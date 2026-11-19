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Robert Pattinson a obținut rolul lui James Bond în urma unei audiții în cadrul căreia a interpretat o scenă de seducție din filmul „From Russia with Love”, lansat în 1963, în care celebrul agent secret era jucat de Sean Connery.

Potrivit publicației The Telegraph, regizorul Denis Villeneuve a fost cel care a propus ca actorul cunoscut pentru rolurile din „Twilight” și „The Batman” să recreeze secvența respectivă. De altfel, scena ar fi folosită în mod obișnuit pentru a evalua actorii care aspiră la rolul agentului 007.

Martin Campbell, care a regizat două filme din franciza James Bond, a explicat de ce această secvență este atât de importantă în procesul de selecție. Potrivit acestuia, comportamentul personajului, caracterizat prin naturalețe, eficiență și gesturi calculate, permite evaluarea tuturor calităților necesare pentru interpretarea lui Bond. Regizorul a descris atitudinea agentului drept „economică, eficientă și lipsită de efort”, precizând că scena „acoperă toate aspectele”.

În „From Russia with Love”, Sean Connery îl interpretează pe James Bond într-o misiune care îl duce la Istanbul, unde o întâlnește pe Tatiana Romanova, o agentă sovietică interpretată de Daniela Bianchi.

În scena respectivă, Romanova se strecoară în dormitorul lui Bond cu intenția de a-l seduce. Agentul 007 iese din baie purtând doar un prosop și ținând un pistol în mână, moment în care cei doi fac cunoștință.

„Prietenii îmi spun Tanya”, îi spune aceasta.

„Ai mei îmi spun James Bond”, răspunde agentul.

După ce Bond îi face un compliment în legătură cu înfățișarea sa, Romanova îi mărturisește timid: „Cred că am gura prea mare.”

„Nu, are dimensiunea potrivită. Pentru mine, cel puțin”, îi răspunde acesta.

Scena continuă cu un sărut pasional, iar cei doi ajung să petreacă noaptea împreună, fără să știe că întâlnirea lor este filmată în secret de agenții organizației SPECTRE, prin intermediul unei oglinzi semitransparente.

Robert Pattinson, noul James Bond

Luni, 16 noiembrie, Page Six a relatat că Robert Pattinson a fost ales noul James Bond. Vestea a fost confirmată prin intermediul unui videoclip publicat pe contul francizei 007, în care actorul britanic apare îmbrăcat într-un smoking negru, îndreptând o armă spre cameră.

După anunț, Robert Pattinson a transmis și un mesaj în care a vorbit despre importanța acestui rol pentru cariera sa.

„James Bond este unul dintre cele mai emblematice personaje din istoria cinematografiei, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele. Le sunt profund recunoscător lui Denis, Amy, David, Tanya și tuturor celor de la Amazon MGM Studios pentru încrederea acordată”, a declarat Pattinson, potrivit Page Six.

„Să spun că acest rol reprezintă împlinirea unui vis ar fi prea puțin. Sunt extrem de entuziasmat de această colaborare și de ceea ce urmează să realizăm împreună cu această echipă extraordinară”, a continuat actorul, într-o declarație publicată și de Amazon MGM Studios.

Robert Pattinson, care a devenit cunoscut la nivel internațional datorită rolului lui Edward Cullen din seria „Twilight”, l-a interpretat în ultimii ani și pe Bruce Wayne în „The Batman”. La 40 de ani, Pattinson este cu doi ani mai în vârstă decât era Daniel Craig atunci când a fost distribuit în rolul agentului 007. Craig, care are în prezent 58 de ani, l-a interpretat pe James Bond timp de 15 ani, ultima sa apariție fiind în „No Time to Die”, lansat în 2021.

În ceea ce privește celelalte proiecte ale sale, filmările pentru continuarea peliculei „The Batman” au fost suspendate recent, după ce regizorul Matt Reeves a fost nevoit să se retragă temporar din cauza unei „probleme de familie”, potrivit Page Six. Lansarea filmului este programată pentru 18 februarie 2028.

În ultimii doi ani, Pattinson a avut un program profesional încărcat, fiind implicat în producții precum „The Odyssey”, „Primetime”, „The Drama”, „Die My Love” și „Mickey 17”. De asemenea, actorul urmează să apară luna viitoare în „Dune: Part Three”, în rolul lui Scytale.

Alegerea sa pentru rolul lui James Bond vine după o perioadă îndelungată în care numele mai multor actori au fost vehiculate drept posibili succesori ai lui Daniel Craig. Potrivit Page Six, Robert Pattinson, Callum Turner, Nicholas Hoult, Jack Lowden și Josh O’Connor s-ar fi numărat printre actorii care au participat la probe pentru viitorul film din franciză, regizat de Denis Villeneuve.

Într-un interviu acordat revistei GQ în noiembrie 2026, după ce a primit titlul de Regizorul Anului, Villeneuve a vorbit despre presiunea pe care o presupune preluarea unei francize cu o asemenea istorie. Deși a evitat să ofere detalii concrete despre producție, regizorul în vârstă de 59 de ani a comparat responsabilitatea pe care o simte cu situația în care ar avea „ținta unui lunetist” pe piept.

„Nu avem voie să o dăm în bară. Nu avem de ales”, a declarat acesta, referindu-se la așteptările legate de noul film.

Întrebat dacă a fost deja ales actorul care îl va interpreta pe James Bond, Villeneuve a oferit la momentul respectiv un răspuns evaziv.

„Este în curs de desfășurare. Accelerez lucrurile”, a spus regizorul, fără să dezvăluie alte informații despre distribuție.

Înaintea lui Robert Pattinson, șase actori au interpretat rolul agentului secret britanic: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig.

Foto: Profimedia, PR

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