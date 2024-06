Amalia Enache, confesiuni despre rolul de mamă. După ce principii își crește fiica în vârstă de 8 ani: „Părinți care să pună limite…”

Amalia Enache este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din showbiz-ul autohton, care s-a remarcat de-a lungul timpului prin carismă și profesionalism. Deși vedeta preferă de cele mai multe ori să rămână discretă în privința vieții personale, ea dezvăluie ocazional pe rețelele de socializare și imagini inedite cu fiica ei, Alma, în vârstă de 8 ani.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea PRO TV a vorbit despre modul în care a ales să își crească fiica.

Prezentatoarea PRO TV a mărturisit că este de părere că în relația dintre părinte și copil trebuie să existe niște limite pe care cei mici să le respecte.

La vârsta de 46 de ani, Amalia Enache reușește să își mențină silueta adoptând câteva reguli esențiale. Prezentatoarea știrilor de la PRO TV a dezvăluit ce secrete are și metodele pe care le aplică pentru a-și păstra o siluetă de invidiat.

„Mănânc în continuare porții mici. Asta am descoperit. După pandemie nu mai reușeam exact să-mi găsesc calea, dar la mine au funcționat mai mult decât alte încercări să mănânc de toate, să mănânc absolut de toate, dar la porții mici. Dacă mi-a fost poftă de croissant, am mâncat și după aceea n-am mai mâncat altceva. Pauze de 5-6 ore între mese și porțiile mici. Dar din toate”, a declarat Amalia Enache pentru Ciao.ro .

Într-un alt interviu, prezentatoarea povestea că mănâncă salată înainte de fiecare masă, considerând-o un fel de pansament care împiedică glucoza să ajungă rapid în sânge. De asemenea, a adăugat că obișnuiește să bea un pahar cu oțet de mere înainte de masa de prânz.

„Păstrez măsura și aplic aceste trucuri despre care am aflat recent, și anume salată înainte de fiecare masă, care e așa ca un fel de pansament și nu lasă glucoza să ia viteză spre sânge. O dată pe zi beau înainte de masa de prânz un pahar cu oțet de mere. Păstrez regula a maximum 3 mese cu nimic între mese și a porțiilor mai minimaliste. În rest mănânc de toate. Pauza între mese este cam de 5-6 ore și rezist, nu am nicio problemă. Am citit foarte mult, nu am fost niciodată în viața mea la un nutriționist să-mi facă o dietă personalizată, dar recent a fost Jessie Inchauspe, supranumită regina glucozei, în România, la o conferință. Am cunoscut-o, am stat de vorbă cu ea, i-am citit cartea Revoluția glucozei”, a spus Amalia Enache pentru unica.ro.