menstrual îți afectează corpul și sentimentele, poți face față mult mai ușor simptomelor pe care le experimentăm în fiecare lună.

+ Mai multe
Alimente pe care să le eviți sau pe care să le consumi pe perioada menstruației
Alimente pe care să le eviți sau pe care să le consumi pe perioada menstruației
Health & Diet

Nu mai este un secret că alimentația joacă un rol extrem de important pentru sănătatea noastră: o față mai curată, un păr mai sănătos, o memorie mai bună și chiar și tu poți fi mai fericită. Mâncarea chiar este un medicament, câteodată mai bun decât o pastilă de durere.

+ Mai multe
5 carbohidrați sănătoși pe care îi poți mânca fără să te simți vinovată
5 carbohidrați sănătoși pe care îi poți mânca fără să te simți vinovată
Health & Diet

Poți să mănânci carbohidrați și să slăbești? Da – ei bine, doar dacă este vorba despre carbohidrați complecși.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC