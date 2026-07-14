Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Palatul Élysée, alături de Nicușor Dan. Cum arată ținuta purtată de aceasta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mirabela Grădinaru și președintele României, Nicușor Dan, au participat la dineul oficial organizat de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée. Primele fotografii de la eveniment au fost publicate în mediul online, iar apariția partenerei șefului statului a fost remarcată rapid de internauți. Cei doi se află la Paris pentru reuniunea Coaliției de Voință.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Palatul Élysée

Prezent la evenimentele oficiale din capitala Franței, Nicușor Dan este însoțit de Mirabela Grădinaru, iar imaginile surprinse pe covorul roșu au atras atenția, în special datorită alegerii vestimentare a partenerei sale.

Pentru seara petrecută la Palatul Élysée, Mirabela Grădinaru a purtat o rochie lungă, realizată dintr-un material fluid, în nuanțe degradé de albastru și turcoaz. Ținuta s-a remarcat prin fusta plisată din voal, talia bine evidențiată și mânecile lungi, transparente, cu un volum discret. Apariția a fost completată de pantofi stiletto închiși la culoare și un machiaj natural, care a pus în valoare eleganța întregului look.

La rândul său, președintele României a ales un costum bleumarin clasic, potrivit protocolului evenimentului. Pe lângă dineul oficial și reuniunile desfășurate luni seară la Palatul Élysée, agenda vizitei include și participarea lui Nicușor Dan, marți, 14 iulie, la ceremonia dedicată Zilei Naționale a Franței. Șeful statului va asista, alături de Emmanuel Macron și ceilalți lideri invitați, la tradiționala paradă militară organizată pe Champs-Élysées.

„Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țările noastre”, a transmis Nicușor Dan în mesajul publicat alături de fotografiile distribuite pe rețelele sociale.

Ținuta Mirabelei Grădinaru, apreciată de internauți

De-a lungul aparițiilor sale publice, Mirabela Grădinaru a optat în repetate rânduri pentru creații semnate de designeri români și branduri autohtone. Unele apariții au fost criticate, însă cele mai recente au primit laude din partea fanilor.

Fotografiile de la Palatul Élysée au generat numeroase reacții în mediul online, mulți utilizatori felicitând cuplul prezidențial pentru modul în care a reprezentat România la eveniment.

„Felicitări și succes! Aveți o doamnă inteligentă, frumoasă și de încredere lângă dumneavoastră”, a scris un internaut. Un alt mesaj transmis în comentarii a fost: „Felicitări și mulțumiri, domnule Președinte Nicușor Dan și doamnă Mirabela Grădinaru, pentru că reprezentați România cu onoare la Paris!” Printre reacțiile publicului s-au regăsit și comentarii precum: „Dna Mirabela arată superb”, „Mereu elegantă și feminină, Prima Doamnă!”, „Ce bucurie să vedem România reprezentată cu atâta demnitate la Palatul Élysée! La 100 de ani de la Tratatul de prietenie franco-român, dialogul dintre țările noastre este mai viu ca oricând. Mulțumim, domnule Președinte!” și „E superbă rochia și eleganța doamnei Grădinaru!”.

Citește și:

Doliu în lumea filmului: Sam Neill, legendarul actor din „Jurassic Park', a murit la doar câteva luni după ce învinsese cancerul

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro