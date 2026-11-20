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Am început să mă uit la The Five Star Weekend fără să știu foarte multe despre poveste și m-am „trezit” mult mai prinsă de ea decât mă așteptam. Dincolo de decorul superb din Nantucket și de o distribuție care mi-a stârnit curiozitatea din start, serialul are suficient mister cât să te facă să vrei să afli mai repede ce urmează, dar și personaje care devin mai interesante pe măsură ce le descoperi. În centrul poveștii sunt prietenia dintre femei, pierderea, alegerile pe care nu le putem lua înapoi și diferența, uneori uriașă, dintre imaginea pe care o proiectăm în exterior și ceea ce se întâmplă, de fapt, în viețile noastre. Practic, un story cu care rezonez pe alocuri.

Bazat pe bestseller-ul publicat de Elin Hilderbrand în 2023, The Five Star Weekend o are în centru pe Hollis Shaw (Jennifer Garner), o autoare de succes și o figură cunoscută în lumea culinară, a cărei viață aparent perfectă se destramă după moartea soțului ei. Ajunsă în fața unei pierderi pe care nu știe foarte bine cum să o gestioneze, Hollis decide să organizeze un weekend la casa ei din Nantucket și să aducă împreună femei care au făcut parte din etape diferite ale vieții sale.

Ideea pare simplă. În realitate, odată ce aceste femei ajung sub același acoperiș, ies la suprafață frustrări, vulnerabilități și adevăruri care au fost ascunse multă vreme. Iar serialul nu se grăbește să împartă personajele în „bune” și „rele”. Tocmai ambiguitatea lor mi s-a părut una dintre părțile cele mai interesante ale poveștii.

Jennifer Garner conduce distribuția în rolul lui Hollis, alături de Gemma Chan, care o interpretează pe Gigi, cu D’Arcy Carden în rolul lui Brooke, Regina Hall în cel al lui Dru-Ann și Chloë Sevigny în rolul lui Tatum. Din distribuție mai fac parte Harlow Jane, Timothy Olyphant, Judy Greer, Josh Hamilton, David Denman, Rob Huebel și West Duchovny. Serialul are opt episoade, iar Garner este și producător executiv.

Pentru Jennifer Garner, Hollis este încă un personaj care îi permite să se îndepărteze de imaginea aparent foarte veselă și luminoasă cu care publicul a asociat-o adesea. Actrița, devenită cunoscută la nivel internațional odată cu rolul Sydney Bristow din Alias, pentru care a câștigat un Glob de Aur și a primit patru nominalizări la Emmy, are în spate o carieră care trece cu destulă ușurință de la comedii romantice precum 13 Going on 30 la producții precum Juno, Daredevil sau The Last Thing He Told Me. Gemma Chan, pe de altă parte, îi dă lui Gigi exact genul de eleganță controlată care te face să bănuiești destul de repede că sub suprafață lucrurile sunt mult mai complicate. Iar acesta a fost, de fapt, unul dintre lucrurile despre care mi-am dorit cel mai mult să vorbesc cu ea.

Am avut ocazia să stau de vorbă cu Jennifer Garner și Gemma Chan înainte de lansarea The Five Star Weekend pe SkyShowtime, după ce văzusem deja serialul în avans. Și poate tocmai pentru că petrecusem câteva ore în universul acestor personaje, cele zece minute pe care le-am avut cu ele au trecut mult mai repede decât mi-aș fi dorit. Interviul a avut loc într-un cadru foarte relaxat, iar cele două au avut din primul moment o atitudine caldă și prietenoasă, în ciuda emoțiilor mele.

Jennifer Garner, despre Hollis și nevoia de a păstra aparențele

Privind-o pe Hollis, mi-a fost greu să nu mă gândesc la cât de mult din perfecționismul ei este, de fapt, un mecanism de apărare. Viața ei este construită în jurul unei estetici impecabile, al mâncării, al casei, al unei imagini atent controlate, iar după moartea soțului toate aceste lucruri par să capete o altă funcție. Am întrebat-o pe Jennifer dacă vede și ea perfecționismul lui Hollis ca pe o modalitate de a ține durerea la distanță.

