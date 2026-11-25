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Câțiva actori au decis să renunțe complet la imaginea lor pentru a adopta o înfățișare diferită pentru un personaj pe care l-au avut de interpretat. Iar transformările au lăsat publicul fără cuvinte.

1. Linda Hamilton

Linda Hamilton a jucat în Terminator alături de Arnold Schwarzenegger. Actrița s-a antrenat din greu pentru rolul din continuarea peliculei, chiar la scurt timp după ce a născut. Înainte de începerea filmărilor, programul ei includea un antrenament de trei ore pe zi, timp de șase zile pe săptămână. De-a lungul a șase luni, a alergat, a înotat, a urcat scări și a făcut exerciții pe o mini-trambulină. „Erau lucruri foarte violente”, și-a amintit ea pentru Entertainment Weekly.

2. Hilary Swank

În Million Dollar Baby, Hilary Swank a jucat-o pe Maggie Fitzgerald, o femeie în vârstă de 31 de ani, care este extrem de determinată să învețe box. Ea ajunge destul de repede să fie apropiată de propriul său antrenor, care este și unul dintre cei mai buni, și o tratează ca pe o fiică. Actrița a obținut un Oscar pentru prestația ei, însă a trebuit să depună un efort considerabil pentru a intra în pielea personajului, de la schimbări în alimentație și până la antrenamente fizice solicitante. „Am început să mă antrenez cinci ore pe zi – trebuia să consum 210 grame de proteine ​​pe zi. Trebuia să mănânc 60 de albușuri de ou pe zi și nu puteam. Așa că în fiecare dimineață le beam. Trebuia să mănânc la fiecare oră și jumătate. Așa că noaptea trebuia să mă trezesc și să beau shake-uri proteice”, a spus ea pentru The Hollywood Reporter.

3. Charlize Theron

Pentru Mad Max: Fury Road, Charlize Theron a petrecut șase luni în parcul național Dorob, în ​​deșertul Namib, de-a lungul coastei atlantice din sudul Africii, acolo unde au avut loc filmările. Pentru personajul ei, a făcut exerciții fizice cel puțin o oră pe zi și o pregătire psihologică intensă, pentru că filma aproximativ 14 ore în fiecare zi. Proiectul a inspirat-o să dea putere personajelor feminine. „Am vrut să arăt că am o forță extraordinară în partea superioară a corpului, pentru că filmul prezenta atât de multă fizicalitate, mai ales cu cineva ca Tom Hardy. (…) Am făcut multă yoga pentru partea superioară a corpului ca să-mi întăresc umerii și gâtul”, și-a amintit actrița pentru The Independent.

4. Taylor Lautner

Taylor Lautner a fost distribuit în rolul vârcolacului Jacob Black din franciza Amurg atunci când avea 16 ani. Actorul a fost pe punctul de a-și pierde rolul, în favoarea unui alt coleg de breaslă, așa că s-a antrenat vreme de nouă luni pentru a-și îmbunătăți condiția fizică, astfel că a luat în greutate 9-11 kilograme. „A trebuit să muncesc foarte mult pentru el și foarte mult doar ca să-l mențin”, a spus el pentru PEOPLE.

5. Michael B. Jordan

Michael B. Jordan i-a dat viață în filmul Creed din 2015 boxerului Adonis Creed. Pentru a ajunge la forma fizică dorită pentru personaj, actorul și-a schimbat radical antrenamentul cu mai bine de un an înainte de filmări și s-a antrenat timp de trei ore în fiecare zi în ring. „M-am antrenat șase zile pe săptămână, de două-trei ori pe zi, iar dacă faci asta în mod constant timp de aproximativ un an, vei începe să vezi niște rezultate fizice”, a declarat Michael B. Jordan pentru Sports Illustrated.

6. Gerard Butler

Gerard Butler l-a jucat pe regele Leonidas în filmul de acțiune 300 regizat de Zack Snyder. Actorul și-a riscat sănătatea pentru acest rol, pentru că s-a antrenat șase ore pe zi, a făcut culturism și a învățat cum să se lupte. „A fost cea mai bună formă în care am fost vreodată în viața mea. Într-un fel, îmi distrugeam corpul, dar arătam uimitor făcând asta”, a mărturisit el pentru The Hollywood Reporter.

7. Zac Efron

În drama sportivă The Iron Claw, Zac Efron l-a interpretat pe Kevin Von Erich, fiul cel mare dintr-o familie de luptători. Actorul a fost nevoit să se îngrașe pentru a se potrivi cu personajul său. „Am reușit să încorporez culturismul de modă veche și halterofilii olimpici și am obținut cu adevărat acel aspect specific luptătorilor profesioniști, ceea ce a fost foarte greu”, a povestit Zac Efron pentru Variety.

8. Jake Gyllenhaal

În Southpaw, film regizat de Antoine Fuqua, Jake Gyllenhaal l-a jucat pe boxerul Billy Hope și s-a antrenat cinci luni pentru a fi în formă pentru acest personaj. Antrenorul actorului i-a făcut un program intens, ce presupunea 1.000 de abdomene pe zi, 100 de tracțiuni, 100 de sărituri, 2 serii a câte 100 de genuflexiuni, sărituri la coardă și alergare de opt mile pe zi: „Mă gândeam că, dacă mă antrenez de două ori pe zi, pot face cinci luni, zece luni [de antrenament]. Asta am și făcut”, a spus Jake Gyllenhaal pentru People.

9. Rob McElhenney

Rob McElhenney a co-creat serialul It’s Always Sunny in Philadelphia și a jucat rolul principal în el. Cel de-al șaptelea sezon al sitcom-ului a venit cu o schimbare fizică de proporții pentru el. Nu a făcut alegeri ce țin de corpul lui singur, ci a preferat să opteze pentru un bucătar personal, care să îi gătească strict ce avea nevoie să mănânce pentru a pune masă musculară pe el și a făcut mai multe antrenamente.

10. Kumail Nanjiani

În filmul Eternals din 2021, Kumail Nanjiani l-a jucat pe supereroul Kingo. Pentru a se apropia cât mai mult de tiparul unui supererou, actorul și-a propus să își schimbe alimentația, așa că avea cinci mese pe zi, iar la micul dejun servea tot timpul ouă cu pui ori friptură. Desigur, acestea au fost completate de exerciții fizice. „Ești conceput să eviți durerea, dar în situația respectivă trebuie să fii cu adevărat împăcat cu ea”, spunea el despre schimbările aduse de acest rol pentru Men’s Health.

Foto: PR

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