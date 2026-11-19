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Răzvan Fodor și soția lui, Irina, au împreună o fiică, pe nume Diana, care a ajuns în perioada adolescenței.

Răzvan Fodor, dezvăluiri despre familia lui

Atunci când nu e în fața publicului, Răzvan Fodor este un familist convins, cu o căsnicie armonioasă și o fiică de care este mândru în fiecare zi. În ceea ce privește secretul relației sale cu Irina Fodor, actorul consideră că valorile comune i-au adus pe cei doi împreună.

„Nu este vorba de niciun secret. Secretul este că ‘ne-am brodit’ să ne întâlnim doi oameni decenți, pe aceeași stradă. Suntem doi oameni care știm ce să respectăm unul la celălalt, care nu suntem gălăgioși. Și când spun gălăgie, mă refer la propriu. E vorba de o viață curată și liniștită și noi respectăm treaba aceasta, unul la celălalt”, a spus Răzvan Fodor pentru VIVA!

Răzvan și Irina Fodor au demonstrat în timp că formează un cuplu solid.

„Știm cum să gestionăm lucrurile în așa fel încât să ne păstrăm viața pe care ne-am organizat-o în aceeași cheie. Nu vrei cai verzi pe pereți. Vrem să trăim liniștiți, departe de multe lucruri. Și faza aceasta îți dă o decență la viață; îți dă o cursivitate curată.”

Răzvan Fodor, declarații despre rolul de tată

Răzvan Fodor încearcă în fiecare zi să fie un tată bun pentru fiica lui, Diana.

„Asta a venit la pachet cu mai multă înțelepciune din partea mea. A trebuit să mă uit și chiar să citesc despre nevoile unui copil și de ceea ce are nevoie un copil de la tată. A fost un pic mai complicat, pentru că eu mi-am pierdut tatăl de mic și am vrut ca ‘meseria’ aceasta să o fac cu toată inima și totodată să dau ceea ce mie mi-a lipsit.”

Irina Fodor, despre începutul relației cu soțul ei

În cadrul unui interviu acordat recent, Irina Fodor și-a amintit de cum a fost începutul relației cu soțul ei. Dacă atunci prefera spontaneitatea, acum este o persoană mult mai organizată. Însă, este cert că un lucru a rămas la fel, și anume că amândoi se distrează de minune și că se bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

„Că ne distram foarte mult, dar asta nu cred că s-a schimbat. Adică râdem la fel de mult, ne povestim la fel de multe lucruri, doar că atunci aveam un pic mai multă energie. Eu, cel puțin. El are în continuare. Nu știu cum se întâmplă treaba asta. Între noi sunt niște ani diferență și, totuși, eu sunt prima care se duce la somn. Puteam să pierd mai multe nopți și să nu le țin neapărat șirul. Puteam să, nu știu, să schimb locurile de cazare sau de distracție pe repede înainte, fără să stau să fac o mie de planuri. Adică cred că eram, într-un fel, mult mai spontană decât acum. Acum îmi plac lucrurile un pic mai calculate, mai așezate, să știu ce mă așteaptă, cu ce mă îmbrac și așa mai departe. Dar, da, cred că într-un fel asta mi-ar plăcea: să retrăiesc niște senzații de-astea pe care acum, uitându-mă înapoi, le simt mult mai pline de energie, mai cu foc, așa, mai vii. Dar, da, și acum sunt lucruri frumoase care se întâmplă, doar că mai așezat', a spus Irina Fodor pentru Unica.ro.

Irina și Răzvan Fodor au principii similare când vine vorba de educația fiicei lor, Diana, însă mai sunt și momente în care mai au opinii diferite. Dar, tot timpul fiecare dintre ei își expune argumentele, iar la final iau o decizie care să fie spre binele copilului.

„Când avem opinii diferite în privința Dianei, nu le spunem niciodată în fața ei. Adică ne știm foarte bine și ne simțim foarte bine după atâția ani și atunci orice ton, orice topică un pic schimbată într-o propoziție îi dă semnal celuilalt: „Vezi că eu nu sunt de acord cu asta.” Și atunci, după ce ea se duce la somn sau își vede de treaba ei, fiecare vorbește cu argumente de om despre părerea lui. Și atunci ajungem la un consens. Dar, de cele mai multe ori, nu este nevoie de asta, pentru că, în privința educației ei, chiar ne-am pus așa pe o linie. Niciunul n-a fost mult mai permisiv decât celălalt sau, din contră, mult mai strict decât celălalt. Eu impun regulile de obicei. Răzvan nu are nimic împotrivă. (râde) Se pare că nici Diana, de cele mai multe ori. Uneori protestează și negociem. Adică nu sunt absurdă. Când este loc de negociere, se negociază. Dar trebuie să păstrăm niște limite.

Uite, ca să vă dau un exemplu, la un moment dat am întrebat-o pe Diana ce notă ne-ar da ca părinți și a zis 8, fără să stea pe gânduri, ceea ce pe mine m-a rănit îngrozitor. Dar am întrebat-o: „De ce nu premiantă? De ce nu am coroniță?”. Și a spus că, în primul rând, nu există părinți de 10 din start. Ok. Zic: „Și de 9 de ce n-am putut să fiu?” Și a zis: „Păi, de 9, pentru că aveți prea multe reguli.’ Știi ce? Cred că pot să mă împac cu asta. Dacă doar de la asta am pierdut un punct, e în regulă pentru mine.”

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Foto: Instagram

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