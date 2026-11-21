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Greșelile fac parte din viața noastră, dar ceea ce contează este să le conștientizăm și să ne dăm seama cum ne putem îmbunătăți. Dacă unele persoane își vor cere iertare la scurt timp, altele ajung să facă asta abia după ceva timp, după ce privesc lucrurile dintr-un alt unghi și capătă mai multă experiență de viață. Iată semnele zodiacale care își cer iertare față de foștii parteneri după multă vreme.

Berbec

Dacă cineva nu este de acord cu ei, Berbecii își pierd răbdarea și nu pot accepta părerile diferite. Și din cauza asta apar și foarte multe tensiuni care vor duce la destrămarea unei relații de cuplu. Nu își cer scuze imediat deoarece nu consideră că au greșit cu ceva. Însă, odată cu trecerea timpului, își dau seama că această mândrie a lor nu a adus nimic bun, așa că îi vor scrie unui fost iubit pentru a fi iertați.

Rac

Racii se simt vinovați dacă rănesc pe cineva cu vorbele și vor face în așa fel încât să își îndrepte greșeala. Nu vor să fie percepuți drept răi sau aroganți, iar dacă se ceartă, vor încerca să nu supere pe nimeni. Și pentru că își doresc să fie în relații bune cu toți oamenii care au făcut la un moment dat parte din viața lor, își vor contacta un fost iubit care a fost deranjat de ceva ce au făcut în relație.

Leu

Leii nu își recunosc foarte ușor greșelile, chiar dacă li se aduc dovezi în acest sens. Vor mai degrabă să încheie o relație fără să ofere prea multe explicații și să încerce să depășească momentul. Dar, cu timpul, își dau seama că nu este bine că procedează așa și se schimbă, motiv pentru care vor relua legătura cu foștii iubiți de care s-au despărțit fără a spune concret și care este motivul.

Fecioară

Fecioarelor le este destul de greu să se despartă de cineva, așa că preferă să păstreze totuși o relație cât de cât apropiată cu acea persoană. Chiar dacă separarea a fost dificilă și au depășit-o greu, nu vor să aibă resentimente. Trecerea prin diverse experiențe le face să își schimbe viziunea cu privire la anumite acțiuni ale lor, așa că nu este neobișnuit faptul că își pot suna fostul iubit după mulți ani pentru a-și cere iertare pentru anumite greșeli făcute în relație.

Foto: PR

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