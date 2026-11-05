Christina Applegate face noi investigații pentru boli care pot avea simptome asemănătoare sclerozei multiple, după ce a fost diagnosticată greșit

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Christina Applegate a oferit noi informații despre starea sa de sănătate, după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă. În episodul din 3 noiembrie al podcastului MesSy, pe care îl realizează împreună cu Jamie-Lynn Sigler, cele două actrițe l-au avut invitat pe Jack Osbourne, alături de care au discutat despre provocările vieții cu această boală autoimună cronică.

După ce și-a împărtășit propria experiență, acesta a întrebat-o pe Applegate, în vârstă de 54 de ani, în ce stadiu se află investigațiile pentru identificarea cauzei problemelor sale de sănătate.

„Practic, o luăm de la zero și facem o serie de analize, verificând pe rând bolile care pot fi confundate cu scleroza multiplă. Există artrita reumatoidă, lupusul, boala Lyme, toate aceste afecțiuni care pot avea manifestări asemănătoare sclerozei multiple. Așa că acum fac, treptat, investigații pentru toate aceste boli.”, a explicat actrița.

Christina Applegate și-a surprins fanii în luna octombrie, când a dezvăluit că diagnosticul de scleroză multiplă pe care îl primise în 2021 era greșit.

Scleroza multiplă este o boală progresivă care afectează învelișul protector al fibrelor nervoase, numit mielină, de la nivelul sistemului nervos central, potrivit Cleveland Clinic. Afecțiunea poate provoca slăbiciune musculară, tulburări de vedere, amorțeli, probleme de memorie și simptome gastrointestinale.

„A intrat în camera mea și mi-a spus: ‘Felicitări, nu ai scleroză multiplă’', și-a amintit Applegate, cu lacrimi în ochi. ‘Eu însă nu m-am bucurat deloc. Toți ceilalți erau atât de fericiți.”

Actrița, recompensată de-a lungul carierei cu un premiu Emmy, a explicat că, deși a aflat că diagnosticul inițial era eronat, continuă să se confrunte cu simptome debilitante. De asemenea, a vorbit cu emoție despre impactul psihologic pe care această veste l-a avut asupra sa.

„Am trecut printr-o depresie profundă din cauza asta. Dar am pierdut totul. Mi-am pierdut locul de muncă. Am pierdut… Îmi pare rău. Ce îi spui cuiva care a trăit cu asta timp de șase ani? Doamne, îmi pare atât de rău, pentru că mi-a dat viața peste cap”, a mărturisit ea în podcast. „Încă trebuie să folosesc scaunul cu rotile când merg la medic. Nu pot să merg pe jos de la mașină până în cabinet. Încă mă confrunt cu toate astea. Nu s-a întâmplat nimic miraculos când mi-a spus: ‘Nu ai scleroză multiplă’. Nu s-a întâmplat nimic miraculos.”

Actrița din serialul Dead to Me a recunoscut că îi este dificil să își găsească locul după ce, de-a lungul anilor, a construit o comunitate alături de alte persoane diagnosticate cu scleroză multiplă. Ea a descris întreaga situație drept una care i-a dat complet peste cap modul de a gândi.

„Este ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toți”, a spus ea. „Este un sentiment foarte ciudat, pentru că ajunsesem să fim, tu și cu mine, imaginea reprezentativă a persoanelor cu scleroză multiplă. Și tot ceea ce făceam… Aveam o explicație. Aveam un nenorocit de motiv pentru care fiecare zi din viața mea era îngrozitoare. Iar acum nu mai am o explicație, ceea ce mă neliniștește profund și mă derutează foarte tare.”

Dr. Marwa Kaisey, conferențiar universitar în cadrul departamentului de neurologie al centrului medical Cedars-Sinai, care a participat și ea la podcastul realizat de Applegate și Sigler, a explicat că diagnosticarea greșită a sclerozei multiple este „destul de frecventă”.

Motivul este faptul că „nu există un singur test care să stabilească diagnosticul de scleroză multiplă. Nu avem ceva asemănător unui test de sarcină, care să îți spună: ‘Da, ai această boală’ sau ‘Nu, nu o ai’. Diagnosticul se bazează pe o serie de criterii.”

Potrivit medicului, aproape 20% dintre persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă se dovedesc, ulterior, a nu avea această afecțiune.

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Foto: Getty Images

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