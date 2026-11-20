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Kendall Jenner și Jacob Elordi ar fi adoptat împreună un dalmațian, potrivit informațiilor publicate de publicația People. O sursă apropiată celor doi a dezvăluit că pasiunea comună pentru animale a contribuit la apropierea lor.

„Amândoi sunt mari iubitori de câini și este unul dintre lucrurile care i-au apropiat”, a declarat sursa, adăugând că „amândoi sunt deja îndrăgostiți de noul lor cățeluș”.

Pentru Kendall Jenner, în vârstă de 31 de ani, nu este prima experiență de acest fel. Modelul mai are un Doberman pe nume Pyro, pe care l-a adoptat în 2018 și care a apărut de mai multe ori pe conturile sale de socializare. În 2020, aceasta a publicat pe Instagram o fotografie alături de patruped, glumind că „crește un model”. Cu o altă ocazie, l-a descris pe Pyro drept un „armăsar”.

Totuși, îngrijirea câinelui nu a fost întotdeauna lipsită de dificultăți. Într-un episod din 2023 al emisiunii The Kardashians, Kendall i-a povestit lui Scott Disick că Pyro se confrunta cu „anxietate de separare foarte severă”.

„Am nevoie de cineva care să mă ajute cu câinele meu. Este pur și simplu de nestăpânit. Am probleme serioase cu el”, a mărturisit atunci modelul.

Jenner a recunoscut că și ea se confruntă cu anxietatea și s-a întrebat dacă starea sa emoțională ar putea influența comportamentul animalului.

„Poate că eu sunt problema. Poate că îmi simte anxietatea? S-ar putea ca eu să fiu problema”, a explicat aceasta.

Detalii despre relația dintre Kendall Jenner și Jacob Elordi

Zvonurile conform cărora Kendall Jenner și Jacob Elordi ar forma un cuplu au apărut în aprilie 2026. O lună mai târziu, cei doi au fost surprinși în timpul unei vacanțe romantice în Hawaii.

În august, modelul și actorul din Euphoria au fost fotografiați ținându-se de mână, aceasta fiind prima ocazie în care și-au manifestat public afecțiunea. Ulterior, în octombrie, au atras din nou atenția la gala Academy Museum, unde au fost surprinși în ipostaze tandre.

Potrivit informațiilor dezvăluite în exclusivitate de Page Six, Justin și Hailey Bieber ar fi fost cei care au contribuit la începutul poveștii lor de dragoste, făcându-le cunoștință.

Deși relația pare să evolueze favorabil, Kendall Jenner și Jacob Elordi nu locuiesc încă împreună. O sursă a declarat luna trecută pentru Page Six că „lucrurile merg foarte bine” între cei doi, însă aceștia nu au făcut deocamdată pasul de a împărți aceeași locuință. Cu toate acestea, actorul ar fi început să caute o casă în Los Angeles, pe care intenționează să o cumpere pentru a fi mai aproape de iubita sa.

„Petrece destul de mult timp acasă la Kendall, așa că nu s-a grăbit neapărat să își găsească o locuință. Are unde să stea până când găsește locul potrivit”, a explicat sursa.

Mai mult, Page Six a relatat anterior că Jenner îl privește pe Elordi ca pe un posibil partener de viață și consideră că „s-ar putea căsători cu această persoană”. Potrivit aceleiași surse, modelul este „mai fericită decât a fost de foarte mult timp”.

În ceea ce privește istoricul relațiilor, Kendall Jenner a fost cel mai recent asociată cu Bad Bunny, relația lor desfășurându-se intermitent între 2023 și începutul lui 2024. De asemenea, modelul a avut o relație cu jucătorul NBA Devin Booker între 2020 și 2022 și o relație cu Harry Styles în perioada 2013–2016.

La rândul său, Jacob Elordi, în vârstă de 29 de ani, a fost cel mai recent asociat cu Olivia Jade Giannulli, cu care a avut o relație intermitentă timp de patru ani, începând din 2021. Actorul s-a mai întâlnit cu modelul Kaia Gerber în 2021, relație încheiată după aproximativ un an, precum și cu colega sa din The Kissing Booth, Joey King, în 2017.

Într-un alt context, în ianuarie, Kendall Jenner a abordat și speculațiile mai vechi privind orientarea sa sexuală, în cadrul podcastului In Your Dreams, moderat de Owen Thiele.

„Nu sunt [gay]”, a declarat aceasta, adăugând: „Nu cred că voi fi, dar nu închid uși experiențelor din viață”.

De asemenea, în urmă cu mai mulți ani, Kendall Jenner a mărturisit că își dorește să devină mamă.

„Îmi doresc tare mult copii. Și în curând”, a afirmat Jenner la un moment dat în show-ul Keeping Up With the Kardashians.

Între timp, modelul se bucură de cei zece nepoți ai săi: „Este minunat pentru că am toți acești bebeluși cu care mă pot juca, iar apoi îi pot da înapoi”.

Foto: Profimedia

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