Claudia Iosif, fosta parteneră a lui Dorian Popa, dezvăluie detalii din viața sentimentală: „Vorbesc cu cineva”

După despărțirea de Dorian Popa, fosta lui iubită, Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, a urmărit cum fostul partener își continuă viața sentimentală și ajunge la altar după câteva luni de relație cu actuala iubită. Relația lor de 11 ani, una dintre cele mai longevive din showbizul românesc, s-a încheiat acum doi ani, iar vestea despărțirii a surprins numeroși fani care se așteptau ca cei doi să ajungă în fața altarului.

Claudia Iosif, despre viața personală

Fanii au fost curioși să afle cum trăiește Claudia Iosif această perioadă, iar fosta iubită a răspuns sincer despre viața ei amoroasă: „Vorbesc cu cineva, dar încă nu se poate numi relație!”, a răspuns Claudia Iosif la o întrebare din partea fanilor.

De asemenea, Claudia Iosif a detaliat ce calități apreciază la un bărbat și ce caută într-o relație: „Nu îmi place să mă bat cu el pe oglindă. Îmi place inteligența emoțională. Îmi place când un bărbat nu renunță ușor, când face lucruri, gesturi, când se luptă pentru ce își dorește…”.

Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive

În prezent, Dorian Popa și Andreea, o tânără studentă la Medicină, formează un cuplu oficial și au ales să facă pasul cel mare într-un cadru de vis: o plajă din Maldive. Cei doi s-au căsătorit în secret, la doar câteva luni după ce relația lor a devenit publică. Evenimentul a fost confirmat de mama artistului, după ce inițial au apărut speculații că ar fi fost o glumă marca Dorian Popa.

Chiar dacă trecutul cu Dorian Popa rămâne un capitol încheiat, Claudia Iosif a transmis un mesaj clar fostului ei partener.

„Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a spus Claudia Iosif pentru spynews.ro.

Artistul a organizat pentru Andreea o nuntă complet neașteptată, chiar în timpul vacanței lor exotice. Deși iubita sa fusese cerută anterior în căsătorie, ea nu bănui niciun moment că va avea loc ceremonia atât de curând. Totul a fost gândit în secret, iar mama lui Dorian, Luminița Popa, a confirmat că știa de plan, dar a păstrat discreția pentru ca surpriza să fie totală:

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus Luminița Popa pentru spynews.ro.

Mama artistului a ținut să precizeze că nu s-a implicat în planurile fiului său, considerând că Dorian este suficient de matur pentru a lua deciziile singur, însă îl susține necondiționat.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a adăugat Luminița Popa.

