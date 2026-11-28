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Așteptările nerealiste în legătură cu prima dragoste sunt des întâlnite, mai ales că frecvent suntem înconjurați de exemple false despre romantism, fie că vorbim despre cărți, filme ori seriale. Iar atunci când speranțele noastre nu se îndeplinesc, atunci e posibil să suferim. Citește în continuare și află dacă se numără și zodia ta printre cele care își construiesc așteptări false când vine vorba de prima dragoste pe care o trăiesc.

Leu

Leii sunt de părere că totul se întâmplă cu un motiv anume și nici nu sunt determinați să depună prea multe eforturi pentru ca o relație să funcționeze. Se raportează la prima lor dragoste ca la o modalitate de a învăța despre relații, de a-și da seama ce anume își doresc de la o persoană, ce îi deranjează și ce nu tolerează sub nicio formă. Unele așteptări greșite pe care le construiesc despre partener le creează o imagine falsă asupra dragostei.

Scorpion

Nativii Scorpion văd prima dragoste ca pe o oportunitate pentru ei de a experimenta. Își doresc să creeze împreună cu partenerul o conexiune onestă, bazată pe încredere, respect și afecțiune, iar dacă bifează aceste lucruri, atunci se simt fericiți. Tind să treacă cu vederea peste defectele persoanei pe care o iubesc, tocmai pentru că sentimentele lor sunt puternice și preferă să vadă mereu ceea ce este mai bun într-o persoană.

Taur

Taurii se atașează foarte repede de alți oameni. Încă din prima, reușesc să își exprime adevăratele emoții, fără să se gândească la posibilitatea că vor fi respinși. Dar, din cauza exemplelor pe care le văd în jurul lor, își creează așteptări referitoare la prima lor relație, așteptări care nu corespund cu ceea ce trăiesc, de fapt. Își imaginează că partenerul va fi într-un anumit fel și că va avea calitățile pe care și doresc, dar, atunci când realizează că nu este așa, își dau seama că s-au grăbit.

Balanță

În ceea ce le privește pe Balanțele, ele se simt de multe ori copleșite de sentimentele lor. Pun pasiune în tot ceea ce fac, inclusiv în relațiile amoroase. Atunci când întâmpină probleme în cuplu, preferă să le ignore, să nu se gândească la ele, însă, la un moment dat, acestea trebuie abordate. Iar în cazul primei povești de dragoste pe care o trăiesc, își setează anumite așteptări sau standarde false și în final tot ele vor fi cele care vor suferi.

Foto: PR

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