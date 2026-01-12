Irina Rimes s-ar retrage din juriul emisiunii Vocea României. Care ar fi motivul

Irina Rimes face parte din juriul emisiunii de talente Vocea României din anul 2018, de când a devenit oficial antrenoare în cadrul show-ului. Acum, se speculează că artista ar urma să părăsească emisiunea de la PRO TV. Care ar fi motivul?

Irina Rimes ar părăsi juriul emisiunii Vocea României

Potrivit cancan.ro, Irina Rimes ar fi decis să părăsească juriul show-ului Vocea României începând cu sezonul următor. Artista ar fi luat această decizie având la bază motive personale. Cântăreața își petrece timpul destul de des și în Paris, alături de partenerul ei, producătorul francez David Goldcher, iar aceste drumuri, dar și programul solicitant al filmărilor i-ar fi cauzat greutăți și ar fi devenit mult prea obositor. Irina Rimes ar fi analizat mult timp această alegere, având în vedere că ar fi intenționat să se retragă din juriu încă din sezonul care s-a încheiat recent, dar ar fi fost convinsă de producători. Până acum, Irina Rimes și postul de televiziune PRO TV nu au confirmat oficial aceste zvonuri.

Irina Rimes, mărturisiri sincere despre relația cu David Goldcher

Irina Rimes și partenerul ei, muzicianul și producătorul francez David Goldcher, formează un cuplu solid. Artista și iubitul ei au o mulțime de planuri de viitor împreună, atât personale, cât și profesionale, amândoi activând în industria muzicală.

În cadrul unui interviu acordat recent, Irina Rimes a vorbit cu sinceritate despre relația cu David Goldcher. Cei doi s-au cunoscut prin prisma pasiunii lor comune pentru muzică, iar artista este încântată că poate colabora și profesional alături de partenerul ei.

„Lucrurile între noi sunt cu bune și cu mai puțin bune, fix ca în orice relație. În prezent, suntem amândoi foarte fericiți de succesul pe care îl are „Dudadu' și în plan internațional, iar David chiar a început să studieze și mai mult din folclor, dar și din folclorul altor țări. Pe noi ne-a adus împreună muzica și în continuare ne unește muzica, cum amândoi ne învârtim în această sferă, așa s-a dezvoltat și relația noastră. A implicat pasiune, muncă, efort din ambele părți, adaptabilitate și multe altele”, a declarat Irina Rimes pentru VIVA!

De asemenea, Irina Rimes a mai spus și cum o impresionează David Goldcher.

„Uneori e suficient să îmi fie alături și să văd cum se implică să mă ajute cu proiectele pe care le am, alteori cu o cină gătită de el. Uneori e vorba despre o idee pe care o are și despre cum o punem în practică într-o sesiune.”

Irina Rimes a vorbit cu mai multe ocazii despre dorința de a se căsători și de a deveni mamă. Cântăreața vrea ca aceste momente din viața ei să vină într-un mod firesc, astfel încât ea nu se grăbește. Recent, artista a făcut mărturisiri despre cererea în căsătorie surprinzătoare venită din partea iubitului ei, David Goldcher.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Am făcut o piesă în limba franceză, el s-a pus în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da” și aia a fost. Eu nu vreau bijuterii, nu vreau inel, nu port, vreau o călătorie. Nu știu câți copii vreau. Îmi doresc să înfiez, asta știu sigur, la momentul potrivit”, a dezvăluit Irina Rimes în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Citește și:

Cele mai neinspirate ținute pe covorul roșu de la Globurile de Aur 2026

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro