Simona Pătruleasa, detalii despre dorința de a reveni în televiziune după demisia de la Kanal D: "Pot să apară alte..."

Simona Pătruleasa a clarificat zvonurile legate de retragerea sa din televiziune, după ce și-a anunțat demisia de la Kanal D. Într-o apariție recentă la emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta a explicat că decizia de a pune capăt unei colaborări de aproape 16 ani nu înseamnă o ieșire definitivă din lumea televiziunii, ci o dorință de a explora noi oportunități.

Simona a subliniat că, deși închiderea acestui capitol a fost dificilă, este pregătită să se dedice unor proiecte viitoare care să-i stârnească interesul. De asemenea, și-a motivat decizia prin dorința de a petrece mai mult timp alături de familie și de a căuta noi direcții de dezvoltare personală și profesională.

Astfel, speculațiile privind o retragere definitivă au fost infirmate de Simona, care a lăsat deschisă posibilitatea de a reveni pe micul ecran, dacă un proiect interesant i se va părea potrivit.

„Foarte mulți oameni mi-au scris, întrebându-mă dacă am ieșit la pensie. M-au întrebat de ce am renunțat la televiziune și mă bucur că am șansa să spun că, de fapt, doar am încheiat o colaborare, nimic altceva, dar pot să apară alte colaborări. Asta nu înseamnă că eu nu mai apar la televizor. Este o anumită emoție pe care nu ai cum să o trăiești în orice alt loc. Odată ce îți place și odată ce ești în atmosfera asta, e foarte greu să renunți”, a mai declarat Simona Pătruleasa, în cadrul emisiunii „La Măruță”.