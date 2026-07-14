Zahara și Maddox, copiii Angelinei Jolie, continuă procesul de eliminare a numelui Pitt din actele oficiale. Gestul făcut de cei doi

Zahara și Maddox, doi dintre copiii Angelinei Jolie și Brad Pitt, au făcut un nou pas în procesul de renunțare oficială la numele de familie al tatălui lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Zahara și Maddox, copiii Angelinei Jolie, continuă procesul de eliminare a numelui Pitt din actele oficiale. Gestul făcut de cei doi

Documente obținute de Page Six arată că Zahara, în vârstă de 21 de ani, și-a publicat cererea de schimbare a numelui în publicația Los Angeles Daily Journal o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni consecutive.

Potrivit actelor depuse la dosar, anunțul a fost publicat pe 16 iunie, 23 iunie, 30 iunie și 7 iulie. Totodată, acesta îi invită pe cei care se opun schimbării numelui să depună o contestație în scris înainte de audierea finală. Zahara are programată o înfățișare în instanță pe 28 septembrie, când un judecător va decide dacă aprobă solicitarea. Dacă nu vor exista obiecții, cererea poate fi admisă.

În ceea ce îl privește pe Maddox, documentele consultate de Page Six arată că și cererea sa a fost publicată în același loc, în datele de 10 iunie, 17 iunie, 24 iunie și 1 iulie. În statul California, publicarea unei astfel de cereri într-un ziar reprezintă una dintre etapele obligatorii pentru schimbarea legală a numelui.

Așa cum Page Six a relatat anterior, Zahara a solicitat oficial luna trecută ca numele ei să fie schimbat din Zahara Jolie-Pitt în Zahara Jolie. Tânăra a renunțat deja să folosească numele de familie al tatălui ei și la ceremonia de absolvire a Spelman College, din luna mai.

În momentul în care a urcat pe scenă pentru a-și primi diploma, a fost prezentată drept Zahara Marley Jolie.

Și Maddox a depus o cerere similară în luna mai, solicitând schimbarea numelui din Maddox Chivan Jolie-Pitt în Maddox Chivan Jolie, motivând decizia prin „motive personale”. De altfel, încă din februarie, el renunțase neoficial la numele tatălui său, folosind doar numele Jolie în genericul filmului „Couture”, cel mai recent proiect cinematografic al mamei sale.

În 2021, Us Weekly scria că Maddox „nu folosește numele Pitt pe documentele care nu au caracter legal și preferă să utilizeze Jolie”, precizând totodată că actrița din „Maleficent” „nu susține” decizia fiului său. Angelina Jolie și Brad Pitt au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox și Vivienne.

În 2024, și mezina familiei, Vivienne, a părut să renunțe la numele tatălui ei în timp ce lucra alături de mama sa la adaptarea pentru Broadway a spectacolului „The Outsiders”. La acel moment, numele ei apărea în programul oficial al producției drept „Vivienne Jolie”. Primul dintre copii care a făcut oficial acest pas a fost însă Shiloh, care a eliminat legal numele Pitt chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

Potrivit Entertainment Tonight, adolescenta „și-a angajat propriul avocat și și-a plătit singură toate cheltuielile” pentru acest demers.

Conform informațiilor apărute în presă, toți cei șase copii s-ar fi distanțat de starul din „F1” după despărțirea acestuia de Angelina Jolie, în 2016.

Cu toate acestea, Page Six scria luna trecută că Pax păstrează în continuare o relație apropiată cu familia lui Brad Pitt. Totuși, o a doua sursă a declarat pentru publicație că, deși Pax este apropiat de rudele tatălui său, „nu mai are o relație foarte apropiată cu Brad”.

Citește și:
Modul copilăresc în care Meghan Markle se comporta în timpul întâlnirilor, pe care le considera „jignitoare', cu reprezentanții Netflix

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Dieta cu care Chef Roxana Blenche a slăbit aproape 20 de kilograme după a doua naștere: "Am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite"
People
Dieta cu care Chef Roxana Blenche a slăbit aproape 20 de kilograme după a doua naștere: "Am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite"
Paul Wesley, cunoscut din serialul The Vampire Diaries, și Natalie Kuckenburg s-au căsătorit în secret
People
Paul Wesley, cunoscut din serialul The Vampire Diaries, și Natalie Kuckenburg s-au căsătorit în secret
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea din loja de la Wimbledon
People
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea din loja de la Wimbledon
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Palatul Élysée, alături de Nicușor Dan. Cum arată ținuta purtată de aceasta
People
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Palatul Élysée, alături de Nicușor Dan. Cum arată ținuta purtată de aceasta
Ada Galeș a mărturisit că a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit cu sinceritate și vulnerabilitate despre experiența ei: "Alesese corpul meu înaintea mea"
People
Ada Galeș a mărturisit că a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit cu sinceritate și vulnerabilitate despre experiența ei: "Alesese corpul meu înaintea mea"
Val de reacții în online după o imagine cu Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Cum au apărut cei doi: "Mama și tata"
People
Val de reacții în online după o imagine cu Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Cum au apărut cei doi: "Mama și tata"
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul a murit într-un accident în timpul unei curse
Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul a murit într-un accident în timpul unei curse
Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat
Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat
Horoscop zilnic 13 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 13 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Wooow, ce veste!! Nimeni nu știa că vedeta e însărcinată, dar o adiere de vânt a dat-o de gol! I s-a ridicat cămașa și... surpriză!! Mai vine un bebe în lumea mondenă
Wooow, ce veste!! Nimeni nu știa că vedeta e însărcinată, dar o adiere de vânt a dat-o de gol! I s-a ridicat cămașa și... surpriză!! Mai vine un bebe în lumea mondenă
Se retrage din televiziune după 21 de ani! Prezentatorul nostru a surprins pe toată lumea cu această veste
Se retrage din televiziune după 21 de ani! Prezentatorul nostru a surprins pe toată lumea cu această veste
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Jennifer Lopez, gafă vestimentară la Wimbledon. Cum arată ținuta pentru care a fost criticată
Jennifer Lopez, gafă vestimentară la Wimbledon. Cum arată ținuta pentru care a fost criticată
People

Jennifer Lopez a atras toate privirile la finala de la Wimbledon, însă nu doar datorită ținutei sale elegante.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu și-a recuperat contul de Instagram. Care este primul lucru pe care l-a făcut: "Un amestec de bucurie, ușurare"
Adelina Pestrițu și-a recuperat contul de Instagram. Care este primul lucru pe care l-a făcut: "Un amestec de bucurie, ușurare"
People

După câteva săptămâni în care nu a avut acces la contul său de Instagram, Adelina Pestrițu a revenit pe platformă.

+ Mai multe
Brad Pitt și Ines de Ramon, surprinși în ipostaze tandre la Cupa Mondială 2026. Cei doi au urmărit meciul alături de Penélope Cruz și Javier Bardem
Brad Pitt și Ines de Ramon, surprinși în ipostaze tandre la Cupa Mondială 2026. Cei doi au urmărit meciul alături de Penélope Cruz și Javier Bardem
People

Brad Pitt și Ines de Ramon au fost surprinși în ipostaze tandre la Cupa Mondiale FIFA 2026, unde au urmărit meciul dintre Spania și Belgia dintr-o lojă VIP.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC