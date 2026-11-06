Corina Caragea, experiență memorabilă în Hawaii. Ce loc inedit a vizitat: „Peisajele sunt atât de spectaculoase…”

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Corina Caragea adoră să călătorească și să descopere tot timpul destinații inedite din vacanță. Prezentatoarea TV își documentează cu atenție fiecare călătorie, astfel încât urmăritorii ei să aibă parte de informații complete despre escapadele ei, dar și despre recomandările pe care le consideră esențiale.

Corina Caragea a trăit o experiență de vis în Hawaii

În timpul călătoriei sale recente din Hawaii, Corina Caragea a făcut o oprire la Kualoa Ranch, o rezervație naturală privată și o atracție turistică care se întinde pe aproximativ 4.000 de acri și care e situată pe insula Oahu din Hawaii. Este și locul în care au fost filmate producții celebre, precum Jurassic Park, Jurassic World sau Lost.

„Parcă e afiș de film, nu?

Unul dintre locurile din Hawaii în care ai senzația că ai pășit direct într-un film.

Am fost la Kualoa Ranch, unde s-au filmat Jurassic Park, Jurassic World, King Kong, Jumanji, Godzilla și serialul Lost, peisajele sunt atât de spectaculoase încât par aproape ireale.

Poți explora ranchul cu ATV-ul, într-un tur cu autobuzul sau chiar călare, printre munți verzi și văi tropicale. Pe traseu descoperi locuri celebre din filme, decoruri originale, inclusiv celebrul buncăr cu recuzită de la Hollywood, și afli povești din culisele filmărilor. Iar priveliștile spre munții Ko’olau și ocean sunt spectaculoase.

Mi-a plăcut să descopăr locurile pe care le știam doar de pe ecran și să văd cât de diferit se simt în realitate.

Iar dincolo de poveștile de la Hollywood, Kualoa Ranch merită vizitat pentru frumusețea locului în sine.”

Cu ce lecție a rămas Corina Caragea din vacanța de o lună

Timp de o lună, Corina Caragea a fost în vacanță și a explorat mai multe destinații. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV le-a arătat fanilor ei imagini spectaculoase din toate locurile în care a fost.

Corina Caragea s-a plimbat vreme de o lună prin Canada, Hawaii, New York și Madrid și a îmbinat diferite tipuri de experiențe, de la cele montane și până la plajele care au impresionat-o de la prima vedere.

Ultima oprire din călătoria ei a fost în Madrid, acolo unde a avut parte de o experiență care îi va rămâne mereu în suflet. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a dezvăluit că o discuție cu un șofer de taxi i-a oferit o lecție inspirațională de viață.

„Madrid, ultima oprire din vacanța mea. L-am prins la schimbul dintre anotimpuri

Mă întorc cu amintiri superbe din Canada, New York și Hawaii, cu bucuria de a fi descoperit locuri extraordinare și cu aceeași curiozitate de a vedea cât mai mult din lume. Dar și cu un dor de Europa. Oricât de mult iubesc să călătoresc, cred că aici îmi place cel mai mult să trăiesc.

Una dintre cele mai frumoase lecții ale acestei vacanțe am primit-o de la un șofer de taxi thailandez, în Honolulu.

„De unde ești?”

„Din România.”

„Wow, deci tu ai văzut toamna! Cum e?? Visul meu este să văd toamna. Strâng bani să merg la nepoata mea, în Washington, să văd frunzele colorate.”

Eu traversasem jumătate de lume să descopăr locuri la care visasem, iar el visa la ceva ce pentru mine era atât de firesc.

Fiecare dintre noi are propriul paradis. Și uneori fericirea e în lucrurile pe care nici nu ne mai gândim să le admirăm.”

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Foto: Instagram

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