Simona Pătruleasa, apariție rară alături de soțul ei. Cum a fost surprinsă vedeta după ce și-a dat demisia de la Kanal D

În luna septembrie a anului 2024, s-a aflat faptul că Simona Pătruleasa a luat decizia de a-și da demisia de la Kanal D, punând capăt unei colaborări de 16 ani. Aceasta a ocupat rolul de prezentatoare a știrilor postului de televiziune.

Simona Pătruleasa trăiește o poveste de dragoste alături de Sabin Ivanof. Vedeta și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, pe nume Ingrid, în vârstă de 14 ani.

Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, sunt discreți în ceea ce privește aparițiile lor împreună. Și pe rețelele de socializare, vedeta postează rar imagini de familie. Însă, recent, paparazzi au surprins-o pe Simona Pătruleasa alături de partenerul ei de viață într-un centru comercial din București La un moment dat, cei doi au intrat într-un magazin, acolo unde vedeta a căutat anumite produse. În tot acest timp, soțul ei se afla lângă ea. Vezi AICI imaginile cu Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof.

Conform unui comunicat de presă transmis de Kanal D, Simona Pătruleasa și-a dat demisia de la postul de televiziune pentru că își dorește să își ofere dedicarea proiectelor personale.

De asemenea, Simona Pătruleasa a oferit și primele declarații legate de demisia ei de la Kanal D.

Simona Pătruleasa a clarificat zvonurile legate de retragerea sa din televiziune, după ce și-a anunțat demisia de la Kanal D. În emisiunea „La Măruță”, vedeta a explicat că decizia de a pune capăt unei colaborări de aproape 16 ani nu înseamnă o ieșire definitivă din lumea televiziunii, ci o dorință de a explora noi oportunități.

„Foarte mulți oameni mi-au scris, întrebându-mă dacă am ieșit la pensie. M-au întrebat de ce am renunțat la televiziune și mă bucur că am șansa să spun că, de fapt, doar am încheiat o colaborare, nimic altceva, dar pot să apară alte colaborări. Asta nu înseamnă că eu nu mai apar la televizor. Este o anumită emoție pe care nu ai cum să o trăiești în orice alt loc. Odată ce îți place și odată ce ești în atmosfera asta, e foarte greu să renunți”, a mai declarat Simona Pătruleasa, în cadrul emisiunii „La Măruță.”