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În realitate, lucrurile sunt puțin diferite, asta însemnând că nu trebuie să te ferești mereu de carbohidrați. Aceștia nu sunt dușmanii tăi, deși ai putea crede acest lucru având în vedere câte diete îi interzic.

Atunci când vrei să slăbești, trebui să ții cont de anumite lucruri în privința carbohidraților. Există într-adevăr alimente pe care trebuie să le eviți, însă există și carbohidrați care chiar te ajută să scapi de kilogramele în plus, să arzi mai ușor caloriile sau pur și simplu să îți păstrezi silueta.

Cheia este să știi diferențele dintre carbohidrații rafinați și nerafinați.

Consumul exagerat de carbohidrați rafinați este ceea ce duce la îngrășare și, mai ales, la depozitarea grăsimii în jurul abdomenului. Acest tip de carbohidrați nu mai au nutrienți și practic nu au o cantitate suficientă de fibre, vitamine și minerale, adică sunt alimente „goale”, care nu ajută cu absolut nimic organismul, ci doar se depozitează mult mai ușor.

Cele mai bune exemple de carbohidrați rafinați sunt cartofii prăjiți, pâinea albă, orezul alb, dulciurile.

Dacă tu iubești însă carbohidrații, alege-i pe cei nerafinați, care chiar pot ajuta la slăbit, având și o mulțime de nutrienți.

Orezul brun

Orezul alb nu este deloc recomandat, însă cel brun este și mai delicios și mai sănătos. Este un carbohidrat care conține și vitamina B, nu crește nivelul zahărului din sânge și poate fi o garnitură potrivită. Este ușor să înlocuiești astfel orezul alb, deoarece se găsește ușor în magazine și poate fi preparat în o mulțime de moduri, așadar este potrivit pentru orice dietă.

Banane

Bananele sunt fructele potrivite pentru momentele în care îți dorești să mănânci ceva dulce. Au o cantitate ridicată de potasium și, totodată, nutrienți care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge, așadar pot fi considerate o gustare sau un desert perfect. Ajută și la digestie, însă este recomandat să le mănânci în prima parte a zilei dacă îți dorești să slăbești.

Quinoa

Quinoa este un fel de cereală care conține numeroase proteine și toți aminoacizii necesari (un lucru destul de rar pentru alte alimente). Se prepară foarte ușor și este sățioasă, așadar este perfectă pentru masa de prânz. Înlocuiește carbohidrații pe care îi consumi de obicei cu quinoa și te vei simți mai bine, reușind să slăbești și mai ușor.

Legumele verzi

Alege mereu să consumi salate din legume verzi, precum kale, broccoli sau chiar salata obișnuită. Acestea au o cantitate mai mare de fibre, vitamine, minerale, dar și antioxidanți.

Foto: Arhiva ELLE

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