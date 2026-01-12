Claudia Iosif, fosta parteneră a lui Dorian Popa, s-a despărțit de iubitul ei: „Nu mai trebuie să pierzi timpul”

La ani buni după separarea de Dorian Popa, Claudia Iosif, cunoscută și ca Babs, a ales discreția în ceea ce privește viața sentimentală. Deși, la un moment dat, a confirmat că nu mai este singură, informațiile apărute recent arată că relația respectivă s-a încheiat. Ea a vorbit recent despre acest nou capitol din viața sa și despre motivele pentru care nu mai este dispusă să intre într-o relație fără perspective clare. În prezent, are criterii bine stabilite pentru bărbatul care ar putea să „să-i fure inima”.

Claudia Iosif s-a despărțit de partenerul ei

Despărțirea de Dorian Popa a avut loc după mai bine de un deceniu petrecut împreună. Între timp, artistul și-a refăcut viața, s-a căsătorit și și-a întemeiat familia pe care și-o dorea, în timp ce Babs a ales să-și acorde șansa unui nou început în plan amoros.

Acea relație s-a încheiat însă, iar Claudia confirmă că este, din nou, singură. Experiențele trăite au făcut-o să privească lucrurile diferit și să fie mult mai atentă la ceea ce își dorește de la un partener. Spune că acum își dă seama încă de la primele semne dacă o legătură are potențial sau dacă nu merită continuată.

„Sunt foarte fericită și liniștită. Lucrurile s-au așezat foarte frumos, așa cum trebuiau să fie. Pe plan sentimental, Babs este singură pentru că așa a ales. Am fost cu cineva, nu mai sunt. Din păcate, când ajungi la o vârstă, proiectezi foarte mult în viitor relațiile și nu are rost să-ți mai pierzi timpul dacă simți că nu va fi ok și pe viitor. Vreau să cred că am inteligența emoțională să-mi dau seama că nu mai trebuie să pierzi timpul cu oamenii”, a spus Claudia Iosif pentru Spynews.ro.

Deși nu exclude posibilitatea unei noi povești de dragoste, Claudia Iosif recunoaște că este mult mai selectivă decât în trecut. Nu bunurile materiale contează, ci echilibrul emoțional, maturitatea și capacitatea de a construi ceva stabil.

„Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă și nu mă refer la lucruri materiale, ci din punct de vedere emoțional. Am nevoie de cineva cu inteligență emoțională, pentru că pe viitor despre asta este vorba. Nu vreau să-mi mai pierd timpul, timpul este cel mai prețios lucru al meu și nu mai vreau să-l pierd cu nimeni. Nu vreau să-mi mai consum energia pe nimeni. Doar pentru mine și pentru un om care merită”, a mai spus fosta iubită a lui Dorian Popa.

Claudia Iosif a vorbit pentru prima dată după ce Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-o ceremonie de vis în Maldive.

Contactată de Spynews.ro, Claudia Iosif a transmis un mesaj scurt și sincer, preferând să nu comenteze mai mult:

„Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a spus ea.

