Roxana Blenche a născut al doilea copil. Ce nume superb a ales pentru fetița ei

  Actualizat 07.04.2026, 10:20, de Andreea Ilie
Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, au devenit părinți pentru a doua oară.

Chef Roxana Blenche, care este și gazda emisiunii culinare Hello Chef de la Antena 1, a anunțat pe rețelele de socializare că a născut al doilea copil.

Ea a dezvăluit că este vorba despre o fetiță pentru care a ales numele Ava.

„A venit Ava pe lume! Acum avem două prințese frumoase, Vă iubesc”, a scris aceasta pe internet.

Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, au anunțat în luna noiembrie a anului trecut că urmează să devină părinți pentru a doua oară pein intermediul unei postări emoționante pe social media.

„Astăzi scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru.
Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment. Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim.
Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă.
Și mai știu ceva: Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejeazã pe Olivia și n-am niciun dubiu.
Iar eu… eu promit să încerc să fiu cea mai bună mamă pentru Olivia și pentru micuțul care vine.
Nu perfectă, dar prezentă. Caldă. Acolo.
Cu brațele deschise și cu sufletul mereu plin pentru ei.
De-acum povestea noastră devine și mai mare, și mai frumoasă.
Bine ai venit în universul nostru, suflet mic. Te așteptăm cu emoție, cu bucurie și cu o iubire care deja n-are margini”.

Roxana Blenche și soțul ei au participat la emisiunea Power Couple

Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, de profesie videograf, și-au câștigat un număr mare de fani după ce au participat la primul sezon al emisiunii Power Couple de la Antena 1.

Ei au intrat în competiție hotărâți să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România, însă au fost eliminați după câteva etape.

„Suntem atât de diferiți și, în același timp, atât de compatibili”, a declarat Cătălin, cel care este jumătatea calculată, echilibrată a cuplului – spre deosebire de Roxana, mai spontană, uneori chiar impulsivă. „Ne completăm extraordinar de bine și, cu toate defectele și calitățile noastre, alcătuim un adevărat Power Couple”, a punctat atunci Roxana.

Născuți în Baia Mare, Roxana și Cătălin se cunosc din adolescență, dar au devenit parteneri de viață în urmă cu șapte ani.

„Prima dată ne-am întâlnit la vârsta de 15 ani, în Baia Mare. M-a scos la un suc, ne-am plimbat și apoi am zis: ‘Ne mai auzim!’ și ne-am auzit zece ani mai târziu”, a povestit Roxana.

Reîntâlnirea lor în București, un deceniu mai târziu, a fost, însă, decisivă. De-atunci alcătuiesc un cuplu solid – s-au căsătorit în 2022 la Baia Mare, iar anul 2023 a fost unul de vârf pentru ei. Au devenit părinții unei fete, pe nume Olivia, iar după o jumătate de an au intrat în cea mai incitantă competiție a cuplurilor.

„Fiica noastră ne-a dat super-energie ca să înfruntăm cele mai dificile probe!”, a mărturisit Roxana. „Am trecut prin provocări pe care nu le-am fi întâlnit în viața de zi cu zi. Am descoperit cât de puternici suntem împreună și cum ne putem depăși limitele”, a adăugat ea.

