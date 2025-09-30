Unde s-a cazat Dorian Popa la Grand Canyon și cum au reacționat fanii: „Totul este pe telecomandă”

Dorian Popa obișnuiește să fie deschis cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare și să le vorbească despre diferite experiențe din viața lui. Artistul călătorește des și prin intermediul clipurilor pe care le realizează pentrul contul său de YouTube, le arată fanilor destinațiile în care ajunge, dar și activitățile pe care le face în vacanță. De această dată, el a ales o cazare inedită, pe care a dezvăluit-o pe social media.

Dorian Popa a ales o cazare inedită

Dorian Popa este activ pe social media și nu ratează ocazia de a le povesti fanilor diverse întâmplări din viața lui. Cum pleacă des în vacanțe, și-a creat deja o obișnuință din a alege cazări care mai de care mai spectaculoase și neobișnuite. Și de această dată, artistul s-a îndreptat către un loc aparte în care să își petreacă timpul. Dorian Popa este în Grand Canyon și a ales să se cazeze într-un cort de lux. El le-a făcut fanilor și un scurt tur într-un video și așa au putut vedea este amenajat înăuntru. De asemenea, artistul a ținut să specifice că prețul pentru o noapte de cazare acolo este de 500 de euro.

„Nu sunteți pregătiți de această cazare, frații mei, dar haideți să vă pregătesc eu. Deci, la poalele Grand Canyon-ului, pentru cine vrea să vadă Jonuțule. Asta este o cameră Deluxe Family cu un pat matrimonial. Fiți atenți, aia de acolo de sus se poate închide sau deschide ca să nu te rupă la somnic. Totul este pe telecomandă. Iar aici, o baie destul de spațioasă, având în vedere că ne aflăm într-un bungalow. Este special pentru că este pentru dizabilități, așa am nimerită. Un dușulescu aici, destul de încăpător. Nu vă gândiți prea mult la finisajele de construcții, că nu e vorba despre astea. Este un cort. Dar haideți să vă arăt caterinca și mai mare. Țineți-vă bine! Ce-i funny e că ăla este dublu acolo. Și după cum vă spuneam, ăsta se închide și se deschide electric.”

Cum au reacționat fanii

La scurt timp după ce Dorian Popa le-a arătat fanilor cortul de lux în care s-a cazat, au apărut și reacțiile din partea fanilor. Unii dintre aceștia au încercat această experiență și nu o recomandă mai departe din cauza condițiilor și a prețului costisitor, care nu reflectă condițiile oferite. Cu toate acestea, au fost și urmăritori care s-au arătat încântați și chiar dornici să încerce și ei să doarmă într-un astfel de spațiu. „Sincer.. nu, nu se merită.. din două motive. În astfel de corturi în anumite condiții se poate face un efect de seră unde nici cele mai avansate ac-uri s-ar chinui să facă față. Ca View… E câmpie all-around.. aceeași priveliște o aveam la cules de bostani în Olt când eram copil”, „Câte corturi din astea am văzut în România, mai faine”, „Am fost și eu acolo, nu se merită, este o căldură insuportabilă, aerul nu face față. Cât despre preț, nu cred că ai dat 500 pe o noapte”, Nu merită, am stat în astfel de glampimg, max 130 euro, vederea nu este deloc impresionantă”, „Scump domne scump!”, sunt o parte dintre comentariile primite de Dorian Popa pe Instagram.

Foto: Instagram

