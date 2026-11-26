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Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase au fost primiți la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei întâlniri speciale dedicate unor personalități importante ale sportului românesc. Pentru fosta mare gimnastă, vizita a avut și o semnificație personală, după ce i-a cerut Suveranului Pontif să se roage pentru sănătatea soțului ei, Bart Conner.

Nadia Comăneci i-a cerut Papei Leon al XIV-lea să se roage pentru sănătatea lui Bart Conner

Trei dintre cele mai cunoscute nume ale sportului românesc au avut parte de un moment deosebit miercuri, 25 noiembrie, la Vatican. Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Vizita a fost organizată prin intermediul lui George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, și a reprezentat o ocazie pentru foștii mari sportivi de a discuta cu Suveranul Pontif și de a-i oferi daruri simbolice.

Întâlnirea a avut o încărcătură emoțională aparte pentru Nadia Comăneci, care a vorbit despre bucuria de a se afla la Vatican alături de alte legende ale sportului românesc. Fosta campioană olimpică a mărturisit că anul 2026 este unul important pentru ea, fiind marcat de împlinirea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, performanță obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

„A fost o zi specială să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10. Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”, a declarat Nadia Comăneci.

Dincolo de importanța oficială a vizitei, fosta gimnastă a dezvăluit că a avut și o rugăminte personală pentru Papa Leon al XIV-lea.

Într-un interviu acordat publicației L’Osservatore Romano, Nadia a explicat că soțul său, fostul gimnast american Bart Conner, nu a putut fi prezent la Vatican din motive de sănătate.

„Acesta este un pelerinaj în care i-am cerut papei o rugăciune pentru soțul meu, Bart Conner, care nu poate să fie aici din motive de sănătate”, a mărturisit Nadia Comăneci.

Fosta sportivă nu a oferit detalii suplimentare despre problemele de sănătate ale soțului său.

Ce cadouri au primit Papa Leon al XIV-lea de la Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase

Întâlnirea de la Vatican a fost marcată și de un schimb de daruri, fiecare dintre marii sportivi alegând obiecte reprezentative pentru cariera sa și pentru istoria sportului românesc.

Ilie Năstase i-a oferit Suveranului Pontif o rachetă de tenis din 1976, an important în parcursul fostului lider mondial.

Gheorghe Hagi a ales să îi dăruiască Papei un tricou al echipei naționale a României de la Campionatul Mondial din 1994. Pe acesta era inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”. Fostul mare fotbalist a împărtășit ulterior emoția întâlnirii printr-un mesaj public.

„O mare onoare şi un moment de profundă emoţie să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate. Credinţă, respect şi recunoştinţă!”, a transmis Gheorghe Hagi.

La rândul său, Nadia Comăneci a pregătit un cadou care face legătura între România și următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Aceasta i-a oferit Papei un trening al României și o șapcă inscripționată cu mesajul „LA 2028”, semnată atât de ea, cât și de Bart Conner.

Inscripția face referire la Jocurile Olimpice din 2028, care vor avea loc la Los Angeles, orașul în care Nadia Comăneci și soțul său au legături importante cu lumea gimnasticii americane.

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Foto: Instagram

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