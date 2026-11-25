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Soția lui Kanye West, Bianca Censori, a stârnit din nou controverse după ce și-a prezentat cel mai recent proiect artistic. Arhitecta australiană, care atrage frecvent atenția prin ținutele sale sumare și creațiile artistice neobișnuite, a anunțat marți, pe Instagram, că a realizat un robot animatronic de dimensiuni impresionante.

Bianca a publicat o fotografie de aproape cu ceea ce pare a fi chipul noii sale creații, însoțită de mesajul: „PENTRU PRIMA DATĂ, BIANCA CENSORI VORBEȘTE.”

Intitulat BIO POP 2: BIANCA IS MY BABY DOLL, proiectul reprezintă a doua parte a unui ciclu artistic format din șapte lucrări, pe care Bianca intenționează să îl realizeze.

Instalația urmează să fie prezentată publicului la New York, pe 14 decembrie, după debutul artistic al vedetei la Seul, unde a expus piese de mobilier sculptural prin intermediul cărora a explorat ceea ce ea a descris drept constrângerile vieții domestice. Potrivit anunțului oficial, autoportretul robotic a fost realizat pe parcursul a cinci ani, are o înălțime impresionantă de aproximativ trei metri și dispune de 25 de axe de mișcare.

Vizitatorilor li se va cere să îngenuncheze în fața creației, care le va răspunde la întrebări. Experiența interactivă neobișnuită pare concepută pentru a pune sub semnul întrebării relația dintre public și autoritate. Descrierea proiectului sugerează că robotul va oferi ceva ce Bianca a ales să păstreze departe de atenția publicului: propria voce.

„La începutul erei sintetice, BIANCA IS MY BABY DOLL pune sub semnul întrebării autoritatea fabricată: în ce credem și în fața cui ne plecăm?”, se arată în prezentarea instalației.

Noua creație provocatoare este doar cel mai recent proiect dintr-o serie de inițiative artistice ale Biancăi Censori. În luna iunie, vedeta originară din Melbourne a apărut într-un videoclip neobișnuit, realizat pentru promovarea piesei Gemini Season a lui Kanye West. Imaginile i-au nedumerit pe fani, care au putut să o vadă pe Bianca mulgând o vacă, îmbrăcată în lenjerie intimă de tip tanga. Ulterior, Kanye a apărut în cadru și i-a turnat laptele proaspăt în gură.

Bianca Censori deține o diplomă de licență și una de master în arhitectură, obținute la Universitatea din Melbourne. Ulterior, și-a continuat pregătirea profesională în cadrul firmei DP Toscano Architects, din Collingwood, statul Victoria. L-a cunoscut pe Kanye West după ce s-a alăturat companiei sale de îmbrăcăminte și accesorii, Yeezy, în calitate de designer de arhitectură. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2022.

În luna februarie, Bianca a insistat că rapperul nu a obligat-o niciodată să apară dezbrăcată în public. Vedeta, care s-a căsătorit cu controversatul artist în 2022, a decis să vorbească despre acest subiect după ce relația lor a fost intens comentată timp de mai mulți ani, în special din cauza ținutelor sale provocatoare.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, aceasta a susținut că fiecare apariție publică în care a purtat ținute transparente sau a fost dezbrăcată a reprezentat propria alegere.

„Nu aș face ceva ce nu mi-aș dori să fac”, a declarat Bianca Censori.

foto: getty Images

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