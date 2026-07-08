Cabiria Morgenstern, declarații sincere despre rolul de mamă. Maia Morgenstern este o bunică implicată: „Viața mea arată cu totul altfel”

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În luna septembrie a anului 2025, Cabiria Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut un băiețel, pe care a ales să îl cheme Amos Ezra Iancu. Tatăl copilului ei este Adrian Ciobanu, actor de teatru și film.

Cabiria Morgenstern, declarații sincere despre rolul de mamă

Într-un interviu oferit recent, Cabiria Morgenstern a vorbit despre cum percepe până acum rolul de mamă. Actrița a făcut declarații sincere, recunoscând că întâmpină provocări, precum oboseala sau lipsa energiei, însă venirea pe lume a copilului ei i-a adus multă speranță și fericire.

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat (…) Sigur, este mult mai multă oboseală, mai mult consum de energie, resurse, dar mi-a dat sens, mi-a dat scop, mi-a dat speranță venirea pe lume a lui Ezra. Este un copil foarte dorit, chiar sunt foarte fericită, a spus Cabiria Morgenstern”, la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

În ceea ce o privește pe mama ei, Maia Morgenstern, Cabiria Morgenstern a povestit că aceasta și-a luat în serios rolul de bunică și o ajută de fiecare dată când e nevoie cu creșterea fiului ei.

„Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată, este foarte prezentă, voluntară, uneori se aruncă și face lucruri mai devreme decât e cazul și atunci trebuie temperată (…) Nu m-aș avânta să spun că este o persoană care dă sfaturi (…) Comunicăm foarte eficient.”

Maia Morgenstern, confesiuni despre rolul de bunică

Maia Morgenstern a vorbit acum ceva timp cu multă emoție despre schimbările care au avut loc în familia ei, dar și despre cum a îmbrățișat cu bucurie rolul de bunică. Cabiria, fiica actriței, a născut primul ei copil și are parte de implicarea mamei sale în ceea ce privește creșterea celui mic.

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu.

Este ca orice copilaș care se adaptează la viața aceasta. Are nevoie de iubire, atenție, căldură și îmbrățișări”, a spus Maia Morgenstern pentru spynews.ro.

Cabiria Morgenstern este fiica actriței Maia Morgenstern și actorului și ministrului Culturii András István Demeter. Maia Morgenstern mai are o fiică, pe Isadora Băltățeanu, la rândul ei actriță, din relația cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu, și pe Tudor Istodor, și el practicând actoria, din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și deține un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” De asemenea, a urmat cursurile celei de-a doua ediții a Academiei de Dans și Performance, un program inițiat de Centrul Național al Dansului București. Este consultantă artistică și colaborează cu diferite instituții teatrale. Poate fi văzută în distribuția spectacolului Meciul de handbal, de la Teatrul Metropolis sau la Teatrul Evreiesc de Stat, unde joacă în spectacolul Mesia regizat de Andrei Măjeri. Colaborează și cu Teatrul Avangardia, unde are un rol în spectacolul independent Imperium, regizat de Ricard Reguant, fiind în distribuție alături de mama ei.

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Foto: Arhiva ELLE

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