7 moduri în care dietele frecvente îți accelerează îmbătrânirea

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Ridurile, pielea uscată și o activitate tiroidiană scăzută sunt doar câteva moduri prin care curele de slăbire pot afecta armele naturale pe care corpul tău le are pentru a-și menține tinerețea.

1. Lipsa de colagen

Cele mai multe diete sunt scăzute în proteine, iar acesta e unul dintre modurile principale prin care acestea contribuie la apariția ridurilor. N-ar trebui să exagerezi cu cantitatea de proteine consumate, pentru că și acesta poate fi un factor al îmbătrânirii, însă nici să le excluzi. Colagenul e produs din proteine și grăsime, iar orice dietă lipsită de proteine de bună calitate îți va face pielea să-și piardă fermitatea. Cele mai bune surse sunt peștele, iaurtul grecesc, cânepa, albușurile de ou, carnea organică de pui și de curcan sau ovăz.

2. Alimentație săracă în grăsime

Să optezi pentru o alimentație scăzută în grăsime este o greșeală dacă îți pasă de aspectul tenului, pentru că îți pierzi suplețea pielii. Cealaltă componentă a colagenului e grăsimea și o poți aduna din surse sănătoase, precum nucile și semințele, fructele de avocado, uleiul de măsline și uleiul de nucă de cocos, alături de ouă. În pofida reputației lor, ouăle organice sunt foarte benefice în dietă, deoarece sunt bogate în Omega 3 la fel și peștele.

3. Lipsa vitaminei A

Dacă îți este frică să mănânci carbohidrați, probabil eviți legumele bogate în amidon, precum cartofii dulci, dovleacul și morcovul, care sunt surse importante de betacaroten, pe care corpul nostru îl transformă în vitamina A. Această vitamină este faimoasă pentru rolul său în prevenirea ridurilor și pentru faptul că ne întărește sistemul imunitar.

4. Activitatea scăzută a glandei tiroide

Multe persoane nu iau în considerare faptul că dietele afectează activitatea glandei tiroide, însă acesta este unul dintre primele efecte ale unei cure. Scăderea consumului de carbohidrați este o greșeală frecventă, pentru că duce la încetinirea activității glandei tiroide și determină corpul să-și găsească combustibilul în alte surse. Iar o tiroidă lentă duce la căderea părului, uscarea tenului și apariția ridurilor.

5. Lipsa vitaminei E

Vitamina E e un antioxidant ce luptă cu semnele îmbătrânirii și o poți găsi în ouă, migdale, uleiuri de plante, spanac, pește și fructe avocado. Din păcate, cele mai multe diete ne sfătuiesc să evităm alimentele bogate în grăsimi. Suplimentele cu vitamina E nu sunt la fel de benefice pielii precum cele provenite din alimentație deoarece corpul tău nu le absoarbe la fel de ușor.

6. Uscarea pielii

Pielea devine uscată și își pierde strălucirea în timpul curelor de slăbire din cauza faptului că evitarea alimentelor bogate în grăsimi devitalizează epiderma, cauzează descuamarea și face ridurile mult mai proeminente. Alege o dietă bogată în nuci, semințe, fructe de avocado, ulei de cocos, somon și ouă. Aceste alimente îți stimulează metabolismul, contribuind la sculptarea siluetei.

7. Deficit de fier

Multe femei evită curele de slăbire deoarece pot avea ca efect secundar un deficit de fier. Asta duce la oboseală și la îmbătrânirea pielii. Fierul e necesar penru funcționarea globulelor roșii și îl poți găsi în iaurt, ouă, alge, ciocolată, nuci și semințe. Include mai multe alimente din această listă în dieta ta pentru a-ți menține nivelul de fier din organism la cote optime. Deficitul de fier are ca efect secundar o piele palidă, lipsită de strălucire.

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Foto: Arhivă Revistei ELLE

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