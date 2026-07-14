Andreea Bănică, într-o formă excelentă în costum de baie la 48 de ani. Ce spune artista despre trecerea timpului

Andreea Bănică și-a surprins din nou fanii cu o serie de fotografii în costum de baie, însă imaginile au fost însoțite și de un mesaj sincer despre disciplină, trecerea timpului și grija față de propriul corp.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică în costum de baie (1)
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Andreea Bănică și-a impresionat din nou comunitatea din mediul online, unde a publicat o serie de fotografii realizate la piscină, purtând un costum de baie roșu. Însă, dincolo de imaginile care au strâns rapid mii de aprecieri, artista a ales să vorbească despre efortul din spatele formei fizice pe care o afișează la 48 de ani și despre relația pe care o are cu propriul corp.

Andreea Bănică și secretul unei siluete de invidiat

Cântăreața, care și-a sărbătorit ziua de naștere pe 21 iunie, spune că rezultatele pe care le vede astăzi în oglindă nu au apărut peste noapte, ci sunt consecința unui stil de viață bazat pe consecvență și alegeri sănătoase.

„În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri

zile în care am mers la sală fără chef
mese la care am spus NU tentațiilor
analize și grijă pentru sănătate
disciplină atunci când motivația lipsea”, a scris Andreea Bănică în dreptul uneia dintre imaginile publicate.

Cum privește Andreea Bănică trecerea timpului

Într-o altă postare, artista a vorbit despre felul în care vede înaintarea în vârstă și despre faptul că nu își dorește să pară mai tânără, ci să se simtă bine în pielea ei.

„Nu încerc să fiu mai tânără. Încerc doar să fiu cea mai bună versiune a mea, la vârsta pe care o am. Și cred că fiecare femeie merită asta”.

Andreea Bănică le-a mărturisit urmăritorilor că nu s-a considerat niciodată o femeie cu un corp perfect, însă a încercat întotdeauna să îl respecte și să aibă grijă de sănătatea sa.

„NU am avut niciodată corpul perfect. Am avut însă ambiția să nu renunț la el. Pentru că fiecare kilogram dat jos… fiecare antrenament… fiecare alegere sănătoasă înseamnă respect față de mine. Nu mă lupt cu timpul! Mă lupt doar cu nepăsarea. Pentru că în ziua în care încetezi să ai grijă de tine, începi să te pierzi pe tine. Eu cred că aceasta e adevărata frumusețe. Nu încerc să păcălesc vârsta. Încerc doar să îmi respect corpul. Să-l îngrijesc. Să-l mențin sănătos. Și să-i mulțumesc pentru tot ce face pentru mine, în fiecare zi”, a mai transmis Andreea Bănică.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au sărbătorit 18 ani de căsătorie

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au sărbătorit 18 ani de căsătorie, iar cu această ocazie, artista a dezvăluit imagini de colecție surprinse pe durata relației cu soțul ei.

Artista a transmis și un mesaj emoționant, care a fost apreciat în număr mare de cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Andreea Bănică a avut și un dublu motiv de sărbătoare, ea aniversând și împlinirea a 48 de ani.

„Sunt iubiri care încep cu fluturi… și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă.
Nu știu ce e mai emoționant astăzi:
faptul că e ziua în care m-am născut…
sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc.

Pozele astea sunt ani.
Ani din noi.
Ani în care ne-am schimbat, am crescut, am obosit, am râs, ne-am ridicat, ne-am ținut unul pe altul, am construit o familie, o viață, o poveste adevărată.
Nu una perfectă. Una reală. Și poate tocmai de asta atât de frumoasă.

Cred că iubirile care rezistă nu sunt cele care nu trec prin nimic.

Sunt cele care trec prin multe și, cu toate astea, aleg să rămână.
Să nu se piardă.
Să nu uite de unde au plecat.
Să se privească și după ani cu aceeași recunoștință, chiar dacă viața a pus peste ele responsabilități, copii, griji, oboseală, încercări și tot ce vine odată cu timpul.

Soțule, îți mulțumesc pentru acești 18 ani.
Pentru că ai fost acolo în toate versiunile mele.
Pentru că m-ai iubit și când mi-a fost ușor, și când nu mi-a fost.
Pentru că dincolo de iubire, de la 16 ani am rămas prieteni, parteneri, familie, acasă.

Și dacă m-a învățat ceva timpul, e că iubirea adevărată nu stă în promisiuni mari, ci în alegerea de a rămâne aproape, an după an, chiar și atunci când viața nu arată mereu ca în poze.

La mulți ani mie.
La mulți ani nouă.
Și la mulți ani tuturor iubirilor care nu doar încep frumos… ci rezistă frumos.
TE IUBESC infinit ultima poza este cea cu pantalonii scurti portocalii”, a scris ea pe internet.

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Foto: Instagram

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