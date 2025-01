Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof: „Mi-a trimis flori impresionante”

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof trăiesc o poveste de dragoste din 2005. Vedeta și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, pe nume Ingrid, în vârstă de 14 ani.

Simona Pătruleasa a fost invitată în podcast-ul „Acasă La Măruță”, iar cu ocazia asta a vorbit despre căsnicia ei de lungă durată cu Sabin Ivanof. Deși obișnuiește să fie discretă cu viața ei de familie, vedeta a povestit acum despre cum l-a cunoscut, de fapt, pe partenerul ei de viață. Vedeta a recunoscut că soțul ei a făcut mai multe gesturi ca să o cucerească și că s-au întâlnit abia după șase luni de când au început să aibă primele conversații.

Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, au o relație extrem de solidă, motiv pentru care cei doi nu concep ideea să petreacă timp separați unul de celălalt. Cu excepția unei situații în care vedeta a fost plecată în scop profesional, ea și soțul ei sunt tot timpul împreună.

„Nu există așa ceva în 20 de ani, nu. Am fost eu plecată cu Andreea atunci, la festivalul de film. Trei zile, da. Dar atunci chiar la trei luni după ce ne-am cunoscut, trei luni, patru luni, cred. Nu, nu există la noi cu băieți, cu fete, nu. Dar e ceva ce nu am stabilit. Adică nu am spus eu: „nu te duci cu băieții” sau el: „nu te duci cu fetele.” E ceva ce a venit pur și simplu. Nu am stabilit o regulă.”