„Este o observație și o întrebare foarte bună. Da, cred că da. Cred că Hollis este o persoană căreia i-a plăcut întotdeauna să gătească pentru familia ei. A crescut doar cu tatăl ei, fără foarte mulți bani, pe insula Nantucket, apoi a mers la facultate, iar pentru ea a fost un pas important să ajungă la o facultate bună, prestigioasă. A primit o educație foarte bună, iar după aceea s-a căsătorit cu un bărbat care a devenit un chirurg de mare succes. Și cred că, în primul rând, odată ce a avut mai multe posibilități financiare, și-a dorit să și arate în consecință. Adică, eu cred că îi era teamă de acele părți din ea care erau poate mai dezordonate sau care rămăseseră cu ea din copilărie. Simțea că vrea să se prezinte într-un mod mai rafinat și să-i ofere fiicei sale o copilărie mai rafinată, mai frumoasă, mai estetică. A muncit atât de mult pentru asta, încât a ajuns să fie o bucătăreasă foarte pricepută, a avut un blog culinar foarte popular, apoi ceva legat de gătit pe Instagram, cărți de bucate și toate lucrurile acestea. Soțul ei moare tragic, iar asta o aruncă înapoi, până în punctul în care toate lucrurile pe care le făcea din plăcere sau pentru a dobândi un anumit statut… Ei bine, mai sunt ele autentice pentru ea sau au devenit acum mecanisme prin care face față situației, așa cum ai sugerat tu, Anca? Sunt acum modalități prin care își ține durerea la distanță și se ascunde în spatele lor? Cred că toate lucrurile acestea sunt adevărate. Și, chiar dacă poate nu este perfect, face parte din viață și, tocmai de aceea, este perfect, pentru că nu ar trebui să fim roboți. Ar trebui să încercăm să înțelegem lucrurile pe măsură ce trecem prin ele”, mi-a spus Jennifer Garner.

Dincolo de secretele pe care The Five Star Weekend le dezvăluie treptat, ceea ce rămâne este relația dintre aceste femei. Unele se cunosc de ani întregi, altele aproape deloc, iar serialul surprinde destul de bine felul în care o prietenie se poate transforma pe măsură ce oamenii cresc și viețile lor merg în direcții diferite. Am întrebat-o pe Jennifer ce a atras-o la Hollis și la povestea ei, iar răspunsul ei a dus conversația exact spre această idee.

„Cred că mi-am dorit să o interpretez pe Hollis pentru că ea, cartea și adaptarea făcută de Becca Brunstetter după romanul lui Elin Hilderbrand reflectă felul în care văd eu prietenia. Și cred că asta este valabil pentru toate cinci. Toate simțim că, știi, suntem aici pentru prieteniile dintre femei, pentru prieteniile noastre cu alte femei.”

Gemma a intervenit aproape imediat, completând-o: „Cu siguranță. Ai descris-o ca fiind suflul vieții și, știi, personal, nu știu unde aș fi fără prietenele din viața mea. Am avut atât de mult noroc să vă cunosc pe voi și pe ceilalți membri extraordinari ai distribuției.”

Gemma Chan: „Gigi este ca o lebădă”

Gigi mi s-a părut unul dintre personajele pe care riști cel mai ușor să le interpretezi greșit dacă te oprești la prima impresie. Este elegantă, stăpână pe sine și pare genul de femeie care are totul sub control. Dar, pe măsură ce povestea avansează, devine tot mai clar că imaginea aceasta nu spune nici pe departe totul. Am întrebat-o pe Gemma ce crede că îi lipsește cu adevărat lui Gigi și ce caută ea atunci când intră în acest grup de femei pe care aproape că nu le cunoaște.

„Cred că lui Gigi îi lipsesc foarte mult acele prietenii apropiate cu alte femei. Tânjește după asta. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care ajunge în situația asta destul de nebunească și se aruncă direct în mijlocul acestui grup de femei pe care nu le cunoaște. Adică, o cunoaște puțin pe Hollis, dar nu s-au întâlnit niciodată în persoană. Și chiar simt că asta îi lipsește. Îi lipsește conexiunea aceea. Este singură. Trece printr-o perioadă de doliu. Și da, ai dreptate în ceea ce ai spus despre cineva care pare că are totul pus la punct. Eu o văd pe Gigi ca pe o lebădă, într-un fel, ca pe o lebădă care alunecă pe suprafața unui lac. La suprafață, totul este în regulă. Gigi deține controlul. Are controlul avionului. Este responsabilă pentru viețile tuturor. Dar dedesubt, știi, picioarele ei vâslesc neîncetat și ea se confruntă cu atât de multe lucruri. Și, știi, nu este foarte diferită nici de Hollis. Cred că există asemănări între ele, evident, există secrete și diferențe. Dar da, acesta este unul dintre motivele pentru care reușesc să creeze o legătură una cu cealaltă. Și cred că, de fapt, în anumite privințe, atunci când vorbești cu un străin sau cu cineva pe care abia l-ai cunoscut, poți fi sincer într-un mod în care poate nu reușești să fii cu prietenii vechi sau cu membrii familiei, pentru că acolo există alte bagaje. Așa că Gigi și Hollis au creat foarte repede o conexiune, s-au apropiat foarte repede, iar apoi se trezesc în această situație”, mi-a explicat Gemma. I-am spus că relația dintre ele mi se pare interesantă tocmai pentru că ajung, într-un fel, să știe „totul și nimic” una despre cealaltă. „Da, exact”, mi-a răspuns ea.

