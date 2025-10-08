Claudia Iosif, primele declarații despre nunta lui Dorian Popa cu partenera lui, Andreea: "Nu mai este ok..."

Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, a vorbit pentru prima dată după ce Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-o ceremonie de vis în Maldive.

Claudia Iosif, despre nunta lui Dorian Popa în Maldive

Contactată de Spynews.ro, Babs a transmis un mesaj scurt și sincer, preferând să nu comenteze mai mult:

„Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de zile de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este ok să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a spus ea.

Artistul a organizat pentru Andreea o nuntă complet neașteptată, chiar în timpul vacanței lor exotice. Deși iubita sa fusese cerută anterior în căsătorie, ea nu bănui niciun moment că va avea loc ceremonia atât de curând. Totul a fost gândit în secret, iar mama lui Dorian, Luminița Popa, a confirmat că știa de plan, dar a păstrat discreția pentru ca surpriza să fie totală:

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus Luminița Popa.

Mama artistului, detalii despre eveniment

Mama artistului a ținut să precizeze că nu s-a implicat în planurile fiului său, considerând că Dorian este suficient de matur pentru a lua deciziile singur, însă îl susține necondiționat.

„Eu sunt o persoană născută în secolul trecut. Oricum, vremurile s-au schimbat. Nu uitați că Dorian e un bărbat de 37 de ani. Am mai fost întrebată treaba asta. Eu niciodată nu m-am băgat în viața lor. Fiecare face așa cum crede de cuviință, important e că eu sunt foarte fericită. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că petreceri avem timp să facem multe, de acum înainte”, a adăugat Luminița Popa.

Cât despre o eventuală petrecere de nuntă în România, mama artistului spune că nu știe ce planuri au cei doi, însă dacă va avea loc, va participa cu mare bucurie:

„Eu sunt persoana care întotdeauna este invitată. Nu uitați că, chiar dacă sunt mama lui Dorian Popa, repet, eu sunt o persoană în vârstă. Aștept să mă bucur de bucuriile lor.”

Ulterior, Dorian Popa a publicat pe Instagram un videoclip din ziua cea mare.

Dorian Popa și-a refăcut viața amoroasă după despărțirea de Claudia Iosif, dovadă stând postările în care apare alături de noua lui parteneră.

După despărțirea de Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, artistul și-a găsit fericirea alături de o tânără care preferă să rămână în anonimat. Potrivit unei surse apropiate cântărețului, noua parteneră nu este interesată de lumea mondenă și evită cu orice preț expunerea publică.

Această alegere de a păstra relația într-un cadru intim vine în contrast cu viața mondenă a lui Dorian, dar demonstrează că cei doi pun preț pe conexiunea personală, fără a se lăsa influențați de presiunea lumii din jur.

