Simona Pătruleasa, declarații despre întoarcerea în televiziune și planurile ei: „Au fost și ceva oferte”

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În luna septembrie a anului 2024, Simona Pătruleasa a luat decizia de a-și da demisia de la Kanal D, punând capăt unei colaborări de 16 ani. Aceasta a ocupat rolul de prezentatoare a știrilor postului de televiziune.

Simona Pătruleasa, declarații despre întoarcerea în televiziune

După ce a făcut o pauză de la lumea televiziunii și s-a dedicat familiei și proiectelor personale, Simona Pătruleasa spune că se simte pregătită să se întoarcă în fața spectatorilor. Cu toate că a primit deja câteva propuneri în această direcție, încă nu a luat o decizie și se gândește care ar fi formatul pe care dorește să îl accepte.

„Îmi doresc să revin în televiziune! M-am gândit foarte serios la treaba asta și cred că sunt pregătită. Au fost și ceva oferte, dar trebuie să mă gândesc bine încotro o iau! Nu îmi doresc neapărat să revin la pupitrul știrilor, iau în calcul mai multe variante, nu neapărat știri, deși îmi este dor de știri și de colegii mei cu care, da, mai țin legătura, vorbim!”, a spus Simona Pătruleasa pentru Click!

Cum a fost cucerită Simona Pătruleasa de soțul ei

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof sunt căsătoriți din 2008 și sunt părinții unei fiice, Ingrid. Vedeta și soțul ei sunt discreți când vine vorba de relația lor și își feresc copilul de atenția publică.

Cu toate că este rezervată în ceea ce privește povestea ei de dragoste, Simona Pătruleasa a luat prin surprindere atunci când a făcut declarații despre felul în care l-a cunoscut pe soțul ei, Sabin Ivanof, dar și despre cum a reușit acesta să o cucerească.

„L-am cunoscut când eram la știri, la Realitatea TV. M-a văzut la televizor dimineața, spune el, pe la ora șase. Așa m-a văzut și mi-a trimis niște flori. Da, mi-a trimis flori de câteva ori, doar că nu ne-am întâlnit decât după șase luni de zile. Deci în șase luni de zile am vorbit de câteva ori la telefon, a durat ceva până să ne și întâlnim. Mi-a trimis flori impresionante, frumoase. Și la un moment dat, când m-a sunat domnul care îmi aducea florile, l-am întrebat: „domnule, dar cine îmi trimite florile?” Și l-am întrebat: „dar cum arată? Puteți să-mi spuneți cine este?” Și mi-a descris într-un fel în care… nu mi-a inspirat încredere sau, mă rog, dorința de a-l vedea, deși avea o voce foarte frumoasă”, a povestit Simona Pătruleasa în podcast-ul „Acasă La Măruță.”

Acum ceva timp, Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre căsnicia sa cu Sabin Ivanof. Dacă la începutul relației lor nu aveau motive de dispută, venirea pe lume a fiicei lor a făcut ca dinamica relației dintre cei doi să se schimbe. Cu toate acestea, cei doi comunică în continuare la fel de deschis despre orice și caută să ajungă mereu la o înțelegere.

„Până să o avem pe Ingrid, nu aveam motive de dispută. Când ai un copil, pot fi păreri diferite în ceea ce privește educația și creșterea lui, iar echilibrul în astfel de situații este o mare provocare. Eu și Sabin discutăm despre fiecare aspect care apare în viața noastră și a copilului nostru, Ingrid este centrul universului pentru noi. Testul cel mai dificil pe care l-am avut în relație a fost acela când am aflat că nu pot avea copii. Sabin a fost mereu cu mine și m-a sprijinit. Am depășit momentul pentru că nu am renunțat niciunul dintre noi, chiar dacă au fost ani foarte grei”, a spus Simona Pătruleasa pentru viva.ro „Nu avem reguli, avem o căsătorie care se bazează pe respect, fără de care este greu să reziști într-o relație. Ne unește dorința de a merge pe același drum, indiferent de greutăți și mai presus de orice este Ingrid, pentru care ne dorim o familie frumoasă și sănătoasă.”

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Foto: Instagram

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