Mihai Jurca pleacă din televiziune după 21 de ani. Cu ce se va ocupa de acum încolo: „Mi se schimbă complet viața”

Mihai Jurca a anunțat că și-a dat demisia din televiziune după 21 de ani.

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  de  ELLE.ro
Mihai Jurca pleacă din televiziune după 21 de ani. Cu ce se va ocupa de acum încolo: "Mi se schimbă complet viața"

După 21 de ani de televiziune, Mihai Jurca și-a dat demisia. Prezentatorul de la Antena 1 a anunțat care este motivul pentru care a încheiat colaborarea cu postul de televiziune, dar și care sunt planurile sale de viitor. 

Mihai Jurca pleacă din televiziune după 21 de ani

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihai Jurca a anunțat că pleacă din televiziune după 21 de ani. Acesta a prezentat ultimul său jurnal, dar și ultima rubrică meteo de la Antena 1, iar acest moment a fost emoționant pentru el. Mihai Jurca este fiul celebrei prezentatoare meteo din România Romica Jurca, astfel că el a urmat cariera mamei sale. 

„Ieri am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV.
21 de ani de televiziune. Fără întrerupere.
21 de ani în care am trăit emoții, am avut zile ușoare și zile în care îmi venea să nu mă mai duc nicăieri. Am învățat aproape tot ce se poate în televiziune, am crescut și, mai ales, am avut privilegiul de a intra în casele voastre aproape în fiecare zi.
Am fost, într-un fel, ca biscuitele servit lângă cafeaua de dimineață.
Dar fiecare drum are un moment în care se încheie. Iar al meu se oprește aici. Cel puțin deocamdată.
Și e curios cum viața pune uneori lucrurile în perspectivă. Am 44 de ani. Dacă socotim după regulile de astăzi, până la pensie mai am încă 21 de ani.
21 de ani pe care vreau să îi trăiesc altfel. Să-mi urmez pe deplin și cealaltă mare pasiune a vieții mele: călătoriile.”

Cu ce se va ocupa Mihai Jurca de acum încolo

În mesajul său, Mihai Jurca a vorbit despre noua sa traiectorie profesională. El a menționat că s-a alăturat agenției de turism deschisă anul acesta de către consultantul de travel Răzvan Pascu.

„De aceea vă anunț, cu emoție, că m-am alăturat proiectului Nozomi Travel Society lansat de bunul și vechiul meu prieten, Răzvan Pascu.
Împreună vom organiza experiențe de călătorie premium și vom descoperi unele dintre cele mai frumoase destinații din lume. Vom călători alături de voi, vom povesti și ne vom asigura că fiecare experiență va deveni o amintire pe care o veți păstra mult timp.
În japoneză, NOZOMI înseamnă „speranță”, „aspirație”, „vis”. Și nu cred că există un nume mai potrivit pentru drumul care începe astăzi.
Practic, de astăzi, mi se schimbă complet viața. Și n-aș fi făcut acest pas dacă nu aș fi avut încredere în ceea ce urmează și în oamenii alături de care pornesc la drum.
Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport. Alarma de la 4 dimineața probabil va rămâne aceeași. Sper să rămână la fel și entuziasmul cu care fac fiecare lucru.
Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături în acești 21 de ani. Pentru încredere, pentru mesajele voastre și pentru că m-ați primit în casele și în viețile voastre.
Înseamnă mai mult decât pot spune în cuvinte.
Ne revedem curând. Doar că, de data aceasta, dintr-un alt colț al lumii.
Să auzim numai de bine!”

Mihai Jurca și-a făcut debutul în televiziune la Național TV, unde a ocupat postul de producător Meteo. Ulterior, între 2005 și 2011 s-a alăturat grupului Intact, unde a lucrat la Vreme la posturile Antena 1 și Antena 3. Din 2011 și până în 2017 a fost realizator la B1 TV. Din luna iulie a anului 2017, a revenit la Antena 1, unde a fost prezentator și coordonatorul departamentului Meteo de la Observator. 

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Foto: Instagram

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