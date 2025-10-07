Dorian Popa și partenera lui s-au căsătorit în Maldive. Primele dezvăluiri despre nuntă: „Știam ce se va întâmpla acolo”

Dorian Popa și partenera lui, Andreea, s-au căsătorit în secret în Maldive.
Dorian Popa a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit, iar confirmarea a venit chiar de la mama artistului, Luminița Popa. Cântărețul și partenera sa, Andreea, au trăit un moment deosebit de emoționant pe o plajă din Maldive, acolo unde și-au unit destinele. Imaginile romantice postate pe Instagram au stârnit imediat curiozitatea fanilor, care și-au dat seama că cei doi au făcut deja pasul cel mare.
Deși relația lor a început relativ recent, sentimentele puternice i-au determinat să facă deja pași importanți împreună. Andreea, studentă la Medicină, nu s-a așteptat la surpriza pregătită de Dorian Popa.
„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat Luminița Popa, pentru Spynews.ro.
Mama artistului a ținut să precizeze că nu s-a implicat în planurile fiului său, considerând că Dorian este suficient de matur pentru a lua deciziile singur, însă îl susține necondiționat.
„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a adăugat Luminița Popa.
Cât despre o eventuală petrecere de nuntă în România, mama artistului spune că nu știe ce planuri au cei doi, însă dacă va avea loc, va participa cu mare bucurie:
„Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Nu uitați că, chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, repet, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor.”
Ulterior, Dorian Popa a publicat pe Instagram un videoclip din ziua cea mare.
Dorian Popa și-a refăcut viața amoroasă după despărțirea de Claudia Iosif, dovadă stând postările în care apare alături de noua lui parteneră.
După despărțirea de Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, artistul și-a găsit fericirea alături de o tânără care preferă să rămână în anonimat. Potrivit unei surse apropiate cântărețului, noua parteneră nu este interesată de lumea mondenă și evită cu orice preț expunerea publică.
Această alegere de a păstra relația într-un cadru intim vine în contrast cu viața mondenă a lui Dorian, dar demonstrează că cei doi pun preț pe conexiunea personală, fără a se lăsa influențați de presiunea lumii din jur.
„Dorian este foarte fericit. Este împlinit. Nu are de ce să se plângă. Are o iubită nouă. E o relație foarte frumoasă. S-au dus acum de curând în Dubai. Ea este studentă la Medicină. E fată serioasă. E în anul patru la Medicină”, a declarat o persoană din anturajul lui pentru fanatik.ro.
