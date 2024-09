Simona Pătruleasa se retrage de la Kanal D. Primele declarații ale prezentatoarei despre demisie: „Mi-au ajuns și mie 20 de ani de televiziune”

Simona Pătruleasa a luat decizia de a-și da demisia de la Kanal D. Aceasta a ocupat rolul de prezentatoare a știrilor postului de televiziune.

Conform unui comunicat de presă transmis de Kanal D, Simona Pătruleasa și-a dat demisia de la postul de televiziune pentru că își dorește să își ofere dedicarea proiectelor personale.

De asemenea, Simona Pătruleasa a oferit și primele declarații legate de demisia ei de la Kanal D.

„Poate că mi-au ajuns și mie 20 de ani de televiziune, nu?! Am luat o pauză! Avem și noi copii, vreau o vacanță prelungită. În televiziune nu ai vacanțe lungi. Nu voi mai apărea la tv o perioadă. Au trecut 20 de ani. E destul! O pauză e binevenită oricând!”, a spus Simona Pătruleasa pentru Click!

Simona Pătruleasa trăiește din 2005 o poveste de dragoste alături de Sabin Ivanof. Vedeta și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună o fiică, pe nume Ingrid.

Recent, Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre căsnicia sa cu Sabin Ivanof. Dacă la începutul relației lor nu aveau motive de dispută, venirea pe lume a fiicei lor a făcut ca dinamica relației dintre cei doi să se schimbe. Cu toate acestea, cei doi comunică în continuare la fel de deschis despre orice și caută să ajungă mereu la o înțelegere.

„Până să o avem pe Ingrid, nu aveam motive de dispută. Când ai un copil, pot fi păreri diferite în ceea ce privește educația și creșterea lui, iar echilibrul în astfel de situații este o mare provocare. Eu și Sabin discutăm despre fiecare aspect care apare în viața noastră și a copilului nostru, Ingrid este centrul universului pentru noi. Testul cel mai dificil pe care l-am avut în relație a fost acela când am aflat că nu pot avea copii. Sabin a fost mereu cu mine și m-a sprijinit. Am depășit momentul pentru că nu am renunțat niciunul dintre noi, chiar dacă au fost ani foarte grei.', a spus Simona Pătruleasa pentru viva.ro

„Nu avem reguli, avem o căsătorie care se bazează pe respect, fără de care este greu să reziști într-o relație. Ne unește dorința de a merge pe același drum, indiferent de greutăți și mai presus de orice este Ingrid, pentru care ne dorim o familie frumoasă și sănătoasă.”