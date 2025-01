Covorul roșu la Globurile de Aur 2025: care au fost cel mai bine îmbrăcate vedete?

Covorul roșu la Globurile de Aur 2025 a fost o ocazie perfectă pentru ca celebritățile să etaleze ținute din cele mai spectaculoase, multe dintre ele reinterpretări sau referințe la alte look-uri care au strălucit în alte rânduri la astfel de ocazii.

Chiar dacă premiile în sine nu au rezervat prea multe surprize (The Brutalist a fost marele câștigător al serii, după ce fusese nominalizat la 7 categorii, cu Adrien Brody fiind recompensat pentru rol principal, Brady Corbet pentru regie și titlul de cel mai bun film – dramă), pe covorul roșu la Globurile de Aur 2025 lucrurile au fost ceva mai surprinzătoare.

Mai trebuie notat și faptul că filmul Emilia Pérez, al lui Jacques Audiard, care a primit 10 nominalizări, a fost de asemenea recompensat cu multe trofee – adică patru, pentru cel mai bun film de comedie sau musical (devenind primul film care nu este realizat în limba engleză și reușește acest lucru), cel mai bun film străin, cea mai bună melodie și cel mai bun rol secundar (Zoe Saldaña). Celălalt star al filmului, Selena Gomez, deși nominalizată pentru două roluri – cel din pelicula lui Audiard și cel din serialul de comedie Only Murders in the Building, nu a câștigat, dar a avut, aparent, o seară amuzantă alături de logodnicul său, Benny Blanco, și o apariție elegantă.

Și pentru că despre astfel de apariții este vorba pe covorul roșu la Globurile de Aur 2025, iată care au fost preferatele noastre – vezi întreaga selecție în galeria foto alăturată. Ca de fiecare dată, Cate Blanchett și-a revendicat rolul de regină încoronată a evenimentelor de acest gen, alegând și cu această ocazie să recicleze o ținută, ba chiar una purtată recent, la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Actrița a re-purtat o rochie aurie semnată de Nicolas Ghesquière pentru casa Louis Vuitton, rochie care a suferit doar câteva modificări minore, și a arătat absolut fabulos.

Și Elle Fanning a fost o apariție pe covorul roșu la Globurile de Aur 2025. Actrița a purtat o rochie Balmain nude, cu partea de sus a corsajului într-un material animal print, inspirată puternic o rochie couture creată de Pierre Balmain însuși în 1953. Pentru a completa look-ul neașteptat, ea a accesorizat cu un colier clasic Cartier Panthere.

Tilda Swinton, mereu o specialistă a aparițiilor desăvârșite dar nelipsite de un twist, a fost o reprezentare perfectă a ideii de eleganță, în ținuta ei Chanel constând într-o fustă neagră lungă și un blazer alb brodat cu paiete. Zendaya, și ea o aspirantă notabilă la titlul de fashion royalty, a avut un look splendid – o rochie Louis Vuitton sculpturală, cărămizie, amintind de epoca de aur a Hollywood-ului. Încă un câștig major pentru tânăra actriță și pentru stilistul său, Law Roach.

A fost o seară bună pentru brand-ul Alexander McQueen pe covorul roșu la Globurile de Aur 2025 – Emma DArcy, nominalizată pentru House of the Dragon, a purtat o ținută alb/negru de inspirație masculină care i-a venit minunat, în vreme ce Angelina Jolie, nominalizată pentru Maria, filmul inspirat de viața Mariei Callas, a purtat o rochie argintie din colecția de podium.

Și casa franceză Dior a avut o seară bună – Jodie Foster, care a și câștigat pentru rolul său din cel de-al patrulea sezon True Detective, a purtat o rochie neagră cu detalii brodate, în deplin acord cu stilul său, iar Anya Taylor-Joy, una dintre muzele casei, a purtat o rochie nude-roz din satin, din arhivele casei.

Ne-a plăcut și rochia Schiaparelli purtată de Naomi Watts, o actriță ce alege deseori ținute mai cuminți, dar impecabile. De data aceasta, ținuta aleasă a părut să facă referire la rolul său din Feud, și anume cel al lui Babe Paley, una dintre cele mai apropiate prietene ale lui Truman Capote.

De asemenea, și Anna Sawai, care și-a câștigat trofeul pentru Shogun într-o bustieră din piele albă și o fustă albă din mătase, ambele Dior, a fost impecabilă, iar Michelle Yeoh, purtând Balenciaga, așa cum ne-a obișnuit, a făcut o alegere exemplară.

Care au fost ținutele tale preferate?

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro