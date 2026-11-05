Christina Applegate face noi investigații pentru boli care pot avea simptome asemănătoare sclerozei multiple, după ce a fost diagnosticată greșit

Christina Applegate a vorbit despre perioada dificilă prin care trece după ce medicii au stabilit că diagnosticul de scleroză multiplă primit în 2021 era greșit.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Christina Applegate face noi investigații pentru boli care pot avea simptome asemănătoare sclerozei multiple, după ce a fost diagnosticată greșit

Christina Applegate a oferit noi informații despre starea sa de sănătate, după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă. În episodul din 3 noiembrie al podcastului MesSy, pe care îl realizează împreună cu Jamie-Lynn Sigler, cele două actrițe l-au avut invitat pe Jack Osbourne, alături de care au discutat despre provocările vieții cu această boală autoimună cronică.

După ce și-a împărtășit propria experiență, acesta a întrebat-o pe Applegate, în vârstă de 54 de ani, în ce stadiu se află investigațiile pentru identificarea cauzei problemelor sale de sănătate.

„Practic, o luăm de la zero și facem o serie de analize, verificând pe rând bolile care pot fi confundate cu scleroza multiplă. Există artrita reumatoidă, lupusul, boala Lyme, toate aceste afecțiuni care pot avea manifestări asemănătoare sclerozei multiple. Așa că acum fac, treptat, investigații pentru toate aceste boli.”, a explicat actrița.

Christina Applegate și-a surprins fanii în luna octombrie, când a dezvăluit că diagnosticul de scleroză multiplă pe care îl primise în 2021 era greșit.

Scleroza multiplă este o boală progresivă care afectează învelișul protector al fibrelor nervoase, numit mielină, de la nivelul sistemului nervos central, potrivit Cleveland Clinic. Afecțiunea poate provoca slăbiciune musculară, tulburări de vedere, amorțeli, probleme de memorie și simptome gastrointestinale.

„A intrat în camera mea și mi-a spus: ‘Felicitări, nu ai scleroză multiplă’', și-a amintit Applegate, cu lacrimi în ochi. ‘Eu însă nu m-am bucurat deloc. Toți ceilalți erau atât de fericiți.”

Actrița, recompensată de-a lungul carierei cu un premiu Emmy, a explicat că, deși a aflat că diagnosticul inițial era eronat, continuă să se confrunte cu simptome debilitante. De asemenea, a vorbit cu emoție despre impactul psihologic pe care această veste l-a avut asupra sa.

„Am trecut printr-o depresie profundă din cauza asta. Dar am pierdut totul. Mi-am pierdut locul de muncă. Am pierdut… Îmi pare rău. Ce îi spui cuiva care a trăit cu asta timp de șase ani? Doamne, îmi pare atât de rău, pentru că mi-a dat viața peste cap”, a mărturisit ea în podcast.

„Încă trebuie să folosesc scaunul cu rotile când merg la medic. Nu pot să merg pe jos de la mașină până în cabinet. Încă mă confrunt cu toate astea. Nu s-a întâmplat nimic miraculos când mi-a spus: ‘Nu ai scleroză multiplă’. Nu s-a întâmplat nimic miraculos.”

Actrița din serialul Dead to Me a recunoscut că îi este dificil să își găsească locul după ce, de-a lungul anilor, a construit o comunitate alături de alte persoane diagnosticate cu scleroză multiplă. Ea a descris întreaga situație drept una care i-a dat complet peste cap modul de a gândi.

„Este ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toți”, a spus ea. „Este un sentiment foarte ciudat, pentru că ajunsesem să fim, tu și cu mine, imaginea reprezentativă a persoanelor cu scleroză multiplă. Și tot ceea ce făceam… Aveam o explicație. Aveam un nenorocit de motiv pentru care fiecare zi din viața mea era îngrozitoare. Iar acum nu mai am o explicație, ceea ce mă neliniștește profund și mă derutează foarte tare.”

Dr. Marwa Kaisey, conferențiar universitar în cadrul departamentului de neurologie al centrului medical Cedars-Sinai, care a participat și ea la podcastul realizat de Applegate și Sigler, a explicat că diagnosticarea greșită a sclerozei multiple este „destul de frecventă”.

Motivul este faptul că „nu există un singur test care să stabilească diagnosticul de scleroză multiplă. Nu avem ceva asemănător unui test de sarcină, care să îți spună: ‘Da, ai această boală’ sau ‘Nu, nu o ai’. Diagnosticul se bazează pe o serie de criterii.”

