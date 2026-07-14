Dieta cu care Chef Roxana Blenche a slăbit aproape 20 de kilograme după a doua naștere: „Am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite”

În luna aprilie Chef Roxana Blenche a născut al doilea copil, iar ulterior a făcut multe eforturi pentru a scăpa de kilogramele în plus.

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  de  Andreea Ilie
Dieta cu care Chef Roxana Blenche a slăbit aproape 20 de kilograme după a doua naștere: "Am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite"

Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, au devenit recent părinți pentru a doua oară.

Dieta cu care chef Roxana Blenche a slăbit 18 kilograme

În luna aprilie Chef Roxana Blenche, care este și gazda emisiunii culinare Hello Chef de la Antena 1, a anunțat pe rețelele de socializare că a născut al doilea copil. Ea a dezvăluit că este vorba despre o fetiță pentru care a ales numele Ava.

Roxana Blenche, una dintre cele mai apreciate prezențe din lumea gastronomică autohtonă, a reușit o performanță uimitoare după cea de-a doua sarcină. Celebra chef a slăbit nu mai puțin de 18 kilograme în doar câteva luni, iar recent a decis să le împărtășească fanilor din mediul online întregul proces, pas cu pas, dar și meniul care a ajutat-o să revină la formele dorite.

Deși își petrece cea mai mare parte a timpului înconjurată de preparate spectaculoase, Roxana a recunoscut că lupta cu kilogramele acumulate în timpul sarcinii nu a fost deloc simplă. Cu multă disciplină și un plan alimentar adaptat nevoilor propriului organism, vedeta a coborât de la 94 de kilograme la 75,8 kilograme.

În prima etapă a procesului, de la 94 la 85 de kilograme, Roxana a mizat pe o structură clară a meselor, alternând trei variante de mic dejun și patru opțiuni pentru prânz. Dimineața, ea alegea adesea o combinație de ouă fierte, puțină slănină, brânză și legume din abundență, sau o variantă mai rapidă cu prosciutto crudo și cașcaval. O altă opțiune îndrăgită a fost iaurtul grecesc cu ovăz și fructe proaspete. La prânz, vedeta opta pentru proteine de calitate, precum pește, pui sau paste cu brânză de vaci.

„Mi-am adaptat o dietă pentru organismul meu, nu pot să dau sfaturi pentru alții (…) De la 94 până la 85 de kilograme am avut trei mic dejunuri diferite, patru prânzuri diferite. Mâncam micul dejun imediat după ce mă trezeam. Micul dejun consta în două ouă fierte, puțină slăninuță, 50 de grame de brânză, roșii, castraveți, salată verde cât încape. Câteodată mai puneam o felie de pâine Wasa.

După care venea al doilea mic dejun, în care erau 100 de grame de prosciutto crudo, 80 de grame de cașcaval și 100 de grame de roșii cherry. Al treilea mic dejun erau 30 de grame de ovăz cu iaurt grecesc de 2% grăsime, mâncat cu niște fructe deasupra (…)

La prânz erau pește, pulpe sau piept de pui sau mâncam paste cu brânză de vaci sau cottage cheese”, a transmis Roxana Blenche pe pagina sa de Facebook.

Totuși, drumul nu a fost lipsit de obstacole. Când a ajuns la pragul de 85 de kilograme, Roxana Blenche s-a confruntat cu un blocaj frustrant: cântarul refuza să mai scadă. Pentru a depăși acest impas, chef-ul a fost nevoită să își recalculeze caloriile și să facă ajustări drastice în programul de masă.

„De la 85 la 80 de kilograme am avut un blocaj. Nu mai puteam să slăbesc absolut deloc (…) Trebuiau recalculate caloriile (…) Mi-am dat seama că trebuie să îmi scad intervalul orar de mâncat și cât mâncam. Am scos slănina, puneam rar avocado. Înainte de vacanță aveam 75,8 (…) Am băut ceai. Mâncam micul dejun la fel, dar fără slănină, iaurtul proteic, iar la 14.00 aveam ultima masă”, a mai explicat Roxana Blenche pe pagina sa de Facebook.

Roxana Blenche și soțul ei au participat la emisiunea Power Couple

Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, de profesie videograf, și-au câștigat un număr mare de fani după ce au participat la primul sezon al emisiunii Power Couple de la Antena 1.

Ei au intrat în competiție hotărâți să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România, însă au fost eliminați după câteva etape.

„Suntem atât de diferiți și, în același timp, atât de compatibili”, a declarat Cătălin, cel care este jumătatea calculată, echilibrată a cuplului – spre deosebire de Roxana, mai spontană, uneori chiar impulsivă. „Ne completăm extraordinar de bine și, cu toate defectele și calitățile noastre, alcătuim un adevărat Power Couple”, a punctat atunci Roxana.

Născuți în Baia Mare, Roxana și Cătălin se cunosc din adolescență, dar au devenit parteneri de viață în urmă cu șapte ani.

„Prima dată ne-am întâlnit la vârsta de 15 ani, în Baia Mare. M-a scos la un suc, ne-am plimbat și apoi am zis: ‘Ne mai auzim!’ și ne-am auzit zece ani mai târziu”, a povestit Roxana.

Reîntâlnirea lor în București, un deceniu mai târziu, a fost, însă, decisivă. De-atunci alcătuiesc un cuplu solid – s-au căsătorit în 2022 la Baia Mare, iar anul 2023 a fost unul de vârf pentru ei. Au devenit părinții unei fete, pe nume Olivia, iar după o jumătate de an au intrat în cea mai incitantă competiție a cuplurilor.

„Fiica noastră ne-a dat super-energie ca să înfruntăm cele mai dificile probe!”, a mărturisit Roxana. „Am trecut prin provocări pe care nu le-am fi întâlnit în viața de zi cu zi. Am descoperit cât de puternici suntem împreună și cum ne putem depăși limitele”, a adăugat ea.

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Foto: Arhiva ELLE

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