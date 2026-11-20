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Jon Hamm și Anna Osceola au devenit părinți! Actorul din Mad Men în vârstă de 55 de ani și soția sa, actrița Anna Osceola, în vârstă de 38 de ani, au devenit părinții unui băiețel, primul lor copil împreună, au confirmat pentru PEOPLE mai multe surse.

Reprezentanții celor doi actori nu au putut fi contactați pentru comentarii.

În luna august, o sursă a confirmat pentru PEOPLE că Anna Osceola este însărcinată cu primul copil al cuplului. Două zile mai târziu, o altă persoană apropiată celor doi a declarat că Jon Hamm era pregătit să devină tată.

„Jon este incredibil de entuziasmat. Este ceva ce el și Anna și-au dorit și au sperat să se întâmple. Nu se gândește la vârsta lui și nici la ce ar putea spune ceilalți despre asta. Este pur și simplu foarte fericit. Este fericit, are o viață stabilă și este pregătit pentru acest pas. Anna este extraordinară, iar el se consideră foarte norocos că poate întemeia o familie alături de ea”, a declarat sursa pentru PEOPLE.

La scurt timp după ce vestea sarcinii a devenit publică, actorul premiat cu Emmy a vorbit deschis despre perspectiva de a deveni părinte la o vârstă mai înaintată, în cadrul unui interviu acordat emisiunii Today, pe 23 septembrie.

Prezentatorul Craig Melvin l-a întrebat dacă a primit deja sfaturi nesolicitate despre creșterea copiilor, iar Hamm a răspuns în glumă: „Da, foarte multe.”

Actorul a vorbit apoi despre entuziasmul pe care îl simțea la gândul că urma să devină tată pentru prima dată.

„Cel mai frumos lucru pe care îl aud mereu este cât de mult te schimbă această experiență în bine, iar eu sunt entuziasmat. Am avut copii în preajmă toată viața. Am fost profesor, am nepoți și nepoate și toate cele. Așa că este o experiență extraordinar de emoționantă, dar și înfricoșătoare”, a mărturisit el.

Jon Hamm și Anna Osceola s-au cunoscut pe platourile de filmare ale ultimului sezon din Mad Men. Relația lor a devenit publică în 2020, după ce actrița a avut o scurtă apariție în serial. În februarie 2023, PEOPLE a confirmat logodna celor doi. Câteva luni mai târziu, în iunie, actorii s-au căsătorit în Anderson Canyon, în regiunea Big Sur din California, același loc în care au fost filmate scenele finale ale serialului Mad Men.

Înainte de relația cu Anna, Jon Hamm a format timp de aproximativ 18 ani un cuplu cu actrița și scenarista Jennifer Westfeldt, de care s-a despărțit în 2015.

În luna în care a avut loc nunta, Jon Hamm a vorbit și despre posibilitatea de a-și mări familia, într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter. Actorul din Fargo a mărturisit atunci că spera ca mariajul său cu Anna Osceola „să fie urmat de apariția unor copii”.

„Sunt perfect conștient că am 53 de ani”, a recunoscut el la momentul respectiv. „Voi fi un tată în vârstă, dar asta este. Poate fi un lucru bun. Vom vedea.”

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Foto: Getty Images

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