Anunțul făcut de Gina Pistol după 9 ani de relație cu Smiley: „Andrei este ancora mea”

Gina Pistol a dezvăluit o parte dintre surprizele pregătite de soțul ei, Smiley, care au emoționată până la lacrimi.

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  de  ELLE.ro
Gina, Smiley și fetița lor
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Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol, declarații după 9 ani de relație cu Smiley

În cadrul unui interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit cu sinceritate despre soțul ei, Smiley, cel alături și-a întemeiat familia la care visa. 

„Cred că orice femeie simte atunci când întâlnește bărbatul potrivit pentru ea și pe cel cu care și-ar dori să aibă copii. Eu pur și simplu am simțit asta. Nu știu cum să explic. Andrei este ancora mea, omul care mă aduce cu picioarele pe pământ și, în același timp, echilibrul meu”, a spus Gina Pistol pentru VIVA!

Gina Pistol a vorbit și despre surprizele pregătite de Smiley de-a lungul timpului pentru ea. Cu ocazia unei aniversări, artistul a ales să împodobească curtea locuinței lor într-o atmosferă specifică de sărbătoare. 

„Eu nu m-am gândit niciodată, de ziua mea, cum ar fi să-mi facă persoana dragă o surpriză, pentru că nu prea am avut parte de ele. Și țin minte că, într-un decembrie, de ziua mea, Andrei a împodobit toată curtea cu luminițe. Eu venisem de la filmări, eram la poartă și nu înțelegeam ce se întâmplă. Știam că e curtea mea, dar am crezut că am greșit. Era totul feeric. Am stat la poartă și am început să plâng. Dar nu așa, o lacrimă… am plâns cu sughițuri. Am realizat că era surpriza de ziua mea, dar, în timp ce plângeam, mă gândeam și cât o să ne ia să dăm jos toate luminițele.”

Cu o altă ocazie, tot de ziua ei, Gina Pistol s-a trezit de dimineață auzind un cvartet de coarde cum cânta în sufrageria lor. Prezentatoarea TV a fost copleșită de emoții și a început să plângă. Momentul a avut loc atunci când ea era însărcinată cu fiica lor, Josephine

„Tot de ziua mea, într-un alt an, m-am trezit dimineața cu un cvartet de coarde în sufragerie. Cu o seară înainte, Andrei mă tot întreba la ce oră mă trezesc. Eu îi spuneam: „Am filmare, îți dai seama că o să mă trezesc devreme să-mi spăl părul!”, iar el insista: „Da, dar la cât?” Și nu înțelegeam de ce avea nevoie de atâtea detalii. Dimineața, în timp ce eram la duș și mă spălam pe păr, am auzit muzică în casă. Noi avem ritualul ăsta, să ascultăm muzică și să ne bem cafeaua împreună înainte să plec eu de acasă, așa că nu mi s-a părut neapărat ceva ciudat. Doar că muzica se auzea foarte clar. Am ieșit din baie, cu părul prins în prosop, și am văzut cvartetul în living. Și am început să plâng. Atunci eram și însărcinată, eram și mai sensibilă.”

Smiley, confesiuni despre viața de familie

Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine. 

„Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit să mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă, din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat.

Baza, culoarea, lumina și echilibrul vieții le reprezintă familia mea, Gina, fiica noastră, Josephine, un zâmbet și o îmbrățișare din partea lor îmi pun toate piesele rătăcite de puzzle la locul lor. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce trăiesc profesional și personal și le și vă mulțumesc pentru asta”, a povestit Smiley pentru Libertatea

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Foto: Arhiva ELLE

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