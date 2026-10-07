Răspunsul perfect dat de Gina Chirilă după ce a fost jignită pe social media: „Nu face misoginia să sune mai inteligent”

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Gina Chirilă a reacționat în urma unui comentariu deplasat pe care l-a lăsat o persoană la o postare publicată recent.

Gina Chirilă, jignită pe rețelele de socializare

Gina Chirilă a postat un video în care merge pe stradă în timp ce poartă un body negru, un sacou negru scurt și o perechi de pantofi cu toc. La acest clip, un bărbat i-a lăsat un comentariu extrem de nepotrivit, în care a jignit-o pe vedetă. Gina Chirilă nu a lăsat ca această reacție despre felul în care a ales să se îmbrace să treacă neobservată și i-a taxat misoginia cu o replică perfectă.

„Domnule Mihai, este întotdeauna fascinant când ținuta unei femei dezvăluie mai multe despre caracterul unui bărbat decât despre ea. Faptul că ai scris-o în engleză nu face misoginia să sune mai inteligent”, a fost replica dată de către Gina Chirilă pe rețelele de socializare.

Cum reacționează Gina Chirilă când primește hate

Gina Chirilă a povestit deschis într-un interviu că obișnuiește să nu se lase afectată de comentariile negative pe care le primește. Consideră că nu merită să își consume energia pe oameni care au reacții răutăcioase la adresa ei.

„Toată lumea are parte de hate, într-o formă mai mică sau mai mare. Ideea este să nu te implici emoțional, iar dacă te implici, să te întrebi de ce, ce anume a deranjat și, în final, să lucrezi tot la tine”, a declarat Gina Chirilă pentru spynews.ro.

Gina Chirilă, despre cariera ei de model

Gina Chirilă este deja o prezență constantă la marile evenimente de modă. Vedeta nu ratează ocaziile în care se poate întâlni și interacționa direct cu profesioniștii din industrie, adăugând, astfel, experiențe notabile carierei ei de model.

În cadrul unui interviu recent, Gina Chirilă a făcut mărturisiri despre cariera ei de model. Deși din exterior se poate crede cu ușurință că nu i-a fost dificil în meseria ei, vedeta a recunoscut că a muncit din greu pentru fiecare realizare.

„Că lucrurile au venit ușor pentru mine. În realitate, am muncit mult și am trecut prin multe etape până să ajung aici”, a spus Gina Chirilă pentru cancan.ro.

În ciuda obstacolelor întâmpinate, Gina Chirilă nu a luat în considerare să renunțe la cariera de model.

„Au fost momente dificile, ca în orice parcurs, dar nu m-am văzut renunțând, mai degrabă am învățat să mă adaptez și să merg mai departe.”

Gina Chirilă a dezvăluit și domeniul în care ar fi activat dacă nu ar fi avut succes în cariera în modelling.

„Probabil aș fi mers mai departe pe zona de psihologie, pentru că am studiat asta și m-a atras mereu înțelegerea oamenilor, a emoțiilor și a dinamicilor interioare. Cred că, într-un fel, și ceea ce fac acum are o componentă profund umană.”

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