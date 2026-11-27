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Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 30 noiembrie – 6 decembrie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Deși majoritatea deciziilor pe care le iei te scot din zona de confort, îți asumi acest lucru. Ai rămas aceeași fire naivă dintotdeauna. Un asemenea comportament poate fi periculos, mai ales atunci când la mijloc se află tot felul de mize. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Sentimentul de împlinire care parcă îți inundă existența în această perioadă este autentic. Niciodată „fericirea” nu ți s-a părut mai palpabilă ca în aceste zile. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Sensibilitatea ta se află la cote maxime pe parcursul acestei săptămâni. Venirea sărbătorilor de iarnă și emoția pe care o emană această perioadă a anului nu par să te ajute în regăsirea echilibrului interior, din contră. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Relațiile cu cei din jur reprezintă punctul central al vieții tale în perioada următoare. Alegeri neinspirate, mustrări de conștiință, regrete, toate astea îți vor întări ideea că nu vei reuși niciodată să ai parte de autenticitate în plan personal. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Agitația la nivel astral te va forța să te lași „captivată” de tot felul de detalii care îți „hrănesc” orgoliul. Marte și Uranus fac o echipă perfectă atunci când vine vorba de romantism. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Convingerea în raport cu ceea ce îţi dorești te ajută să faci întotdeauna ca lucrurile să se întoarcă în favoarea ta. Mai mult decât atât, această dispoziție pozitivă pe care o resimți pe parcursul întregii săptămâni te ajută foarte mult în tot ceea ce întreprinzi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

În perioada următoare vei avea parte de suport necondiționat din partea anumitor persoane din viața ta. Acest fapt îți oferă șansa să faci lucrurile exact așa cum îți dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Stai deoparte în caz de conflicte, nu îți mai spui punctul de vedere, chiar dacă știi că poate acesta este important, abia reușești să te ridici din pat în fiecare dimineață… Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Ești entuziasmată de ideea unui nou început, dar parcă nu știi cum să acționezi. Te lași purtată de gânduri și de dorințe, dar după toate astea intervine blocajul. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Uranus va „mixa” energiile din jurul său și tu vei fi tot mai debusolată în prima parte a săptămânii. Având în vedere faptul că ești înconjurată de persoane joviale și pline de viață, te va ajuta să preiei puțin din starea lor de spirit. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Luna plină poate aduce destul de multă tensiune în viața ta. Atunci când ești pusă în postura de a-ți negocia poziția într-un anumite context social, ai senzația că nu știi ce argumente să aduci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 30 noiembrie – 6 decembrie 2026

Provocările de la birou tind să aibă și o nuanță de agresivitate deoarece sunt multe persoane care te critică fără niciun motiv. Este important pentru tine să îți menții intactă imaginea socială. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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