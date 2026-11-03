Gina Pistol a dezvăluit ce gătește cel mai des în casa ei și a lui Smiley. Alimentul pe care fiica lor, Josephine, îl consumă zilnic

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Gina Pistol a vorbit despre obiceiurile alimentare din familia sa și despre regulile pe care încearcă să le respecte atunci când vine vorba despre mesele fiicei sale, Josephine. Vedeta a dezvăluit că pune mare preț pe o alimentație echilibrată și că încearcă să o țină pe cea mică departe de dulciuri și de produsele de tip fast-food.

Gina Pistol, despre alimentația din familia ei

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, iar cei doi sunt părinții unei fetițe, Josephine. Deși au programe încărcate, vedeta spune că încearcă să acorde o atenție deosebită alimentației familiei. Într-un interviu acordat pentru WOWbiz, Gina Pistol a povestit că preferă preparatele simple și sănătoase, iar salatele se numără printre mâncărurile pe care le pregătește frecvent acasă.

„Gătesc dar îmi fac salate. Nu, la noi în casă se mănâncă sănătos. Și Josephine, pe ea de exemplu o țin cât mai departe cât pot eu de zahăr și de junk food. Și dacă mergem undeva unde este multă mâncare diversificată, întotdeauna mă întreabă: ‘Mama, e ok să mănânc asta?’ Dar cred că, cumva, știe și ea ce are voie să mănânce și ce nu are voie să mănânce”, a mărturisit Gina Pistol.

Dincolo de evitarea alimentelor bogate în zahăr și a produselor de tip junk food, Gina Pistol a dezvăluit că există un preparat care nu lipsește din meniul zilnic al fiicei sale: ciorba. Se pare că Josephine este o mare iubitoare a acestui fel de mâncare, iar mama sa are grijă să îl includă în alimentația ei.

„Fiică-mea în fiecare zi trebuie să mănânce un bol de supă sau de ciorbă. E ciorbăreasă”, a povestit vedeta.

Gina Pistol a vorbit și despre preferințele culinare ale soțului său, Smiley, al cărui nume real este Andrei Maria. Artistul petrece mult timp plecat de acasă, astfel că nu reușește întotdeauna să ia masa alături de familie. Cu toate acestea, atunci când are ocazia, prezentatoarea îi pregătește diverse salate, inspirându-se inclusiv din rețetele pe care le descoperă pe internet.

„Andrei, cum stă el plecat toată ziua, mănâncă pe unde apucă și mai fac câte o salată, mai găsesc rețete pe net și îi place foarte mult”, a adăugat Gina Pistol.

Gina Pistol, declarații despre viața de familie

Josephine, fiica lui Smiley & Gina Pistol, este în clasa zero la o școală privată. Prezentatoarea TV a vorbit recent despre această nouă etapă din viața fetiței sale.

„Josephine a crescut, a început primul an la o școală privată. Este minunată, ne înțelegem foarte bine cu ea. Noi realizăm că nu mai este un bebeluș, s-a transformat în fetiță mare și mai ne apucă nostalgia. Ne mai uităm așa peste filmulețele cu ea când era mai mică. La școală o ducem în funcție de program. Dacă eu am de dimineață treabă o duce soțul meu, la prânz o iau eu și viceversa. Are un program scurt și chiar e mișto și drumul făcut până la școală și înapoi. Josephine e adorabilă! Cântă, dansează. E un copil foarte vesel. Ne-a adus și mai multă veselie și viață în casă. Ea ne ține în formă, ea este secretul nostru!”, a spus Gina Pistol pentru Click!

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Foto: Instagram

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