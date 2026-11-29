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Imaginează-ți două sacouri. Primul poartă eticheta unui brand italian, dar a fost croit și cusut într-o fabrică din România. Al doilea aparține unui designer român, însă a fost realizat din materiale importate și produs în străinătate. Care dintre cele două reprezintă moda românească?

Pentru a înțelege complexitatea acestei întrebări, trebuie să privim retrospectiv evoluția uneia dintre industriile care au avut o contribuție importantă la economia României.

Industria textilă românească înainte de 1989



În perioada comunistă, industria ușoară ocupa un loc important în economia națională. România dispunea de o infrastructură care acoperea numeroase etape ale producției, de la prelucrarea fibrelor și realizarea țesăturilor până la confecționarea produselor finite. Fabricile aveau mii de angajați, iar școlile profesionale pregăteau croitori, tehnicieni și specialiști în domeniul textil.

Dimensiunea industriei nu se reflecta însă în diversitatea vestimentară de care beneficiau românii. Producția răspundea obiectivelor unei economii centralizate, iar libertatea creativă și oferta comercială erau limitate.

După Revoluție, pierderea piețelor tradiționale de export, privatizarea, restructurarea întreprinderilor de stat și concurența produselor importate au dus la închiderea unor importante capacități de producție. Sectorul confecțiilor a găsit însă o modalitate de a se adapta noii realități economice, anume producția pentru companiile occidentale.

Cum a devenit România atelierul Europei

Începând cu jumătatea anilor ’90, producția în sistem lohn(formă de subcontractare prin care o companie realizează produse la comanda altei companii, fiind remunerată în principal pentru manoperă) a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă.

Companiile străine furnizau materialele, modelele și documentația tehnică, iar fabricile românești asigurau execuția produselor.

Costurile reduse ale forței de muncă, experiența angajaților și proximitatea geografică făceau din România o destinație atractivă pentru brandurile europene.

Potrivit unui raport Eurofound, publicat în 2006, aproximativ 80% dintre comenzile din sectorul românesc al textilelor, confecțiilor și încălțămintei se bazau pe sistemul lohn.

Acest model economic a permis menținerea locurilor de muncă, modernizarea unor fabrici și familiarizarea producătorilor locali cu standardele internaționale de calitate, dar avea o vulnerabilitate majoră. Fabricile românești erau remunerate în principal pentru manoperă, în timp ce valoarea asociată designului, imaginii de brand și distribuției revenea companiilor străine.

Declinul industriei textile românești în cifre

Anul 2005 a reprezentat un punct de cotitură. Eliminarea cotelor internaționale pentru comerțul cu textile a intensificat concurența producătorilor asiatici. Creșterea costurilor de producție, migrația forței de muncă și, ulterior, criza economică din 2008 au accentuat dificultățile fabricilor românești.

În septembrie 2025, Mihai Păsculescu, președintele Federației Patronale a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (FEPAIUS), declara că sectorul mai avea aproximativ 120.000 de angajați, față de circa 800.000 în 1990.

Potrivit unei analize Termene.ro, cifra de afaceri cumulată a companiilor din industria textilă și de confecții aproape s-a dublat în termeni nominali între 2008 și 2024, ajungând la 17,3 miliarde de lei, în timp ce numărul angajaților s-a înjumătățit.

Industria nu a dispărut, dar s-a restrâns și s-a restructurat considerabil. Unele fabrici au investit în tehnologii moderne, specializare și servicii de producție mai complexe.

De ce este atât de greu să construiești un brand de modă în România?

Experiența în producția de îmbrăcăminte nu garantează succesul unui brand propriu. Un designer independent trebuie să finanțeze dezvoltarea colecțiilor, prototipurile, materialele, producția, comunicarea și distribuția, adesea înainte de a vinde primul articol vestimentar.

Există și problema volumelor. O fabrică obișnuită să execute comenzi de mii de produse pentru un retailer internațional nu va fi neapărat interesată să realizeze 30 de rochii pentru un designer independent.

Paradoxal, într-o țară cu o tradiție îndelungată în industria confecțiilor, găsirea unui partener de producție potrivit poate reprezenta una dintre cele mai mari provocări pentru un brand emergent.

Ce înseamnă să cumperi modă românească?

Un brand fondat de un designer român poate produce în străinătate, după cum o creație aparținând unei case de modă internaționale poate fi realizată într-o fabrică din România. Într-o industrie globalizată, naționalitatea unui produs este dificil de stabilit exclusiv pe baza etichetei.

Susținerea unui brand românesc care produce local contribuie atât la dezvoltarea unei afaceri creative, cât și la păstrarea competențelor profesionale din industria confecțiilor.

Totuși, o industrie de modă competitivă nu se poate construi exclusiv pe loialitatea consumatorilor români. Originalitatea, calitatea și profesionalismul trebuie să justifice o achiziție indiferent de proveniența produsului.

Timp de decenii, România și-a demonstrat capacitatea de a executa ideile vestimentare ale altora. Miza următoarelor decenii este să construiască o industrie capabilă să le producă, să le comercializeze și să le exporte pe ale sale. Deja se fac pași importanți în aceasta direcție. Spre exemplu, Lady Gaga poartă creațiile unui designer român, Rafaela Pestrițu, a confecționat costumele pentru show-ul Shakirei din finala Cupei Mondiale 2026 și lista poate continua.

România nu duce lipsă de talent, ci de o infrastructură care să îi permită acestuia să se dezvolte. Adevărata provocare este să transformăm succesele individuale ale creatorilor români într-un succes colectiv al industriei. După decenii în care „Made in Romania” a însemnat, în primul rând, forță de muncă accesibilă pentru companiile occidentale, avem șansa de a transforma această etichetă într-un reper al creativității, al calității și al inovației.

Foto: Profi Media

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