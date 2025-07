9 alimente pe care trebuie să le consumi vara

Vara este momentul ideal în care să te bucuri de o mulțime de fructe și legume proaspete, delicioase și esențiale pentru un stil de viață sănătos și echilibrat.

Alimentele pe care le-am ales sunt cele care nu trebuie să îți lipsească din alimentație în vara asta, dar și în restul anului, deoarece au o mulțime de beneficii, de la menținerea pielii sănătoase, până la îmbunătățirea digestiei sau a sistemului imunitar.

1. Afine

Afinele conțin o mulțime de antioxidanți care te ajută în ceea ce privește îmbunătățirea sănătății și prevenirea procesului dăunător al celulelor. Potrivit studiilor, afinele sunt bune și pentru stimularea memoriei și capacității creierului. În plus, le poți folosi în smoothie-uri, iaurt sau alături de semințe și alte fructe.

2. Roșii

Roșiile sunt extrem de delicioase și excelente pentru aceste luni în care avem parte de temperaturi ridicate. Conțin licopen, un antioxidant care ajută la menținerea sănătății pielii și reduce riscul bolilor de inimă. Sunt extrem de ușor de inclus în alimentație, cum ar fi în salate sau sosuri.

3. Semințe de in

Semințele de in sunt cu adevărat uimitoare când vine vorba despre beneficiile asupra sănătății noastre. Sunt bogate în acizi grași omega-3, ajută sistemul digestiv și mențin nivelul normal al colesterolului. Pot fi adăugate în cereale, salate, smoothie-uri și deserturi.

4. Mentă

Menta este un remediu excelent când vine vorba de diferite probleme cu stomacul, fie că vorbim de greață, indigestie sau sindromul colonului iritabil. Menta conține uleiuri care sunt cunoscute pentru lupta împotriva cancerului. O poți adăuga în diferite băuturi, ceaiuri sau salate.

5. Pepene roșu

Pepenele roșu are o mulțime de beneficii datorită conținutul ridicat de apă. Acesta este bogat în antioxidanți, te ajută în prevenirea bolilor sistemului cardiovascular și menține nivelul de hidratare din organism.

6. Avocado

Avocado este un aliment extrem de sănătos, fiind bogat în grăsimi monosaturate, aminoacizi, acid folic și vitamine. Te poate ajuta să elimini toxinele din organism, să îți îmbunătățești digestia, dar are efecte și anti-îmbătrânire. Este delicios în salate și poate fi consumat și ca o gustare între mese.

7. Ardei gras

Ardeiul gras conține carotenoizi, fibre, vitamina C și are efecte antioxidante. Pe lângă acestea, nici nu are foarte multe calorii, mai exact are 31. Îl poți mânca proaspăt în salate sau pe grătar, pentru o aromă mai crocantă.

8. Cireșe

Cireșele au un conținut ridicat de vitamine, nutrienți și antocianină, un antioxidant puternic care te ajută să elimini toxinele din organism, reduce inflamatațiile și calmează durerile articulare. Fie că le mănânci proaspete, în sucuri sau plăcinte, important e să te bucuri de beneficiile lor.

9. Piersici

Piersicile au vitamina C, B6 și potasiu, care e esențial în reglarea tensiunii arteriale. Datorită faptului că are vitamina C, oferă pielii tale strălucirea de care are nevoie, mai ales vara. Sunt delicioase, mai ales proaspete, dar și în diferite combinații cu alte fructe sau chiar în plăcinte.

Foto: Arhiva ELLE

