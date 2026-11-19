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Ashton Kutcher ar putea deveni unul dintre puținii actori care ajung miliardari, dacă gigantul din domeniul inteligenței artificiale Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, va fi listat la bursă, la o evaluare estimată de 1.400 de miliarde de dolari.

Actorul hollywoodian, în vârstă de 48 de ani, ar putea avea foarte mult de câștigat de pe urma acestei operațiuni financiare, datorită investiției de 435 de milioane de dolari realizate în Anthropic de firma sa de capital de risc, Sound Ventures. Potrivit publicației Newsweek, participația ar valora în prezent aproximativ 7 miliarde de dolari.

Ar fi încă un succes financiar important pentru starul din „That 70s Show”, ale cărui investiții inspirate în companii precum Airbnb și Uber, dar și în Bitcoin, i-au adus profituri considerabile de-a lungul anilor. În timp ce artiști precum Taylor Swift, Beyoncé și Dr. Dre au reușit să acumuleze averi de peste un miliard de dolari datorită carierelor muzicale și afacerilor dezvoltate, este mult mai rar ca actorii să atingă același nivel financiar.

Kutcher a devenit, fără prea multă publicitate, unul dintre cei mai de succes investitori în tehnologie de la Hollywood, averea sa fiind estimată la peste 200 de milioane de dolari. În paralel cu ascensiunea sa în actorie, acesta a înființat, în 2010, compania A-Grade Investments, împreună cu miliardarul Ron Burkle și Guy Oseary, managerul care a colaborat de-a lungul anilor cu vedete precum Madonna și membrii trupei Red Hot Chili Peppers.

Cei trei au construit un portofoliu impresionant de investiții, care a inclus companii precum Spotify, Uber și Airbnb. Potrivit Newsweek, investițiile inițiale, în valoare de 30 de milioane de dolari, ar fi ajuns să valoreze aproximativ 250 de milioane de dolari.

În 2015, actorul din „No Strings Attached” și Guy Oseary au lansat Sound Ventures, companie care a continuat activitatea de investiții începută prin A-Grade Investments.

Potrivit Bloomberg, firma asociată actorului din „Two and a Half Men” deține aproximativ 0,5% din Anthropic, iar valoarea investiției ar putea crește cu aproximativ 1.500% în momentul listării companiei de inteligență artificială la bursă.

Totuși, o eventuală listare a Anthropic nu ar însemna că Ashton Kutcher ar încasa personal 7 miliarde de dolari. Sound Ventures administrează și capital provenit de la investitori externi, astfel încât câștigurile obținute ar urma să fie împărțite între mai multe părți.

În 2026, printre miliardarii din industria cinematografică se numără și Tyler Perry, Jerry Seinfeld și Arnold Schwarzenegger, potrivit clasamentului realizat de Forbes. Ashton Kutcher s-a retras din funcția de partener al Sound Ventures în luna iulie, însă a rămas în cadrul companiei în calitate de consilier senior. Potrivit The Wall Street Journal, decizia actorului din „The Butterfly Effect” ar fi fost determinată parțial de diferențele de viziune privind tipurile de startupuri în care compania ar trebui să investească.

În timp ce Sound Ventures ar fi dorit să se concentreze mai mult asupra companiilor deja dezvoltate, Kutcher ar fi preferat să continue investițiile în startupuri aflate la început de drum. Fosta gazdă a emisiunii „Punkd” a lansat între timp un nou fond de investiții, în parteneriat cu Morgan Beller, care a ocupat o funcție de conducere în cadrul proiectului Libra al Meta.

Guy Oseary și Effie Epstein, parteneri în cadrul Sound Ventures, s-au alăturat noii companii în calitate de consilieri.

foto: Getty Images

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