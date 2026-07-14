Sofía Vergara a împlinit 54 de ani. Actrița a marcat momentul cu o fotografie care a devenit virală: „Cea mai frumoasă aniversare”

Sofía Vergara și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia, alături de cei mai apropiați prieteni ai săi.

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  de  ELLE
Sofía Vergara a împlinit 54 de ani. Actrița a marcat momentul cu o fotografie care a devenit virală: "Cea mai frumoasă aniversare"

Sofía Vergara a împlinit 54 de ani și a ales să își sărbătorească ziua de naștere în Italia, alături de prietenii săi. Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram imagini din vacanță, inclusiv o fotografie în care apare relaxându-se la bordul unui iaht, îmbrăcată într-un costum de baie roșu din două piese.

Vedeta din Modern Family le-a mulțumit fanilor pentru mesajele primite cu ocazia aniversării și a descris această zi drept una memorabilă.

„Sunt atât de fericită pentru toată dragostea pe care mi-ați arătat-o ieri! A fost cea mai frumoasă aniversare! Și mulțumesc, Italia, pentru toate cele 300 de torturi! 54 este un număr bun!!!!”, a scris actrița în descrierea postării.

Pe lângă această fotografie, Sofía Vergara a distribuit pe Instagram Stories mai multe imagini și videoclipuri din timpul petrecerii aniversare. Într-una dintre fotografii apar numeroase torturi și deserturi, iar unul dintre torturi este decorat cu chipul actriței. Alte imagini o surprind dansând și petrecând alături de prietenii săi la bordul iahtului pe care și-a sărbătorit aniversarea.

Sofía Vergara, dezvăluiri despre intervențiile estetice

În urmă cu câțiva ani, Sofía Vergara a oferit o serie de declarații sincere despre operațiile estetice. Într-un interviu acordat publicației Allure, actrița a dezvăluit că, deși nu a apelat încă la o astfel de intervenție, intenționează să o facă atunci când va considera că este momentul potrivit.

„Voi face toate operațiile estetice posibile atunci când voi fi pregătită”.

Vergara a recunoscut că programul său încărcat nu i-a permis până acum să apeleze la proceduri invazive.

„Mi-aș dori să am mai mult timp liber – aș fi făcut deja câteva lucruri. [Dar] pentru că sunt în fața camerei, nu pot face ceva și apoi să stau acasă săptămâni întregi recuperându-mă”.

Actrița a vorbit și despre tratamentele injectabile, mărturisind că nu este adepta fillerelor, însă apreciază efectele toxinei botulinice.

„Nu cred în fillere. Cred că fillerele sunt bune când ești foarte tânără și vrei puțin mai mult volum în obraji sau să-ți mărești puțin buzele. La vârsta mea, simt că nu te fac să arăți mai tânără. Te fac să arăți mai artificial”, a adăugat Sofía Vergara.

Întrebată de Allure de ce este atât de deschisă în privința operațiilor estetice, actrița a explicat că acestea pot reprezenta o opțiune pentru persoanele care își doresc să își prelungească aspectul tânăr.

„Simt că trebuie să profiți de tot ce există. Adică, dacă îți pasă de îmbătrânire. Nu e nimic rău dacă nu îți pasă. Nu e sfârșitul lumii. Dar, dacă îți pasă, acum există atât de multe opțiuni”.

Vergara a mărturisit că ar face orice pentru a încetini procesul de îmbătrânire.

„Voi lupta împotriva îmbătrânirii”, a declarat actrița pentru People. „Știu că nu mai arăt la fel. Dar nu cred că voi fi vreodată femeia care are curajul să aibă, de exemplu, părul complet alb”.

Vedeta a mărturisit pentru revista Glamour că evită să citească mesajele de pe rețelele sociale și că nu se lasă afectată de comentariile răutăcioase.

„Uneori citesc mesajele. Evit să citesc comentarii pentru că… pentru ce? De obicei, sunt oameni care sunt într-o stare proastă sau deprimați sau geloși”, a declarat Sofía Vergara pentru Glamour.

„Le citesc și toate sunt la modul: ‘Și-a făcut atâtea lucruri încât nici măcar nu mai arată ca ea’. Și mă gândesc: ‘Nu e ca și cum ai face operații estetice ca să arăți mai rău ca înainte!’. Întotdeauna îmi vine să spun: ‘Nu, se numește îmbătrânire! Se numește ‘sunt bătrână!’. De aceea arăt diferit!'”, a spus actrița.

Sofía Vergara a recunoscut însă că apelează periodic la proceduri estetice minim invazive, precum injectările cu toxină botulinică sau tratamentele de microneedling.

„Fac lucruri mărunte pe ici, pe colo. Fac ședințe de microneedling când pot. De asemenea, nu am timp pentru recuperare. Mi-aș dori să am timp liber de la serviciu. Aș face mult mai multe chestii. Dar fac microneedling, mici lasere pentru vasele capilare pentru că am rozacee. Fac botox în zona ochilor și a gâtului în mod regulat. Lucruri mici care nu mă obligă să stau în casă o lună de zile pentru că, din păcate, nu pot. Și produse. Îmi plac produsele”, a recunoscut Sofía Vergara, care a lansat propria gamă de produse cu protecție solară, intitulată Toty.

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Foto: Arhiva ELLE

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