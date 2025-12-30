Cum reușește Amalia Enache să își păstreze un stil de viață echilibrat. Ce obiceiuri are prezentatoarea: „Nu e ușor…”

Amalia Enache a vorbit despre cum reușește să se mențină mereu în formă.

Amalia Enache
Amalia Enache obișnuiește să aibă un stil de viață sănătos, bazat pe principii și alegeri echilibrate. Prezentatoarea TV a dezvăluit o parte dintre secretele care contribuie la felul în care se menține în formă. 

Amalia Enache, declarații despre stilul ei de viață

Amalia Enache și-a creat o disciplină bazată pe programul ei de lucru, astfel încât să își poată duce la bun sfârșit toate responsabilitățile, atât din viața profesională, cât și din cea personală. 

„Viața mea e cu foarte multă disciplină, nu e ușor. Sunt dintre cei care își termină treaba undeva în jurul orei 1.00 noaptea și încep devreme pentru că am copil care trebuie pregătit pentru școală și trebuie pregătit într-o dispoziție foarte bună. Așadar, am o parte din somn noaptea și după aceea, în fiecare zi, să știți că eu dorm puțin la prânz. Recuperez pentru că altfel nu făceam față. Sunt tentată să-mi supraaglomerez programul în general și, așa ca noi toți, mi-am dat seama că asta nu-mi face deloc bine. Adorm în jurul orei 1.00 noaptea și mă trezesc la 7.00. Foarte puțin. Iar pe zi prind o oră, o oră jumătate de somn. Recuperez și în weekend. Dacă e să îmi propui o ieșire vineri, sâmbătă seara, voi spune din start „nu, e seara în care pot să adorm și eu mai devreme”, a spus Amalia Enache pentru unica.ro.

Cum arăta Amalia Enache la începutul carierei

Amalia Enache are o carieră impresionantă și demnă de admirat în televiziune. Din 2000, vedeta lucrează la postul de televiziune PRO TV, acolo unde prezintă știrile.

La vârsta de 19 ani, Amalia Enache s-a angajat într-o televiziune locală din Timișoara. Vedeta a fost nevoită să își găsească de lucru, pentru că părinții ei nu aveau posibilitățile financiare de a-i plăti chiria. Cu toate că a fost dificil, mai ales că abia terminase primul an de facultate, pasiunea a făcut-o să treacă peste obstacolele întâmpinate. Iar în 2000 a început să lucreze în redacția știrilor PRO TV.

Amalia Enache a fost surprinsă de echipa emisiunii „La Măruță”, care i-a oferit acesteia o scurtă trecere în revistă a carierei ei de 25 de ani la PRO TV. Prezentatoarea TV a fost cuprinsă de emoții și a împărtășit aceste cadre și cu urmăritorii de pe Instagram.

„Eu n-am căutat prin arhivă niciodată să mă uit la mine cea din trecut, pur și simplu am trăit ultimii 25 de ani în direct, dar le mulțumesc mult colegilor de @lamaruta_protv și pentru această rememorare a istoriei mele! Mi-a făcut o imensă plăcere să mă revăd așa!”, a transmis Amalia Enache. 

Amalia Enache, dezvăluiri despre creșterea fiicei sale

Între Amalia Enache și fiica ei, Alma, există o legătură specială. Prezentatoarea TV reușește să păstreze lucrurile autentice și să își ghideze copilul cu grijă prin provocările copilăriei.

Într-un interviu, Amalia Enache a povestit despre experiențele care i-au modelat viața: bucuriile care i-au umplut inima, greutățile care au făcut-o mai puternică, dar și despre planurile care îi conturează viitorul. Prezentatoarea a mărturisit cum încearcă să o țină pe Alma departe de tentațiile lumii moderne, punând accent pe valori și experiențe care contează cu adevărat. Fiica vedetei are deja dorințe și aspirații neașteptate, iar Amalia Enache se bucură să o încurajeze, lăsând-o să descopere lumea în ritmul ei.

„În afară de un cal pe care și l-ar dori, pentru că iubește nespus animalele, dar noi nu locuim la o fermă, Alma nu are cine știe ce dorințe, e foarte rezonabilă. Are de la fiecare dintre noi, dar și părți numai ale ei, pe care nu le recunoaștem, niciunul dintre noi, ca fiind ale noastre.

Probabil cu un atașament sănătos în familie, cu educație multă legată de riscuri, cu educarea grijii față de propriul corp, cu preocupări valoroase care să îi facă plăcere, cu o conectare emoțională puternică și care să nu o determine să caute astfel de compensări. Și da, cu un control al mediului în care se dezvoltă copilul. Sună foarte teoretic, dar având un copil încă mic nu pot decât să sper că încă de pe acum pregătesc terenul viitoarei adolescente cu ceea ce psihologia și teoria atașamentului sănătos spun că e indicat”, a spus Amalia Enache pentru revista VIVA!

Matthew McConaughey, dezvăluiri despre semnul neobișnuit care l-a condus către soția sa, Camila Alves: „Pe la mijlocul vârstei de 30 de ani…'

Foto: Instagram

Simona Halep ia în considerare să devină mamă după ce s-a retras din tenis: "Îmi doresc să am copii"
Simona Halep ia în considerare să devină mamă după ce s-a retras din tenis: "Îmi doresc să am copii"
People

Simona Halep și-a făcut publică intenția de a îmbrățișa rolul de mamă.

+ Mai multe
Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof. În ce fel a cucerit-o soțul ei: "Nu mi-a inspirat încredere"
Cum s-au cunoscut Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof. În ce fel a cucerit-o soțul ei: "Nu mi-a inspirat încredere"
People

Simona Pătruleasa a dezvăluit cum a cucerit-o soțul ei, Sabin Ivanof.

+ Mai multe
Gabriela Prisăcariu, despre parenting și limitele impuse în creșterea lui Tiago: "Mă amuză când oamenii spun că..."
Gabriela Prisăcariu, despre parenting și limitele impuse în creșterea lui Tiago: "Mă amuză când oamenii spun că..."
People

Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre limitele impuse în creșterea copilului.

+ Mai multe