Potrivit medicului, aproape 20% dintre persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă se dovedesc, ulterior, a nu avea această afecțiune.

Citește și
Theo Rose, șocată de comportamentul fiului ei. De la ce a început totul: „Ceva ce eu n-am pomenit în viața mea. Mi-a dat niște pumni…'

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă
People
Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă
Jamie Foxx a devenit tată pentru a treia oară, la 58 de ani. Detalii despre iubita actorului și relația celor doi
People
Jamie Foxx a devenit tată pentru a treia oară, la 58 de ani. Detalii despre iubita actorului și relația celor doi
De ce Monica Davidescu și Aurelian Temișan nu au mai adoptat o fetiță, deși își doreau asta: "Ne-au aprobat dosarul..."
People
De ce Monica Davidescu și Aurelian Temișan nu au mai adoptat o fetiță, deși își doreau asta: "Ne-au aprobat dosarul..."
Mădălina Ghenea, prezentatoare la o celebră emisiune din Italia. Anunțul făcut de actriță după 25 de ani de carieră
People
Mădălina Ghenea, prezentatoare la o celebră emisiune din Italia. Anunțul făcut de actriță după 25 de ani de carieră
Alina Sorescu, despre relația cu fostul soț, Alexandru Ciucu, la aproape doi ani de la divorț: "Nu e subiectul cel mai fericit din lume despre care să..."
People
Alina Sorescu, despre relația cu fostul soț, Alexandru Ciucu, la aproape doi ani de la divorț: "Nu e subiectul cel mai fericit din lume despre care să..."
Adrian Mutu, declarație emoționantă despre soția lui, Sandra, și fiul lor, Tiago: "Adevărata fericire stă în clipele petrecute împreună"
People
Adrian Mutu, declarație emoționantă despre soția lui, Sandra, și fiul lor, Tiago: "Adevărata fericire stă în clipele petrecute împreună"
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112. Mesajul său după dezvăluirile despre fiica ei
Roxana Vașniuc susține că situația cu fostul partener s-a agravat și a sunat la 112. Mesajul său după dezvăluirile despre fiica ei
Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time
Ce vezi diseară, 5 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se difuzează de la ora 20:30, în prime time
Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!”
Frankie, reacție după ce s-a spus că a mers în emisiune pentru a-și găsi noi clienți: „De fapt, chiar da!”
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă
Când începe etapa finală Asia Express 2026, după eliminarea Loredanei Chivu și a Anei-Maria Mocanu. Ce echipe au rămas în cursă
Unica.ro
Mama lui Valerie Lungu a dat tot din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu le-a făcut publice
Mama lui Valerie Lungu a dat tot din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu le-a făcut publice
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani, transformarea ei fiind impresionantă / FOTO
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc a devenit tată pentru prima dată. Soția sa, Alexandra, a născut o fetiță
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc a devenit tată pentru prima dată. Soția sa, Alexandra, a născut o fetiță
People

Charles Leclerc și soția sa, Alexandra, au devenit părinți pentru prima dată. Tânăra a născut o fetiță pe 3 noiembrie 2026.

+ Mai multe
Cum s-a schimbat relația dintre Cabral și cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: "Trebuie să fie puse niște limite clare în ceea ce facem"
Cum s-a schimbat relația dintre Cabral și cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: "Trebuie să fie puse niște limite clare în ceea ce facem"
People

Într-un interviu acordat recent, Cabral a vorbit despre modul în care el și fosta lui soție, Andreea, au decis să se ocupe de cei doi copii pe care îi au împreună și programul stabilit pentru micuți.

+ Mai multe
Ce echipă a fost eliminată din Asia Express 2026, chiar înainte de marea finală: "Toate poveștile frumoase au și ele un final" (VIDEO)
Ce echipă a fost eliminată din Asia Express 2026, chiar înainte de marea finală: "Toate poveștile frumoase au și ele un final" (VIDEO)
People

În ediția difuzată pe data de 4 noiembrie 2026, trei echipe au ajuns la prima cursă pentru ultima șansă de la Asia Express, fiind vorba despre Loredana Chivu & Ana-Maria Mocanu, Mirela Vaida & Oana Tomoiagă și Gabi Torje & Alin Alexuc.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC