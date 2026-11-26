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În 2022, Cosmin Seleși a luat prin surprindere pe toată lumea cu vestea că nu va mai prezenta alături de Alina Pușcaș emisiunea „Te cunosc de undeva!”, difuzată de Antena 1.

Cosmin Seleși, dezvăluiri despre relația cu Alina Pușcaș, după ce a plecat de la Antena 1

Cosmin Seleși și Alina Pușcaș au fost ani la rând gazdele show-ului de la Antena 1. Actorul a fost cel care a luat decizia de a pleca de la postul de televiziune și nu a fost concediat, așa cum se zvonea la un moment dat. În prezent, el prezintă la PRO TV emisiunea Batem palma și recent s-a confruntat cu unele probleme medicale care au necesitat o intervenție chirugicală.

După plecarea lui Cosmin Seleși, Alina Pușcaș a prezentat „Te cunosc de undeva!” alături de Pepe, însă acesta a decis să accepte o nouă provocare profesională, iar acum este gazda unei noi emisiuni la Kanal D.

Într-un interviu acordat recent, Cosmin Seleși a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Alina Pușcaș, iar dezvăluirile acestuia au surprins pe toată lumea.

Prezentatorul a mărturisit că nu mai ține deloc legătura cu cea care i-a fost colegă atâția ani, în schimb, are o relație foarte bună cu soțul acesteia, Mihai.

„Nu am mai ținut legătura cu Alina. Mai mult cu soțul ei, cu Mihai. Mă mai duc la el, e dentistul meu. Eu sunt pacient, el e domnul doctor. E un om extraordinar. Ei sunt oameni frumoși, au o familie frumoasă, ne mai vedem din când în când la școală, că avem copiii la aceeași școală. Ne mai vedem pe acolo. Ei au o familie tare frumoasă, Alina cu Mihai. Și trei copii minunați”, a povestit el pentru VIVA!.

În ceea ce privește emisiunea Te Cunosc de Undeva, momentan nu se cunosc detalii despre un viitor sezon, chiar Alina Pușcaș recunoscând că nu cunoaște amănunte despre viitorul show-ului de la Antena 1.

De ce se certau Alina Pușcaș și Cosmin Seleși

Alina Pușcaș a făcut recent o serie de declarații surprinzătoare despre Cosmin Seleși, fostul ei coleg de la Antena 1. Prezentatoarea TV a recunoscut că între ei mai existau conflicte și a dezvăluit de la ce anume porneau aceste certuri.

„De obicei, de la tot felul de tâmpenii, dar tâmpeniile astea cred că porneau mai degrabă de la o oboseală acumulată. Nu-mi dau seama dacă făcea el vreo chestie din răutate sau ceva… Nu știu, chiar nu știu. Dar cumva, totuși, cred că mai degrabă erau chestiile astea. Pentru că el, dincolo de „Te cunosc de undeva', mergea în continuare la teatru, adică avea zilele destul de pline. După aia s-a apucat și de partea cu muzica, nu știu dacă mai face sau nu. Și probabil că mai multe chestii acumulate, poate anumite glume făcute din stânga și din dreapta, poate îl mai afectau, și atunci cumva mai răbufnea”, a spus Alina Pușcaș pentru unica.ro.

Între Alina Pușcaș și Cosmin Seleși mai izbucneau tensiuni atunci când unul dintre ei avea o bâlbă, iar atunci se opreau pentru scurt timp filmările și luau o pauză.

„Se mai întâmpla atunci când, de exemplu, dădeam mai multe bâlbe — că era absolut normal, și la mine, și la el — să se enerveze. Și atunci cumva opream filmările. Dar, de obicei, orice clinci am avut, îl opream, că trebuia să ne luăm o pauză. Ieșeam de pe scenă amândoi. Treaba lui cine ce zicea în fiecare parte. Dar noi să fi stat vreodată față în față și să ne fi bălăcărit în vreun fel — nu s-a întâmplat niciodată.”

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Foto: Instagram

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