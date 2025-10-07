Dorian Popa și partenera lui s-au căsătorit în Maldive. Primele dezvăluiri despre nuntă: „Știam ce se va întâmpla acolo”

Dorian Popa a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit, iar confirmarea a venit chiar de la mama artistului, Luminița Popa. Cântărețul și partenera sa, Andreea, au trăit un moment deosebit de emoționant pe o plajă din Maldive, acolo unde și-au unit destinele. Imaginile romantice postate pe Instagram au stârnit imediat curiozitatea fanilor, care și-au dat seama că cei doi au făcut deja pasul cel mare.

Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în Maldive

Deși relația lor a început relativ recent, sentimentele puternice i-au determinat să facă deja pași importanți împreună. Andreea, studentă la Medicină, nu s-a așteptat la surpriza pregătită de Dorian Popa.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat Luminița Popa, pentru Spynews.ro.

Mama artistului a ținut să precizeze că nu s-a implicat în planurile fiului său, considerând că Dorian este suficient de matur pentru a lua deciziile singur, însă îl susține necondiționat.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a adăugat Luminița Popa.

Cât despre o eventuală petrecere de nuntă în România, mama artistului spune că nu știe ce planuri au cei doi, însă dacă va avea loc, va participa cu mare bucurie:

„Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Nu uitați că, chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, repet, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor.”

Ulterior, Dorian Popa a publicat pe Instagram un videoclip din ziua cea mare.

Dorian Popa și-a refăcut viața amoroasă după despărțirea de Claudia Iosif, dovadă stând postările în care apare alături de noua lui parteneră.

Cu ce se ocupă partenera artistului

După despărțirea de Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, artistul și-a găsit fericirea alături de o tânără care preferă să rămână în anonimat. Potrivit unei surse apropiate cântărețului, noua parteneră nu este interesată de lumea mondenă și evită cu orice preț expunerea publică.

Această alegere de a păstra relația într-un cadru intim vine în contrast cu viața mondenă a lui Dorian, dar demonstrează că cei doi pun preț pe conexiunea personală, fără a se lăsa influențați de presiunea lumii din jur.

„Dorian este foarte fericit. Este împlinit. Nu are de ce să se plângă. Are o iubită nouă. E o relație foarte frumoasă. S-au dus acum de curând în Dubai. Ea este studentă la Medicină. E fată serioasă. E în anul patru la Medicină”, a declarat o persoană din anturajul lui pentru fanatik.ro.

foto: Instagram