Pe parcursul serialului, Gigi face alegeri care aproape inevitabil vor împărți publicul. Și tocmai de aceea am vrut să știu cum s-a raportat Gemma la ea în timp ce o construia: dacă a simțit vreodată impulsul de a o judeca sau dacă, pentru a o interpreta, a trebuit să se îndepărteze complet de ideile de „corect” și „greșit”.

„Da, pentru mine, personal, a fost foarte important să nu o judec pe Gigi. De fapt, simt că este foarte important să nu judec personajele pe care le interpretez. Trebuie doar să încerc să fiu sinceră. Gigi este un personaj complicat și a făcut greșeli. Nu putem evita lucrul acesta. Dar este om și are defecte. Și știu că Elin Hilderbrand și cu mine am vorbit despre faptul că, atunci când scria cartea, nu și-a dorit ca Gigi să fie transformată într-un personaj negativ sau într-un personaj unidimensional, pe care să fie ușor să-l urăști. Și-a dorit foarte mult să înțelegem de unde vine Gigi. Cred că Becca Brunstetter, showrunner-ul nostru extraordinar, s-a asigurat cu adevărat că… Da, simt că probabil oamenii vor judeca. Unii oameni poate o vor judeca pe Gigi, dar cred și că este o situație în care foarte mulți oameni se pot regăsi. Lucrurile acestea se întâmplă în viață și nu există răspunsuri simple. Și da, a făcut greșeli și există consecințe. Dar este doar un om. Face tot ce poate și încearcă să îndrepte lucrurile pe care le-a făcut greșit, ceea ce cred că, știi, încercăm cu toții să facem.”

În momentul acela, Jennifer a intervenit pentru a vorbi chiar despre interpretarea Gemmei și despre felul în care aceasta schimbă perspectiva asupra lui Gigi pe parcursul serialului. „Dacă urmărești serialul până la final, cu Gigi în mâinile Gemmei, este aproape imposibil să nu o înțelegi și să nu empatizezi cu locul din care vine, cu felul în care ajunge să ia deciziile pe care le ia și să facă greșelile pe care le face sau, pur și simplu, să trăiască viața pe care a trăit-o, pentru că uneori greșelile sunt pur și simplu viață, nu? Adică, nimic nu este menit să fie perfect. Și nu poți termina serialul fără să o vezi ca pe un om complet, un personaj construit în întregime, care, de fapt, încearcă în permanență să facă ceea ce este corect.”

Cum arată, de fapt, un five star weekend pentru Jennifer Garner și Gemma Chan?

După o conversație despre prietenie, greșeli, relații și toate lucrurile pe care încercăm să le ascundem sub aparența unei vieți foarte bine puse la punct, mi s-a părut potrivit să terminăm într-o notă ceva mai relaxată. Așa că le-am întrebat cum arată în fapt pentru ele weekendul ideal acum, comparativ cu perioada liceului. Răspunsul Gemmei a fost simplu și, sincer, foarte ușor de înțeles: „Știi, uneori chiar îmi place să ies și să mă distrez, dar ador să petrec timp acasă, cu pisica mea și pianul meu. E minunat să inviți oameni pe la tine și să rămâneți acasă.”

Jennifer a râs și și-a amintit imediat de un weekend recent: „Am avut un weekend… O, o să-ți placă asta. Am avut o sâmbătă în care nu aveam absolut nimic de făcut. Serios. Nici un copil acasă, nimic. Nu aveam absolut nimic planificat. Am stat șapte ore în dressing și în baie și am făcut ordine în toate sertarele. Nu cred că am mai fost atât de fericită de foarte mult timp. Știu că înțelegi ce vreau să spun. Am ascultat muzică. A fost minunat.”

„Me-time”, i-am spus, pentru că uneori chiar nu există o formulare mai complicată de atât. „Da, a fost grozav”, a răspuns Jennifer.

Serialul The Five Star Weekend este disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime, unde a avut premiera pe 16 octombrie 2026. Cele opt episoade sunt lansate săptămânal, iar finalul primului sezon este programat pentru 27 noiembrie 2026.

Foto: PR, Profimedia

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