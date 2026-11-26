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Melania Trump a făcut o serie de declarații despre viața sa personală și despre relația cu președintele american Donald Trump, în noul serial documentar „Melania: The Series”, disponibil pe Amazon Prime Video. Prima Doamnă a Statelor Unite, în vârstă de 56 de ani, a explicat de ce preferă să petreacă timp departe de soțul său și a criticat persoanele din anturajul acestuia care evită să îl contrazică.

Într-o secvență filmată, aparent, la bordul unui avion privat, Melania Trump a vorbit despre importanța spațiului personal într-o relație, susținând că momentele petrecute separat sunt esențiale pentru o căsnicie fericită.

„Nu poți să petreci tot timpul alături de acea persoană”, a declarat ea. „Cred că momentele de singurătate sunt foarte importante. Trebuie să îi permiți celuilalt să fie el însuși, să se bucure de ceea ce face și să nu îl copleșești cu prezența ta sau să îl cicălești tot timpul.”

Prima Doamnă a făcut și câteva remarci la adresa persoanelor care îl înconjoară pe Donald Trump, după ce președintele a fost întrebat care dintre ei este mai dificil în relațiile cu ceilalți.

Trump a susținut că este „foarte ușor să te înțelegi cu mine, de fapt, mult mai ușor decât și-ar imagina publicul”, și a adăugat că Melania „ar putea foarte bine să fie mai dificilă decât mine”.

Replica soției sale nu a întârziat să apară.

„El a spus: ‘Oh, este atât de dificilă’, dar eu îi spun adevărul”, a declarat Melania. „Simt că uneori sunt prea mulți oameni în jurul lui care îi dau mereu dreptate, iar acest lucru nu este sănătos.”

Declarațiile vin în contextul în care Melania Trump și-a redus considerabil prezența publică în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al soțului său. Potrivit Daily Beast, analiștii care urmăresc activitatea Primelor Doamne au constatat că aceasta a avut cu 60% mai puține apariții publice comparativ cu primul mandat al lui Donald Trump.

Melania a ales să nu participe la mai multe evenimente politice importante și deplasări oficiale, inclusiv la cele două vizite efectuate anul acesta de președintele american în China. În schimb, aceasta a preferat să își petreacă timpul la Mar-a-Lago, la Trump Tower din New York sau în celelalte reședințe ale familiei.

În cadrul serialului, Melania a oferit și câteva sfaturi despre felul în care partenerii își pot păstra independența într-o relație.

„Trebuie să îți susții propriile convingeri și să respecți ceea ce crede celălalt”, a explicat ea. „Dacă nu sunteți de acord, foarte bine, mergeți mai departe. Este normal!”

Ce a dezvăluit Melania Trump despre relația cu fiul său, Barron

Prima Doamnă a vorbit și despre fiul său, Barron Trump, făcând câteva mărturisiri despre relația lor și despre sfaturile pe care i le oferă acestuia. Melania a abordat inclusiv riscurile pe care le presupun întâlnirile romantice pentru o persoană aflată permanent în atenția publicului.

„Întotdeauna i-am spus: ‘Știi, lumea de afară este periculoasă, așa că ai grijă'”, a mărturisit ea.

Melania a subliniat că are o relație apropiată cu fiul său și că încearcă să păstreze o comunicare deschisă cu acesta.

„Comunicăm foarte deschis despre viață”, a declarat ea. „Voi fi întotdeauna alături de el. Sunt și voi fi mereu, iar el știe că este prioritatea mea și că va rămâne întotdeauna prioritatea mea.”

Detalii despre noul serial documentar al Melaniei Trump

Potrivit Daily Mail, cele două episoade ale producției „Melania: The Series” au fost programate pentru difuzare exclusiv pe Amazon Prime Video, pe 20 noiembrie.

Primul episod, intitulat „Family & Trust”, urmărește pregătirile Melaniei pentru revenirea în rolul de Primă Doamnă, într-o perioadă în care relațiile de încredere de la Casa Albă sunt puse la încercare. Cel de-al doilea episod, „Pride & Honor”, se concentrează asupra responsabilităților pe care Melania și le asumă în calitate de Primă Doamnă și asupra angajamentului său față de cetățenii americani.

Proiectele cinematografice dedicate Melaniei Trump au atras însă și atenția unor membri ai Partidului Democrat, interesați să investigheze relațiile financiare ale familiei Trump în cazul în care democrații vor prelua controlul asupra Congresului anul viitor.

Conform Daily Mail, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a plătit 40 de milioane de dolari pentru achiziționarea drepturilor asupra filmului „Melania”, precum și alte 35 de milioane de dolari pentru promovarea producției înainte de premiera din ianuarie 2026.

Ulterior, parlamentarii democrați Elizabeth Warren și Hank Johnson au trimis o scrisoare companiei Amazon, solicitând explicații cu privire la valoarea contractului.

Conform unei declarații financiare din 2025, Melania Trump a încasat 10,7 milioane de dolari din filmul documentar și încă 500.000 de dolari din volumul său de memorii, publicat în octombrie 2024, care a devenit bestseller.

Foto: Getty

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