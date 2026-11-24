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Dacă ai căutat recent o geacă de iarnă, probabil ai remarcat diferențele considerabile de preț dintre modele care, cel puțin la prima vedere, par aproape identice. O geacă matlasată poate costa 250 de lei într-un magazin mass-market și peste 2.000 de lei în oferta unui brand premium. Ce justifică, în realitate, această diferență?

Dincolo de design și notorietatea brand-ului, există câteva caracteristici tehnice care determină performanța unei geci de iarnă. Dacă știi să interpretezi informațiile de pe etichetă și să verifici anumite detalii de construcție, poți face o achiziție foarte bună chiar și cu un buget limitat.

Puf natural sau umplutură sintetică?

Primul lucru pe care ar trebui să îl verifici este compoziția umpluturii, responsabilă în mare măsură pentru izolarea termică.

Puful natural de rață sau de gâscă are un raport excelent între greutate și capacitatea de izolare. Dacă optezi pentru o astfel de geacă, caută modele cu o proporție ridicată de puf în raport cu penele, precum 80/20 sau 90/10.

Un alt indicator este „fill power”, care măsoară capacitatea pufului de a ocupa volum. O valoare de 600 indică, în general, un puf cu proprietăți izolatoare bune în raport cu greutatea sa, însă confortul termic depinde și de cantitatea de umplutură utilizată.

Umplutura sintetică reprezintă o alternativă mai accesibilă și are un avantaj important: își păstrează mai bine proprietățile izolatoare în condiții de umezeală. Pentru o iarnă petrecută predominant în oraș, o geacă bine construită, cu umplutură sintetică, poate fi o alegere excelentă.

O geacă voluminoasă nu este neapărat mai călduroasă

Estetica gecilor puffer ne poate induce în eroare. Volumul spectaculos al unui model nu spune suficient despre performanța sa termică.

Contează tipul umpluturii, cantitatea acesteia, distribuția uniformă și felul în care este construită geaca. Verifică dacă există zone în care umplutura este aproape absentă sau dacă aceasta se acumulează în anumite porțiuni.

O geacă relativ subțire, realizată cu materiale izolatoare performante, poate oferi mai mult confort termic decât un model supradimensionat, ales exclusiv pentru aspectul său.

Verifică materialul exterior

Poliesterul și poliamida sunt frecvent utilizate inclusiv de brand-urile premium specializate în echipamente pentru temperaturi scăzute. Prezența fibrelor sintetice pe etichetă nu reprezintă, în acest caz, un semn al calității inferioare.

Mai importante sunt rezistența materialului la vânt, densitatea țesăturii și eventualele tratamente hidrofuge.

Atenție însă la diferența dintre un material hidrofug și unul impermeabil. Primul poate respinge picăturile de apă și rezista unei ninsori ușoare, în timp ce impermeabilitatea presupune un nivel superior de protecție, care depinde inclusiv de construcția cusăturilor.

Detaliile mici fac diferența

Înainte să cumperi o geacă, examinează fermoarele, cusăturile și finisajele interioare. Manșetele elastice, gulerul înalt, gluga ajustabilă și clapeta de protecție din dreptul fermoarului contribuie la reducerea pierderilor de căldură.

Buzunarele căptușite sunt un avantaj, la fel ca posibilitatea de a ajusta geaca în partea inferioară.

Probează modelul peste un pulover gros. Ar trebui să îți permită să te miști confortabil, fără să comprime excesiv straturile de haine sau umplutura.

Caută în magazinele de echipamente sportive

Dacă ai un buget de 300–600 de lei, nu te limita la magazinele de fashion. Brand-urile specializate în echipamente sportive și outdoor oferă adesea informații mult mai detaliate despre proprietățile termice ale produselor.

Poți găsi modele minimaliste, în culori neutre, care se integrează cu ușurință într-o garderobă urbană. Merită să urmărești și reducerile la colecțiile din sezoanele precedente, mai ales în cazul brand-urilor specializate în îmbrăcăminte tehnică.

Alege un model pe care îl vei purta și peste trei ani

Din punct de vedere stilistic, ar trebui să te întrebi, în primul rând, care este geaca de iarnă potrivită pentru stilul tău.

În al doilea rând, aș investi într-o geacă matlasată cu o croială relaxată, suficient de amplă cât să permită layering-ul, într-o nuanță de maro ciocolatiu, negru, bleumarin sau verde măsliniu. Aș evita finisajele excesiv de lucioase, logo-urile supradimensionate și detaliile decorative care pot face produsul să pară demodat.

Înainte de a plăti câteva sute de lei în plus pentru un anumit model, întreabă-te ce primești concret în schimbul acelei diferențe de preț: o izolare termică mai bună, un material mai rezistent, o construcție superioară sau suma nu reflectă decât „hype-ul” brand-ului de pe etichetă?

Răspunsul îți va spune dacă geaca respectivă își merită banii.

Foto: PR, Getty

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