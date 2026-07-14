Anca Dumitra a dezvăluit imagini adorabile cu fiul ei. Cum l-a surprins pe micuțul Levi Nicholas: „Micul meu Prinț”

Anca Dumitra și omul de afaceri austriac Manfred Spendier aniversează anul acesta 4 ani de căsnicie.

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  de  Andreea Ilie
Anca Dumitra și fiul ei (1)
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În luna septembrie a anului 2024, Anca Dumitra, cunoscută pentru rolul său Gianina din serialul Las Fierbinți de la PRO TV, a devenit mamă pentru prima dată. Actrița și soțul ei, Manfred Spendier, au ales pentru fiul lor un nume special, Levi Nicholas.

Imagini adorabile cu fiul actriței Anca Dumitra

Anca Dumitra, actrița care îi dă viață îndrăgitei Gianina în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV, a topit inimile fanilor cu imagini rare din vacanța petrecută la malul mării. Vedeta a oferit o privire discretă în viața de familie, publicând cadre de poveste alături de fiul ei în vârstă de doi ani, Levi Nicholas.

„Micul meu Prinț”, este descrierea care însoțește imaginile și videoclipurile.

Deși este una dintre cele mai iubite actrițe din România, Anca Dumitra a ales întotdeauna să își protejeze viața personală. Din acest motiv, în toate fotografiile de pe plajă, micuțul este surprins din spate sau din unghiuri care nu îi dezvăluie chipul. Această decizie de a-i proteja intimitatea a fost extrem de apreciată de comunitatea sa online, fanii lăudându-i discreția.

Anca Dumitra, declarații rare despre soțul ei, Manfred Spendier

Anca Dumitra trăiește o poveste de dragoste alături de omul de afaceri Manfred Spendier, care e de origine austriacă. Cei doi au făcut cununia civilă la jumătatea lunii decembrie a anului 2022, iar în aprilie 2023 s-au căsătorit religios. Recent, actrița a făcut o serie de confesiuni despre relația cu soțul ei.

„Într-adevăr, suntem foarte diferiți din multe puncte de vedere. Nu doar că unul e austriac și altul e oltean. E bine dacă ai un partener care să știe să gestioneze cu claritate anumite momente și frici, și panică, și temeri ale tale, a spus Anca Dumitra în podcast-ul „Prima dată”, moderat de Raluca Hagiu. 

Anca Dumitra a mai povestit cum Manfred Spendier este un tată implicat și și-a creat o serie de ritualuri cu fiul lor, Levi Nicholas.

„El i-a făcut prima băiță. El îi face în continuare. Au ritualul lor și e ceva foarte drăguț la care să asiști. (…) Se schimbă dinamica și nu poți înțelege asta decât trecând prin experiență. Învățăm. Suntem încă în procesul de a învăța.”

De asemenea, Anca Dumitra a mai recunoscut că odată cu rolul de mamă a învățat ce înseamnă, de fapt, dragostea necondiționată. 

„Nu am înțeles niciodată dragostea necondiționată până în prezent. Când învăț zi de zi.”

Anca Dumitra, despre numele fiului ei

Anca Dumitra a ales să îi protejeze intimitatea fiului ei, Levi Nicholas, motiv pentru care arată rar imagini cu el pe rețelele de socializare. Actrița a povestit ales cum a ales numele pentru băiețelul ei și ce semnificație are, de fapt.

„Ne doream un nume simplu, ușor de pronunțat în orice limbă, pentru că familia noastră se mișcă între România, Austria și alte locuri. Levi mi-a venit firesc în minte, mi s-a părut sonor, simplu și drăguț. Abia mai târziu, prietenii noștri ne-au reamintit că prima vacanță împreună a fost în Laponia, chiar lângă o stațiune care se numește Levi. Atunci am simțit că există o legătură frumoasă, ca un semn. Nicholas l-am ales pentru că e un nume cu mare încărcătură pentru mine – părintele Nicolae, un om foarte apropiat sufletului meu și al familiei noastre”, a declarat Anca Dumitra pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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